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Быстрая проверка вашего зрения на внимательность

04.07.2017 23:49 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Взгляните на этот пейзаж. Вы сможете обнаружить спрятанные кофейные зерна среди джунглей? Вот вам небольшая подсказка. Их там как минимум 10 штук. Вы когда-нибудь занимались подсчетом кофейных зерен? Предлагаем немедленно приступить!

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Быстрая проверка вашего зрения на внимательность

 
 
 
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Взгляните на этот пейзаж. Вы сможете обнаружить спрятанные кофейные зерна среди джунглей? Вот вам небольшая подсказка. Их там как минимум 10 штук. Вы когда-нибудь...

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