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Быстрая проверка вашего зрения на внимательность
04.07.2017 23:49 — Калейдоскоп | Flytothesky
Взгляните на этот пейзаж. Вы сможете обнаружить спрятанные кофейные зерна среди джунглей? Вот вам небольшая подсказка. Их там как минимум 10 штук. Вы когда-нибудь занимались подсчетом кофейных зерен? Предлагаем немедленно приступить!
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Взгляните на этот пейзаж. Вы сможете обнаружить спрятанные кофейные зерна среди джунглей? Вот вам небольшая подсказка. Их там как минимум 10 штук. Вы когда-нибудь...
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