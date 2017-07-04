Почему не получается похудеть даже на диете?

Едва ли найдется человек, который не знает об основных причинах стремительно растущих объемов тела. Высококалорийная пища, гигантские порции, малоподвижность – нужно расходовать всю получаемую с продуктами энергию, иначе ожирение обеспечено. Но нередко случается, что при правильном питании или даже сидя ни диете и физической активности вес продолжает увеличиваться. Если это так, нужно обратить внимание на 6 факторов, которые в комплексе или по отдельности могут негативно повлиять на форму тела.





Скудный завтрак или его отсутствие

Желание похудеть во что бы ни стало и вечная спешка приводят к тому, что организм лишается необходимого в начале дня «топлива» или получает его в недостаточном количестве. Логика подсказывает, что при малом потреблении пищи жировые отложения будут уменьшаться. На деле выходит иначе: вес только увеличивается. Почему же так происходит?

Полноценный завтрак, сбалансированный белками, жирами, медленно усваиваемыми углеводами, тратится строго по назначению – на энергетическую подпитку организма. Но только в том случае, если завтракать приблизительно до 10–11 часов. Тогда чувство голода появится не скоро, через 5–6 часов. При более позднем приеме пищи, ближе к обеду, уже активно функционируют все органы, системы. К тому времени организм испытывает стресс из-за недостатка питательных веществ. Получая пищу, он старается не только их восполнить, но и отложить запасы на будущее.

Выражается такое состояние в повышенном аппетите. Голодный человек съедает вредные углеводы, от которых поправляется. Они легче и быстрее усваиваются, организм это помнит и требует именно их. А перекусы на бегу при вечной занятости и спешке считаются одной из основных причин излишней полноты. Всего понемногу – орешки, печенье, чипсы, сухарики – и дневное потребление калорий увеличивается вдвое.

Жизнь в кредит

Финансовая зависимость провоцирует ожирение. Долги, кредиты, алименты и прочие обременения вынуждают экономить и употреблять в пищу более дешевые продукты. Хлеб, картофель, макароны появляются на столе чаще, овощи, фрукты, рыба – реже. К тому же приходится больше работать, меньше времени уделять спорту, прогулкам. Психоэмоциональное состояние из-за долгов пребывает не в лучшей форме, необходимость выплачивать кредит действует на нервы. В стрессовых ситуациях возрастает потребность в углеводах: так мозг компенсирует негативные реакции. Поедание сладостей, мучного доставляет удовольствие, нервозность отступает. Но жировые отложения постепенно увеличиваются.

Счастливый брак

Вступив в брак и наслаждаясь радостями семейной жизни, супруги заметно расслабляются в отношении внешнего вида. Теперь не надо выглядеть на все 100, чтобы привлечь к себе внимание противоположного пола и поддерживать интерес партнера: он уже рядом и, похоже, доволен всем. Обзаведясь супругой, холостяки начинают вкуснее и обильнее питаться, а новобрачные в хлопотах по дому с трудом выкраивают время на тренажерный зал. Так стройные до свадьбы красотки и мачо за пару–тройку лет супружеского счастья обзаводятся внушительным запасом подкожного жира.

Сладкие напитки

Всем желающим похудеть диетологи советуют употреблять больше жидкости и иногда заменять прием пищи питьем. Поэтому распространено мнение, что напитки безвредны для фигуры. Но есть один нюанс: неопасны жидкости без сахара, с низким содержанием жира и, разумеется, вода. Сладкие соки, нектары, йогурты, газировки содержат большое количество углеводов. Эти напитки, а также жирное молоко, ряженка помогут набрать за день до 1,5 тыс. калорий.

Прием медикаментов

Для лечения гормональных нарушений, депрессии, невроза, гипертонии, диабета, астмы могут применяться препараты, вызывающие набор веса. Если за месяц масса тела возросла на 2 кг и более, а образ жизни, пищевые привычки не изменились, то причину стоит поискать в приеме лекарств. Этот побочный фактор в терапии заболевания необходимо обсудить с врачом для назначения по возможности иных средств.

Недостаток солнечного света

Наукой доказано, что нехватка в организме витамина D способствует накоплению жира. Люди, которые днем редко выходят на улицу, рискуют набрать лишний вес. Ведь известно, что витамин D вырабатывается в организме под воздействием ультрафиолета. Его дефицит приводит к особой форме ожирения: тело выглядит одутловатым, лицо – пастозным, мышц рук, ног, живота теряют тонус, а кожа становится дряблой.

Проблему недостатка витамина D пытаются решить препаратами из аптеки. Но дело в том, что для усвоения фармацевтического средства тоже нужны солнечные лучи, в противном случае суточная потребность организма в этом веществе не будет удовлетворена. Старайтесь днем больше гулять, не менее часа. Если обстоятельства не позволяют, сходите в солярий.

Текст: Flytothesky.ru