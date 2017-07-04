10 вещей, которые делают богатые люди, но не делаете вы

Одним из самых странных аспектов современного общества является количество людей, которые стараются изо всех сил казаться богаче, чем они есть – даже в ущерб себе. Когда же вы объективно посмотрите на поведение действительно состоятельных людей, вы будете удивлены, обнаружив, что чаще всего они ведут себя иначе, чем те, кто богаты внешне, но внутренне бедны. Пусть этот список 10 вещей, которые они делают, послужит вам ориентиром для понимания богатых: возможно, это секрет их процветания.





1. Они покупают секонд-хенд

Богатые люди – первые в очереди за секонд-хендом, включая автомобили и мебель. Самое главное, они любят ценность покупки подержанных товаров. Каждый доллар, который экономится путем приобретения подержанного дивана по сравнению с новым диваном, можно затем удачно инвестировать или купить что-то еще полезное и недорогое.

2. Они покупают доступную недвижимость

Богатые люди склонны покупать скромную недвижимость, которая им более чем по карману, а не прибегать кредитам, ежемесячные выплаты по которым вдвое превышают зарплату. Это, вероятно, связано с психологией богатых людей, ценящих зарабатываемые ими деньги и не желающих влезать в банковскую кабалу, чтобы не лишать себя радостей в жизни.

3. Они покупают вещи «на всю жизнь»

Ложная экономия – это идея, что дешевая покупка всегда лучше. Неверно! Лучше купить одну пару обуви за 100 долларов, которая будет носиться минимум пять лет, нежели пять пар недолговечной обуви по 20 долларов каждая. «Покупать надолго» – это не временный тренд, а образ жизни для богатых.

4. Они ждут хороших предложений

Психология человека – вещь странная. В исследовании люди, которым предлагали 5 долларов в настоящее время или 10 долларов через два месяца, предпочитали взять 5 долларов сейчас. У нас всех, похоже, что-то не то с мозгами, потому что очевидно, что предложение в 10 долларов – выбор получше. Богатые люди не страдают от такой проблемы. Богатые будут ждать месяцы (а иногда и годы), чтобы получить действительно лучшее предложение или сделать лучшее приобретение.

5. Они не выходят на пенсию

Вы не можете быстро разбогатеть. Богатые люди тратят всю свою жизнь на то, чтобы наращивать свое состояние. Тем не менее, есть больше стимулов, чтобы не уходить на пенсию, когда вы богаты: большинство состоятельных людей владеют собственным бизнесом, а когда вы работаете на себя, вы гораздо более заинтересованы в продолжении работы. Это усугубляется тем фактом, что выход на пенсию может казаться ужасной скукой для увлеченного человека.

6. Они бережливы

Когда человек разумно бережлив, он склонен меньше тратить. Во-первых, это может быть чрезвычайно приятным и полезным качеством, а во-вторых, сумма денег, которую вы сэкономите, просто будучи осторожным с расходами, может оказаться астрономической. Недаром старая пословица говорит, что сэкономленный пенни – это заработанный пенни.

7. Они пользуются купонами

Большинство богатых людей не гнушаются использовать купоны со скидками. Они хотят получить самую выгодную для них цену за то, что им действительно нужно. Купоны – это отличное маркетинговое изобретение и не менее отличная привычка разумных состоятельных людей.

8. Они тщательно планируют бюджет

Все богатые люди умеют планировать бюджет и строго его придерживаться. И это важно, особенно в наши дни, когда цены, похоже, растут быстрее, чем центральные банки успевают печатать деньги. Самая важная часть составления и выполнения бюджета – честность: вы должны быть честны с самим собой и учитывать каждую купюру, которую тратите.

9. Они инвестируют в материальные ценности

Когда богатые становятся богатыми, они делают то, что большинство из нас не делают: они вкладывают часть своих денег в материальные ценности. Они будут покупать предметы искусства (потому что им нравится живопись), они будут покупать хорошее вино (потому что любят его пить), они будут покупать золото и антиквариат. Очевидно, есть финансовая выгода от владения этими вещами, поскольку их стоимость растет с течением времени, но у них есть еще одна характеристика, которая, пожалуй, самая важная: они их не продают. Когда у вас есть 1000 долларов наличными, их очень легко быстро спустить. Но вот когда ваши 1000 долларов привязаны к старинной статуэтке – это уже совсем другое дело!

10. Они не выглядят богатыми

Самый важный аспект жизни действительно богатых людей, заключается в том, что никто не может сказать, что они богаты. Они – обычные люди, живущие по соседству, работающие полный рабочий день и владеющие старым автомобилем. И это не мешает им счастливо и полноценно жить!

Текст: Flytothesky.ru