10 легендарных утерянных городов, которые были найдены

Мы пока не в силах найти подводную могилу Атлантиды, золотые улицы Эльдорадо или горы Шангри-Ла. Не исключено, что они, вероятно, вообще никогда не существовали. Но есть и реальные места, которые считались навсегда утраченными, но были найдены. Они не были просто мифами – они просто ждали, когда их отыщут.

1. Хелике: почти Атлантида





Греческие мифы гласят, что Хелике был уничтожен Посейдоном, затопившим его за одну ночь в 373 году до н.э., и на протяжении веков город считался просто легендой до тех пор, пока не был найден. В конце 1980-х два археолога начали поиски, им потребовалось более 10 лет, но они его обнаружили под землей. Катастрофа не была местью Посейдона, это было землетрясение, в результате чего город рухнул в разлом.

2. Дварака: Дом Кришны





Дварака – это древний дом Кришны. Он был построен якобы по его личному заказу, поскольку Кришна возжелал город из серебра и драгоценных камней с 16108 дворцами. В 1982 году Двараку нашли, дворцов там не оказалось, но это был крупный город с хорошей планировкой, построенный 9 тысяч лет назад. На пике своего расцвета он был один из самых загруженных морских портов в мире, но в 2 веке до н.э. город ушел под воду.

3. Великий Зимбабве: средневековый замок Африки





В начале 16 века португальские исследователи пересказывали легенды о замке в Африке. Местные жители называли его Симбао и понятия не имели, кто его построил. В 19 веке таинственный Симбао обнаружили. Это был массивный замок-крепость с каменными стенами высотой 11 м, построенный в 900 г. н.э. африканской потерянной цивилизацией. Внутри крепости были найдены артефакты со всего мира: арабские монеты, персидская керамика и даже предметы времен китайской династии Мин.

4. Ксанаду: дворец Кублай-хана





Марко Поло вернулся из Китая под впечатлением от Ксанаду. Это был мраморный дворец, окруженный неимоверно огромным парком с фонтанами, реками и дикими животными. Хан содержал там 10 тысяч белых лошадей, которых охраняли драконы. Дворец был разрушен армией Мин в 1369 году и со временем стал легендой. Однако он был найден. И его руины таки соответствуют восторженному описанию Марко Поло.

5. Сигирия: восьмое чудо света





В Шри-Ланке, в 5 веке н.э., король Кассапа построил свой дворец на вершине скалы высотой 200 м. Чтобы попасть в него, нужно было подняться по большой лестнице, которая проходила через пасть огромной статуи льва. Когда европейские археологи начали расследование этой истории, они узнали, что замок абсолютно реален, и там действительно был массивный лев, охранявший лестницу. ЮНЕСКО объявила Сигирию восьмым чудом света, но долгое время это была не что иное, как забытые руины свергнутого тирана.

6. Лептис-Магна: римский город, погребенный в песке





Огромный римский город в Ливии, некогда был крупным торговым центром империи, но когда Рим пришел в упадок, Лептис-Магна был разграблен и заброшен, а потом и погребен под дрейфующими песками, где он и провел около 1200 лет, пока его не нашли в 19 веке. Город почти полностью сохранился: там все еще есть амфитеатр, бани, базилика и цирк, выглядящие почти так же, как во времена расцвета.

7. Винланд: земля викингов





Винланд считался мифом викингов на протяжении веков даже после того, как испанцы открыли обе Америки. В 1960-х годах оказалось, что древние викинги все же говорили правду. На острове Ньюфаундленд (Канада) археологи обнаружили останки поселения викингов 11 века – тот самый Винланд из их легенд. Так что первооткрывателями Америки вполне можно считать именно скандинавов.

8. Гераклион: утонувший египетский город





Гераклион упоминается почти в каждом греческом мифе. И он оказался реальным местом. Около 2200 лет назад Гераклион, вероятно, пострадал от землетрясения или цунами и утонул. Водолазы, плавающие у берегов Египта, натолкнулись на него в начале 2000-х годов. Они нашли целые статуи, драгоценности, стелы и даже руины храма. Это был целый утерянный город, вытащенный из глубин воды и снова оживший.

9. Ла-Сьюдад-Пердида: потерянный колумбийский город





Около 1300 лет назад древний народ Тайрона построил невероятный город вдоль гор Сьерра-Невада-де-Санта-Марта на вершине холмов, чтобы жить ближе к звездам. Город просуществовал 700-800 лет, пока не прибыли испанские конкистадоры с неизвестными болезнями, полностью погубившими местное население. Древний, заросший джунглями город, полный золотых украшений и нефритовых фигур, был обнаружен в 1970-х годах после почти 500 лет забвения.

10. Ла-Сьюдад-Бланка: город Бога Обезьяны





Слухи о том, что в джунглях Гондураса скрывается богатейший город, известны еще со времен Кортеса. Кортес его так и не нашел, но легенда жила. И современные археологи нашли этот город, а точнее пирамиду в тропическом лесу, построенную цивилизацией, исчезнувшей 1000 лет назад. В городе сохранилась масса каменных скульптур и впечатляющей архитектуры, которые тогда считались признаками невероятного богатства и могущества.

Текст: Flytothesky.ru