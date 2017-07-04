Новое милейшее видео для поклонников панд

Японцы обожают панд, потому токийский зоопарк опубликовал новое видео с 20-дневным детенышем панды, который заметно подрос с момента своего рождения в прошлом месяце.

Малышка (имя ей пока еще не придумали) – первый детеныш панды, родившийся в зоопарке Уэно за последние пять лет, и её появление вызвало самую настоящую «пандоманию» в Токио.

Розовые и голенькие новорожденные животные обычно весят около 100 г при рождении – они настолько малы, что умещаются на ладони человеческой руки.

Пол при рождении определить трудно, но сотрудники зоопарка отправили фото малышки в исследовательский центр в Китай, который, собственно, и является родиной панд, и там подтвердили, что это маленькая девочка.

В два дня она весила всего 147 г, а её рост составлял 14,3 см в длину, но растет она хорошо.

На видео видно, что детка удобно лежит на одеяле, а ветеринары аккуратно проводят её плановое обследование. Она уже весит 607,9 г и выросла до 23,4 см.





Малышка также становится все более похожей на панду: черный цвет вокруг глаз, ушей и на лапках уже виден гораздо отчетливей.

Глазки у пандочки ещё закрыты, видеть эти животные начинают только через 40 дней после появления на свет.

В другом кадре панда-мама Шин-Шин, которой недавно исполнилось 12 лет, нежно держит дочку-пандочку на руках.

У Шин-Шин уже был один детёныш в 2012 году, впервые в зоопарке за 24 года, но малыш, к сожалению, умер от пневмонии через шесть дней после рождения.

Текст: Flytothesky.ru