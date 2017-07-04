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Мальчик полтора года отращивал волосы на парики для детей, болеющих раком

05.07.2017 11:59 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Последние полтора года Джош Скотт-Хилл, 11-летний мальчик из Уэльса, усиленно отращивает волосы. Нет, он делает это не просто для удовольствия или как дань моде. Джош решил пожертвовать свои волосы и превратить их в парики для детей, больных раком.

Мальчик полтора года отращивал волосы на парики для детей, болеющих раком

Идея эта пришла Джошу в голову после встречи с одним из друзей своей мамы, который потерял все свои волосы после прохождения химиотерапии.

«Я хочу отрастить свои волосы для людей, которым повезло меньше», – сказал Джош тогда своей маме Сэм Скотт.

Сэм говорит, что Джош настолько загорелся этим желанием, что даже перестал реагировать на поддразнивания сверстников за длинные волосы, особенно во время занятий спортом.

«После игры Джош подошел ко мне и признался, что ребята подтрунивают над ним, но я сказала сыну просто вспомнить, для чего он это делает, – говорит Сэм. – И он перестал замечать насмешки и стал еще более решительным, чем когда-либо».

Джош признается, что многие люди ошибочно принимают его за девочку из-за длинных волос. Но он совершенно прекратил переживать по этому поводу.

«За то время, как я отращиваю волосы, меня неоднократно дразнили и путали с девочкой, – рассказывает Джош. – Был только один раз, когда я действительно расстроился, но, к счастью, мои друзья и моя семья очень меня поддерживают».

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Помимо отращивания волос на парики для пациентов с раком Джош также помог собрать 1000 фунтов (1300 долларов США) для организации Maggie’s Cancer, которая предоставляет материальную и эмоциональную поддержку для больных раком и их семьям.

Для Джоша полтора года отращивания волос завершатся 15 июля, и он отрежет 25 см.

«Он с нетерпением ждет этого дня, и хотя мне нравится решение моего сына, грустно будет завершать этот этап, но я уверена, что он снова начнет их отращивать, – говорит Сэм. – Да, он будет делать это снова, и я так горжусь им».

Кроме того, Джош искренне надеется, что он послужит примером для других: «Я надеюсь, что другие дети поймут, что они тоже могут это сделать».Мальчик полтора года отращивал волосы на парики для детей, болеющих раком

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Последние полтора года Джош Скотт-Хилл, 11-летний мальчик из Уэльса, усиленно отращивает волосы. Нет, он делает это не просто для удовольствия или как дань моде. Джош...

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