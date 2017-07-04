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Веселая история про красную рубаху старого капитана

05.07.2017 11:12 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Веселая история про красную рубаху старого капитана

Старого и опытного капитана с мостика предупреждает его первый помощник, что к судну стремительно приближается пиратский корабль. Капитан вздыхает, чешет голову и приказывает юнге принести ему красную рубаху.

Шустрый и расторопный юнга с любопытством спрашивает: «Скажите, а зачем вам нужна красная рубаха?»

Капитан по-отечески смотрит на парня и улыбается: «Красная рубаха мне для того, что если меня ранят в бою, и я буду истекать кровью, вы – моя команда – этого не заметите, не станете беспокоиться за меня, не потеряете мотивацию и будете продолжать храбро сражаться».

Команда быстро и победоносно отбивает атаку пиратского корабля, и пираты молниеносно ретируются.

На следующий день первый помощник с мостика в ужасе кричит старому капитану, что к их судну на всех парусах движется целая армада пиратских кораблей в количестве 50 штук.

Капитан кряхтит, почесывает голову, морщит лоб, немного задумывается и кричит юнге: «Эй, салага! Неси-ка мне мои коричневые штаны!»Веселая история про красную рубаху старого капитана

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Старого и опытного капитана с мостика предупреждает его первый помощник, что к судну стремительно приближается пиратский корабль. Капитан вздыхает, чешет голову и...

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