Интересные факты о Японии

Япония – это одна из самых оригинальных и необычных стран Азии с весьма самобытной культурой и традициями.



Фотограф Showkaku Sano

Вот несколько интересных фактов об этой удивительной стране:

1. Японцы обычно называют свою страну Nihon Koku, Nippon Koku, Nihon или Nippon. Все эти названия переводятся как «источники солнца» или как всем нам известное «страна восходящего солнца».



Фотограф Akihiko Endo

2. Острова Японии на самом деле являются надводной верхней частью огромных подводных хребтов в Тихом океане, и именно поэтому более 80% японского ландшафта составляют скалистые горы и холмы.



Фотограф Max Sechi

3. В Японии насчитывается не менее двухсот вулканов, из-за которых по статистике в стране происходит около трех мелких землетрясений ежедневно. Последнее катастрофическое землетрясение произошло в регионе Канто в 1923 году, приведшее к разрушению Токио и Йокогамы и гибели более 120 тысяч людей. Еще один факт: в Японии находится 10% всех активных вулканов в мире.



Фотограф Marco Bicca

4. А теперь о жизненном укладе. В японских деревнях нет традиции рассылки приглашений на свадьбы, похороны и другие события, так как они являются общественными мероприятиями, в которых принимает участие вся община. Все деревенские женщины готовят еду, и вся деревня либо скорбит над уходом человека, либо поздравляет молодоженов.



Фотограф Nattapon Sritrairat

5. Когда японцу исполняется 60 лет, считается, что он вступает в стадию старости. По этому поводу проводится специальная церемония. После этого шестидесятилетний человек надевает специальное красное кимоно, обозначающее, что он вышел из поры зрелости и вступил в пору увядания.



Фотограф Ana Gomez

6. Вы никогда не задумывались, почему японцы традиционно снимают обувь перед входом в дом или другое здание? Дело в том, что обычно полы покрыты соломенными матами, которые называются татами. Чтобы они всегда оставались чистыми, ходить в обуви по ним просто непозволительно.



Фотограф Stunter-Greg

7. В Японии сморкаться на людях считается оскорбительным. Помимо этого, неприличным считается и открытое выражение своих эмоций на публике. Именно поэтому большинство японцев выглядят бесстрастными и совершенно не эмоциональными в своем поведении.



Фотограф Daniel Da Vinci

8. Проявление уважения к окружающим – это, бесспорно, признак хороших манер. Кроме того, японцы демонстрируют крайнее уважение к личному имуществу других людей. Например, если вы в гостях, то ваше пальто будет аккуратнейшем образом повешено, а когда вы будете уходить, не исключено, что ваша обувь будет ещё и почищена.



Фотограф Simone Della Fornace

9. Когда вы едите в Японии, забудьте о том, чему учили вас ваши родители, в особенности о том, что за столом нельзя чавкать и громко прихлёбывать. Например, суп у японцев нужно есть именно с такими звуками. Если вы этого не сделаете, то хозяин может обидеться, подумав, что вам не понравилось его угощение.



Фотограф Christian Zai

10. И последнее: будьте весьма аккуратны с палочками для еды, точнее с тем, как вы их держите. Никогда не направляйте и не держите их вертикально к вашей миске с рисом или другими продуктами. По старому устоявшемуся японскому обычаю, так оставляют еду, особенно рис, для мёртвых. Считается, что это очень плохая примета.

Текст: Flytothesky.ru