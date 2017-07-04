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Интересные факты о Японии

05.07.2017 12:58 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Япония – это одна из самых оригинальных и необычных стран Азии с весьма самобытной культурой и традициями.

 

Интересные факты о Японии
Фотограф Showkaku Sano

Вот несколько интересных фактов об этой  удивительной стране:

1. Японцы обычно называют свою страну Nihon Koku, Nippon Koku, Nihon или Nippon. Все эти названия переводятся как «источники солнца» или как всем нам известное «страна восходящего солнца».

Интересные факты о Японии
Фотограф Akihiko Endo

2. Острова Японии на самом деле являются надводной верхней частью огромных подводных хребтов в Тихом океане, и именно поэтому более 80% японского ландшафта составляют скалистые горы и холмы.

Интересные факты о Японии
Фотограф Max Sechi

3. В Японии насчитывается не менее двухсот вулканов, из-за которых по статистике в стране происходит около трех мелких землетрясений ежедневно. Последнее катастрофическое землетрясение произошло в регионе Канто в 1923 году, приведшее к разрушению Токио и Йокогамы и гибели более 120 тысяч людей. Еще один факт: в Японии находится 10% всех активных вулканов в мире.

Интересные факты о Японии
Фотограф Marco Bicca

4. А теперь о жизненном укладе. В японских деревнях нет традиции рассылки приглашений на свадьбы, похороны и другие события, так как они являются общественными мероприятиями, в которых принимает участие вся община. Все деревенские женщины готовят еду, и вся деревня либо скорбит над уходом человека, либо поздравляет молодоженов.

Интересные факты о Японии
Фотограф Nattapon Sritrairat

5. Когда японцу исполняется 60 лет, считается, что он вступает в стадию старости. По этому поводу проводится специальная церемония. После этого шестидесятилетний человек надевает специальное красное кимоно, обозначающее, что он вышел из поры зрелости и вступил в пору увядания.

Интересные факты о Японии
Фотограф Ana Gomez

6. Вы никогда не задумывались, почему японцы традиционно снимают обувь перед входом в дом или другое здание? Дело в том, что обычно полы покрыты соломенными матами, которые называются татами. Чтобы они всегда оставались чистыми, ходить в обуви по ним просто непозволительно.

Интересные факты о Японии
Фотограф Stunter-Greg

7. В Японии сморкаться на людях считается оскорбительным. Помимо этого, неприличным считается и открытое выражение своих эмоций на публике. Именно поэтому большинство японцев выглядят бесстрастными и совершенно не эмоциональными в своем поведении.

Интересные факты о Японии
Фотограф Daniel Da Vinci

8. Проявление уважения к окружающим – это, бесспорно, признак хороших манер. Кроме того, японцы демонстрируют крайнее уважение к личному имуществу других людей. Например, если вы в гостях, то ваше пальто будет аккуратнейшем образом повешено, а когда вы будете уходить, не исключено, что ваша обувь будет ещё и почищена.

Интересные факты о Японии
Фотограф Simone Della Fornace

9. Когда вы едите в Японии, забудьте о том, чему учили вас ваши родители, в особенности о том, что за столом нельзя чавкать и громко прихлёбывать. Например, суп у японцев нужно есть именно с такими звуками. Если вы этого не сделаете, то хозяин может обидеться, подумав, что вам не понравилось его угощение.

Интересные факты о Японии
Фотограф Christian Zai

10. И последнее: будьте весьма аккуратны с палочками для еды, точнее с тем, как вы их держите. Никогда не направляйте и не держите их вертикально к вашей миске с рисом или другими продуктами. По старому устоявшемуся японскому обычаю, так оставляют еду, особенно рис, для мёртвых. Считается, что это очень плохая примета.Интересные факты о Японии

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Япония – это одна из самых оригинальных и необычных стран Азии с весьма самобытной культурой и традициями.   Фотограф Showkaku Sano Вот несколько интересных фактов об...

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