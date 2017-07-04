10 уроков, которые может вынести современное общество из падения Древнего Рима

Каждая империя рано или поздно погибает, и процесс этот остановить невозможно. Единственное, что мы можем контролировать, это то, как процесс происходит: тихая и спокойная перестройка или пылающая гибель нации, уничтожаемой варварами. Так, собственно, и случилось с Древним Римом, а последствия были абсолютным хаосом. Если мы посмотрим на их общество, то увидим некоторые жуткие параллели с нашей современностью.





1. Рабы из других стран не будут вечно производить ваши товары

На пике расцвета в Римскую империю хлынули деньги. Императоры и правительство купались в абсолютной роскоши, которая помогала им контролировать народ. Но приток денег не означал, что римляне разбогатели. Вместо того чтобы нанимать своих людей, они начали заставлять рабов-чужеземцев выполнять большую часть своей работы, включая производство. Многие римляне были безработными, полагаясь на государственные субсидии и выдаваемые продовольственные пайки.

2. Проблема неумеренности и ожирения

Среднестатистический римлянин, вероятно, не страдал ожирением. Но вот римская знать и богачи постоянно организовывали пиры и оргии, ставшие для них обычной практикой. После присутствия на пирушке у императора Нерона философ Сенека писал, что они «жрут все, что видят, а потом их всех рвёт от переедания».

3. Новые богачи сразу забывали из каких низов они вышли

Когда Рим был республикой, одной из его крупных внутренних проблем была борьба между патрициями и плебеями. Патриции – аристократы, получившие свой статус по рождению, а плебеи были обычными людьми, боровшимися за право подняться вверх. Они получили равные права и возможность участвовать в римской политике, но вместо этого стали помогать друг другу обогащаться, а затем наслаждаться жизнью новых богачей.

4. Люди-должники были очень хорошо управляемы и контролируемы

После того как Рим начали атаковать галлы, правительству пришлось направить все свои капиталы в оборону. Налоги выросли, бедные полностью разорились, а жители Рима вскоре были в таких долгах, что выхода видно не было. Народные лидеры обещали «хлеба и зрелищ»: другими словами, развлечение, питание и облегчение бремени долгов. Поэтому римляне начали голосовать за таких популистов, как Юлий Цезарь и Октавиан Август.

5. Печать денег – не лучший способ спасти экономику

Это тоже поспособствовало падению Рима. По мере того как империя разрасталась, ее расходы тоже становились больше. Тогда император Нерон придумал «гениальную» идею использовать меньше серебра в монетах. Таким образом, он мог печатать больше денег. Конечно же, это привело к инфляции. В течение следующих 200 лет цены на пшеницу выросли в 200 раз, а римские монеты стали почти полностью бесполезными.

6. Не надо недооценивать варваров

Риму удалось выстоять перед натиском огромных империй, но сокрушен он был варварами. Аттила, предводитель гуннов, ворвался на запад Римской империи. В восприятии римлян это племя, кстати, было весьма примитивным, почти пещерные люди. Римляне проиграли, и с тех пор они регулярно платили гуннам огромную дань.

7. Не обучайте и не берите на службу варваров

Гунн Аттила не добрался до Рима, но туда добрались вестготы. Вождь вестготов Аларик смог пройти до самой столицы и по пути разграбить все, что можно было разграбить. Римская армия была бессильна остановить варварские полчища, потому что она сама преимущественно являлась варварской ордой. Аларик и его люди когда-то были вооружены и обучены римлянами, поскольку Рим принимал вестготов и галлов в свои легионы.

8. Огромные военные бюджеты приводят крупные страны к банкротству

Рим рос и богател, и угроз становилось все больше, потому все ресурсы приходилось направлять на усовершенствование армии. Народ за поддержку армии «расплачивался» налогами, и вскоре началась безработица и прогрессирующее обнищание населения. Люди массово начали выступать на улицах против правителей.

9. Остерегайтесь растущих восточных империй

Восточная Парфянское царство и Рим враждовали, но на открытый конфликт не шли. Поэтому, в конце концов, они стали сосуществовать в относительном мире. Они вступили в странные отношения в качестве торговых партнеров, которые не доверяли друг другу и пытались обмануть друг друга в каждой сделке. Если бы их отношения были нормальными, Рим мог бы иметь союзника и справиться с нашествием гуннов.

10. Падение империи не происходит в одночасье

Рим не рухнул за одну ночь, и нашествие варваров не означало его моментальный конец. Он умер постепенно, агонизируя сотню лет в результате массы неверных решений, которые, вероятно, в то время казались великими идеями. А потом все его части были растащены соседними государствами.

Текст: Flytothesky.ru