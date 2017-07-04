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10 лучших фотографий конкурса National Geographic Traveler из категории «Природа»

05.07.2017 17:50 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Престижные фотоконкурсы неизменно привлекают лучших фотографов, а их потрясающие снимки завораживают своим мастерством и почти нереальностью. В этом году на конкурсе «Фотограф года» от National Geographic Traveler тоже есть что посмотреть и чем вдохновиться и восхититься.

Подача работ закончилась 30 июня, а победители будут объявлены в августе. Чтобы облегчить ожидание, редакторы National Geographic опубликовали своих фаворитов. Вот некоторые из лучших работ в категории «Природа», которые сражаются за лучшие места и главный приз – десятидневную поездку на двоих на Галапагосские острова с National Geographic Expeditions.

1. Бледнохвостый венценосный колибри

10 лучших фотографий конкурса National Geographic Traveler из категории «Природа»

В январе в Эквадоре рай для колибри. Они хлопают крыльями со скоростью 50 раз в секунду и питаются цветочным нектаром. Тропические леса Эквадора – идеальная среда обитания для них. Когда мы поселились в отеле Гуанго в горном городке под названием Папаллакта, меня сразу окружило множество жужжащих птиц, как только я вышел из машины. Я был поражен их количеством.

2. Прованс. Летняя стрижка

10 лучших фотографий конкурса National Geographic Traveler из категории «Природа»

Я поехал к Валенсоль, надеясь найти что-то поинтереснее, нежели классические виды. Я знал, что это сезон сбора урожая, поэтому я искал тракторы и терпеливо ждал, пока кто-то не начнет собирать урожай, чтобы заснять процесс сверху. А дальше я просто запустил дрон и сделал снимок в условиях сильного ветра.

3. Крылья, тянущиеся к солнцу

10 лучших фотографий конкурса National Geographic Traveler из категории «Природа»

Единственные звуки в это позднее весеннее утро издают три гуся, гудящие друг на друга. Они собрались на озере, где туман и солнце, проглядывающее сквозь деревья, создают потрясающее сияние. Я наблюдал за тем, как гусь в центре этого трио поворачивался к солнцу, выгибался и хлопал крыльями, словно приветствуя его.

4. Отражение зелени в воде

10 лучших фотографий конкурса National Geographic Traveler из категории «Природа»

Отражение зелени в воде в первой карстовой воронке под названием «Остерегайтесь динозавров» в Хан Сон Дунг, самой крупной пещере в мире. В это великолепное место нужно пешком добираться два дня. Пещера Хан Сон Дунг расположена в национальном парке Фонгня-Кебанг, провинция Куангбинь, Вьетнам.

5. Подводный вид на зимний Лофотен

10 лучших фотографий конкурса National Geographic Traveler из категории «Природа»

Вид на поселок. Лофотен, Норвегия.

6. Март

10 лучших фотографий конкурса National Geographic Traveler из категории «Природа»

На сафари в Замбии трава была такой высокой, что казалось из-за неё нельзя рассмотреть ничего интересного. Затем к нам по дороге подошла стая львов. Похоже, они тоже устали от высокой травы повсюду.

7. Лес фей

10 лучших фотографий конкурса National Geographic Traveler из категории «Природа»

Съемка в лесу.

8. Затвердевшая лава VS лес

10 лучших фотографий конкурса National Geographic Traveler из категории «Природа»

Фото сделано с помощью дрона на Сицилии. Это волны лавы от большого извержения Этны еще в 2002 году; оно было настолько впечатляющим, что даже было снято на камеру и затем интегрировано в ландшафт планеты Мустафар в фильме «Звездные войны: Эпизод III» 2005 года.

9. Бесконечная дорога в Трансильванию №6

10 лучших фотографий конкурса National Geographic Traveler из категории «Природа»

Это трасса Cheia (DN1A), которая приведет вас в Трансильванию. Да, это Трансильвания, родина легендарного графа Дракулы (Влада Цепеша). Считайте, что этот снимок отражает то, что он мог видеть во время своих ночных полетов! На самом деле, это действительно потрясающий вид с великолепной дорогой.

10. Буря с молниями в Канаде

10 лучших фотографий конкурса National Geographic Traveler из категории «Природа»

Шельфовое грозовое облако, провинция Саскачеван.10 лучших фотографий конкурса National Geographic Traveler из категории «Природа»

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Престижные фотоконкурсы неизменно привлекают лучших фотографов, а их потрясающие снимки завораживают своим мастерством и почти нереальностью. В этом году на...

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