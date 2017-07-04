10 лучших фотографий конкурса National Geographic Traveler из категории «Природа»

Престижные фотоконкурсы неизменно привлекают лучших фотографов, а их потрясающие снимки завораживают своим мастерством и почти нереальностью. В этом году на конкурсе «Фотограф года» от National Geographic Traveler тоже есть что посмотреть и чем вдохновиться и восхититься.

Подача работ закончилась 30 июня, а победители будут объявлены в августе. Чтобы облегчить ожидание, редакторы National Geographic опубликовали своих фаворитов. Вот некоторые из лучших работ в категории «Природа», которые сражаются за лучшие места и главный приз – десятидневную поездку на двоих на Галапагосские острова с National Geographic Expeditions.

1. Бледнохвостый венценосный колибри





В январе в Эквадоре рай для колибри. Они хлопают крыльями со скоростью 50 раз в секунду и питаются цветочным нектаром. Тропические леса Эквадора – идеальная среда обитания для них. Когда мы поселились в отеле Гуанго в горном городке под названием Папаллакта, меня сразу окружило множество жужжащих птиц, как только я вышел из машины. Я был поражен их количеством.

2. Прованс. Летняя стрижка





Я поехал к Валенсоль, надеясь найти что-то поинтереснее, нежели классические виды. Я знал, что это сезон сбора урожая, поэтому я искал тракторы и терпеливо ждал, пока кто-то не начнет собирать урожай, чтобы заснять процесс сверху. А дальше я просто запустил дрон и сделал снимок в условиях сильного ветра.

3. Крылья, тянущиеся к солнцу





Единственные звуки в это позднее весеннее утро издают три гуся, гудящие друг на друга. Они собрались на озере, где туман и солнце, проглядывающее сквозь деревья, создают потрясающее сияние. Я наблюдал за тем, как гусь в центре этого трио поворачивался к солнцу, выгибался и хлопал крыльями, словно приветствуя его.

4. Отражение зелени в воде





Отражение зелени в воде в первой карстовой воронке под названием «Остерегайтесь динозавров» в Хан Сон Дунг, самой крупной пещере в мире. В это великолепное место нужно пешком добираться два дня. Пещера Хан Сон Дунг расположена в национальном парке Фонгня-Кебанг, провинция Куангбинь, Вьетнам.

5. Подводный вид на зимний Лофотен





Вид на поселок. Лофотен, Норвегия.

6. Март





На сафари в Замбии трава была такой высокой, что казалось из-за неё нельзя рассмотреть ничего интересного. Затем к нам по дороге подошла стая львов. Похоже, они тоже устали от высокой травы повсюду.

7. Лес фей





Съемка в лесу.

8. Затвердевшая лава VS лес





Фото сделано с помощью дрона на Сицилии. Это волны лавы от большого извержения Этны еще в 2002 году; оно было настолько впечатляющим, что даже было снято на камеру и затем интегрировано в ландшафт планеты Мустафар в фильме «Звездные войны: Эпизод III» 2005 года.

9. Бесконечная дорога в Трансильванию №6





Это трасса Cheia (DN1A), которая приведет вас в Трансильванию. Да, это Трансильвания, родина легендарного графа Дракулы (Влада Цепеша). Считайте, что этот снимок отражает то, что он мог видеть во время своих ночных полетов! На самом деле, это действительно потрясающий вид с великолепной дорогой.

10. Буря с молниями в Канаде





Шельфовое грозовое облако, провинция Саскачеван.

Текст: Flytothesky.ru