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Найдите скрытое изображение на этих стереокартинках

05.07.2017 16:34 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В этом посте мы собрали для вас стереокартинки для тренировки глаз. Научиться видеть скрытое изображение не очень сложно, однако для этого понадобится время.

Инструкция:
1. Приблизьте картинку вплотную к глазам.
2. Расфокусируйте зрение.
3. Очень медленно отодвигайтесь от изображения.
4. Не рекомендуется моргать или двигать глазами.

Если будете постоянно практиковаться, то объемное изображение можно будет видеть без каких-либо приготовлений.

Кубик Рубика

Найдите скрытое изображение на этих стереокартинках

Девушка

Найдите скрытое изображение на этих стереокартинках

Черепаха

Найдите скрытое изображение на этих стереокартинках

Русалка

Найдите скрытое изображение на этих стереокартинках

Бабочки

Найдите скрытое изображение на этих стереокартинках

Череп и сигарета

Найдите скрытое изображение на этих стереокартинках

Дельфины

Найдите скрытое изображение на этих стереокартинках

Самолет

Найдите скрытое изображение на этих стереокартинках

Текст: Flytothesky.ruНайдите скрытое изображение на этих стереокартинках

 
 
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В этом посте мы собрали для вас стереокартинки для тренировки глаз. Научиться видеть скрытое изображение не очень сложно, однако для этого понадобится время....

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