Эта красивая пара отмечает 65 лет брака. Если это не любовь, то что?!

Эта пара уже 65 лет вместе. Гарольд все также шутит и всегда улыбается, а вот здоровье Руби постепенно ухудшается из-за старческой деменции. Она не очень хорошо помнит людей и совсем забыла фотографа, которая снимала их и раньше.

«Когда Руби поприветствовала меня у входной двери, то обняла меня крепко как родную, – рассказывает фотограф Мэган Воган. – Я вежливо сказала, что очень рада видеть её, и Руби ответила: «Хотела бы знать, почему это вы так рады!» Она все равно остается такой же острой на язык!»

«Так грустно понимать, что Руби снова меня не запомнит и не запомнит то чудесное время, проведенное вместе. Но наверняка ей понравится разглядывать эти фото. Именно поэтому, по моему мнению, моя работа как фотографа столь важна. Удивительно и непривычно наблюдать столь долгую любовь, как у Гарольда и Руби! Мне кажется, это нужно отмечать, праздновать, фиксировать, беречь, запоминать и самим к этому стремиться».

Сайт фотографа: Megan-vaughan.com









































Текст: Flytothesky.ru