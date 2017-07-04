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Эта красивая пара отмечает 65 лет брака. Если это не любовь, то что?!

05.07.2017 20:00 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Эта пара уже 65 лет вместе. Гарольд все также шутит и всегда улыбается, а вот здоровье Руби постепенно ухудшается из-за старческой деменции. Она не очень хорошо помнит людей и совсем забыла фотографа, которая снимала их и раньше.

«Когда Руби поприветствовала меня у входной двери, то обняла меня крепко как родную, – рассказывает фотограф Мэган Воган. – Я вежливо сказала, что очень рада видеть её, и Руби ответила: «Хотела бы знать, почему это вы так рады!» Она все равно остается такой же острой на язык!»

«Так грустно понимать, что Руби снова меня не запомнит и не запомнит то чудесное время, проведенное вместе. Но наверняка ей понравится разглядывать эти фото. Именно поэтому, по моему мнению, моя работа как фотографа столь важна. Удивительно и непривычно наблюдать столь долгую любовь, как у Гарольда и Руби! Мне кажется, это нужно отмечать, праздновать, фиксировать, беречь, запоминать и самим к этому стремиться».

Сайт фотографа: Megan-vaughan.com

Эта красивая пара отмечает 65 лет брака. Если это не любовь, то что?!

Эта красивая пара отмечает 65 лет брака. Если это не любовь, то что?!

Эта красивая пара отмечает 65 лет брака. Если это не любовь, то что?!

Эта красивая пара отмечает 65 лет брака. Если это не любовь, то что?!

Эта красивая пара отмечает 65 лет брака. Если это не любовь, то что?!

Эта красивая пара отмечает 65 лет брака. Если это не любовь, то что?!

Эта красивая пара отмечает 65 лет брака. Если это не любовь, то что?!

Эта красивая пара отмечает 65 лет брака. Если это не любовь, то что?!

Эта красивая пара отмечает 65 лет брака. Если это не любовь, то что?!

Эта красивая пара отмечает 65 лет брака. Если это не любовь, то что?!

Текст: Flytothesky.ruЭта красивая пара отмечает 65 лет брака. Если это не любовь, то что?!

 
 
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Эта пара уже 65 лет вместе. Гарольд все также шутит и всегда улыбается, а вот здоровье Руби постепенно ухудшается из-за старческой деменции. Она не очень хорошо...

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