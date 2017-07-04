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Эта красивая пара отмечает 65 лет брака. Если это не любовь, то что?!
05.07.2017 20:00 — Калейдоскоп | Flytothesky
Эта пара уже 65 лет вместе. Гарольд все также шутит и всегда улыбается, а вот здоровье Руби постепенно ухудшается из-за старческой деменции. Она не очень хорошо помнит людей и совсем забыла фотографа, которая снимала их и раньше.
«Когда Руби поприветствовала меня у входной двери, то обняла меня крепко как родную, –
«Так грустно понимать, что Руби снова меня не запомнит и не запомнит то чудесное время, проведенное вместе. Но наверняка ей понравится разглядывать эти фото. Именно поэтому, по моему мнению, моя работа как фотографа столь важна. Удивительно и непривычно наблюдать столь долгую любовь, как у Гарольда и Руби! Мне кажется, это нужно отмечать, праздновать, фиксировать, беречь, запоминать и самим к этому стремиться».
Сайт фотографа:
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Эта пара уже 65 лет вместе. Гарольд все также шутит и всегда улыбается, а вот здоровье Руби постепенно ухудшается из-за старческой деменции. Она не очень хорошо...
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