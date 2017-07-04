13-летний мальчик позвонил в полицию, чтобы сказать, что он хочет убежать из дома

Когда 13-летний Кэмерон Симмонс из Самтера (Южная Каролина) позвонил полицейскому Гаэтано Асерра, чтобы сказать ему, что он собирается убежать из дома, полицейский немедленно отправился к ребенку, чтобы выяснить суть проблемы. Мальчик рассказал, что он повздорил со своей матерью и больше не хочет жить дома. Когда Асерра заглянул в комнату подростка, он действительно понял всю трагичность ситуации.

У Кэмерона почти не было мебели, он спал на надувном матрасе, который к утру сдувался, и у мальчика болела спина. У его матери были серьезные финансовые затруднения, так как она переехала из Техаса, чтобы заботиться о больном родственнике, и когда офицер Асерра увидел ситуацию с мальчиком, он понял, что ему нужно помочь. Через несколько недель он вернулся с письменным столом, стулом, телевизором и кроватью для Кэмерона. Он даже подарил ему Nintendo Wii, который ему отдали люди, узнав об истории мальчика.

«У меня болит за него сердце, – рассказал Асерра. – Я думал о тех мелочах, в которых он нуждался, и я мог это ему дать, чтобы сделать его счастливым ребенком. Я сделал это не для славы и не для того, чтобы люди меня заметили. Я сделал это, потому что мог это сделать. Это было правильно, и я думаю, что люди должны поступать именно так».

Когда 13-летний подросток позвонил полицейскому и сказал, что собирается убежать из дома, тот немедленно направился к ребенку





Он пошел домой к Кэмерону Симмонсу, чтобы выяснить суть проблемы





Когда полицейский заглянул в комнату мальчика, он был шокирован – у него не было кровати, а только надувной матрас, от которого у ребенка к утру болела спина





У его матери были серьезные финансовые затруднения, так как она переехала из Техаса, чтобы заботиться о больном родственнике





Через несколько недель полицейский вернулся с кроватью, столом, стулом, телевизором и даже Nintendo Wii для Кэмерона









«У меня болит за него сердце… Я сделал это не для славы и публичности… Я сделал это, потому что мог это сделать. Это было правильно, и я думаю, что люди должны поступать именно так»

Текст: Flytothesky.ru