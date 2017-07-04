ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

13-летний мальчик позвонил в полицию, чтобы сказать, что он хочет убежать из дома

05.07.2017 19:45 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Когда 13-летний Кэмерон Симмонс из Самтера (Южная Каролина) позвонил полицейскому Гаэтано Асерра, чтобы сказать ему, что он собирается убежать из дома, полицейский немедленно отправился к ребенку, чтобы выяснить суть проблемы. Мальчик рассказал, что он повздорил со своей матерью и больше не хочет жить дома. Когда Асерра заглянул в комнату подростка, он действительно понял всю трагичность ситуации.

У Кэмерона почти не было мебели, он спал на надувном матрасе, который к утру сдувался, и у мальчика болела спина. У его матери были серьезные финансовые затруднения, так как она переехала из Техаса, чтобы заботиться о больном родственнике, и когда офицер Асерра увидел ситуацию с мальчиком, он понял, что ему нужно помочь. Через несколько недель он вернулся с письменным столом, стулом, телевизором и кроватью для Кэмерона. Он даже подарил ему Nintendo Wii, который ему отдали люди, узнав об истории мальчика.

«У меня болит за него сердце, – рассказал Асерра. – Я думал о тех мелочах, в которых он нуждался, и я мог это ему дать, чтобы сделать его счастливым ребенком. Я сделал это не для славы и не для того, чтобы люди меня заметили. Я сделал это, потому что мог это сделать. Это было правильно, и я думаю, что люди должны поступать именно так».

Когда 13-летний подросток позвонил полицейскому и сказал, что собирается убежать из дома, тот немедленно направился к ребенку

13-летний мальчик позвонил в полицию, чтобы сказать, что он хочет убежать из дома

Он пошел домой к Кэмерону Симмонсу, чтобы выяснить суть проблемы

13-летний мальчик позвонил в полицию, чтобы сказать, что он хочет убежать из дома

Когда полицейский заглянул в комнату мальчика, он был шокирован – у него не было кровати, а только надувной матрас, от которого у ребенка к утру болела спина

13-летний мальчик позвонил в полицию, чтобы сказать, что он хочет убежать из дома

У его матери были серьезные финансовые затруднения, так как она переехала из Техаса, чтобы заботиться о больном родственнике

13-летний мальчик позвонил в полицию, чтобы сказать, что он хочет убежать из дома

Через несколько недель полицейский вернулся с кроватью, столом, стулом, телевизором и даже Nintendo Wii для Кэмерона

13-летний мальчик позвонил в полицию, чтобы сказать, что он хочет убежать из дома

13-летний мальчик позвонил в полицию, чтобы сказать, что он хочет убежать из дома

«У меня болит за него сердце… Я сделал это не для славы и публичности… Я сделал это, потому что мог это сделать. Это было правильно, и я думаю, что люди должны поступать именно так»

Текст: Flytothesky.ru13-летний мальчик позвонил в полицию, чтобы сказать, что он хочет убежать из дома

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда 13-летний Кэмерон Симмонс из Самтера (Южная Каролина) позвонил полицейскому Гаэтано Асерра, чтобы сказать ему, что он собирается убежать из дома, полицейский...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
10 лучших фотографий конкурса National Geographic Traveler из категории «Природа»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика