Эта команда из 80-летних баскетболисток доказывает, что возраст – это всего лишь цифра

Женская баскетбольная команда Splash – самая «великовозрастная» команда в Ассоциации женского баскетбола в Сан-Диего, однако посмотрите на то, как они играют и выигрывают, чтобы понять, что возраст – это ничто.

Команда Splash состоит из девяти игроков, все они старше 80 лет, а Мэг Скиннер и Грейс Ларсон по 91 году.





Родившиеся в 1920-х и 30-х годах, Грейс Ларсон и её подруги по команде наверстывают упущенное время и упущенные возможности. «Мне было 78 лет, когда я приобрела свою первую настоящую баскетбольную обувь, – говорит Грейс. – Если бы вы знали, как я разволновалась. В детстве и юности у нас не было возможности заниматься спортом, как у современных детей и молодежи».

Игроки из Splash, однако, не просто проснулись в свой 80-й день рождения и решили начать спортивную карьеру. Многие из них играли в баскетбол и раньше. 87-летняя Фрэн Стайлс, например, играет уже 20 лет, а 91-летняя Мэг Скиннер – 24 года. Несмотря на четыре травмы, в том числе два сломанных запястья и четыре сломанных пальца, Мэг все равно упорно возвращается в спортзал.

Поскольку уже давно доказано, что социальная активность пожилых людей приводит к более продолжительной и более полноценной жизни, неудивительно, что многие игроки Splash пережили своих друзей, супругов, братьев и сестер. «Многие мои друзья думали, что я с ума сошла, когда в 66 лет решила начать играть в баскетбол. Они кричали, что я поломаю себе руки и ноги, – рассказывает 87-летняя Мардж Карл. – И что в результате? Я пережила их всех. Все мои друзья детства уже ушли».

«Человеку нужно чем-то заниматься, особенно пожилому, – уверена Мардж Карл. – Вы не можете сидеть в комнате, смотря телевизор. Такой выбор – это предвестник конца».





Видео с игрой команды Splash набрало уже 6 миллионов просмотров и стало вирусным. «Дружба, солидарность, семья, – так Грейс Ларсон описывает свою команду. – Это самая потрясающая группа игроков из всех слоев общества».

Текст: Flytothesky.ru