10 попыток объяснить феномен времени





Время – вещь странная. Иногда оно проходит быстро, иногда тянется медленно. На сегодняшний день существует немало теорий, которые пытаются объяснить, что такое время и в чём заключается его тайна.

1. Теория времени святого Августина





Христианский философ Августин утверждал, что время не бесконечно, оно создано Богом, а создать что-либо бесконечное просто невозможно. Он также считал, что время на самом деле существует только в нашем сознании, и зависит от того, как мы его трактуем. Если что-то уже в прошлом, то оно попросту больше не существует. Поскольку мы измеряем время на основе наших воспоминаний, следовательно, оно существует только в нашей памяти. Будущее еще не существует, существует только настоящее, поэтому логически предположить, что время существует только в наших головах.

2. Топология времени

Как выглядит время? В виде прямой линии или в виде циферблата часов? По Аристотелю время не может существовать в виде линии с началом и концом. Должно было быть что-то, что стало этим началом. Конец времени тоже должен быть как-то отмечен , например, в виде определенной точки. Одновременно возникает вопрос: а сколько всего временных линий существует? Движутся ли они параллельно или пересекаются? Или, может быть, это одна линия с множеством ответвлений? А вдруг определённые моменты в потоке времени существуют независимо от других моментов? Мнений много – ответов нет.

3. Правдоподобное настоящее





Идея правдоподобного настоящего рассматривает вопрос о том, как долго длится настоящее. Что же такое «сейчас»? Например, мы разговариваем с кем-либо и находимся в середине произносимого предложения. Мы уже закончили начало предложения, и оно в прошлом, но сам разговор все ещё в настоящем. Именно такой вариант и стал трактоваться как « правдоподобное настоящее » – временное пространство, которое мы воспринимаем и осознаём сейчас (мгновенное восприятие).

4. Люди низкого роста ощущают «настоящее» быстрее





Теория временной связи была предложена неврологом Дэвидом Иглманом, и она построена на идее о том, что мы познаем мир информационными блоками, которые воспринимаются чувствами и обрабатываются в головном мозге. Различные части тела, получающие информацию, доносят её к мозгу за разный период времени. Например, вы одновременно ударились головой и прищемили палец. Информация о травме головы поступит в мозг быстрее, чем о пальце. Происходит это потому, что мозг является сенсорной организационной структурой, расставляющей приоритеты сигналам. Эта задержка в обработке информации приводит к тому, что мозг людей более низкого роста такие сигналы получает быстрее из-за разницы в размерах тела.

5. Время замедляется – и мы можем это увидеть





Одна из давних проблем физики – это существование темной энергии. Исследователи полагают, что все усилия по обнаружению этой энергии напрасны просто потому, что её нет, а вместо неё существует эффект замедления времени вплоть до его остановки. Они попытались объяснить феномен ускорения Вселенной как результат не присутствия темной энергии, а просто иллюзии, созданной замедлением времени. Учёные также говорят о том, что постепенно время будет продолжать замедляться, пока не остановится полностью, а Вселенная просто замрёт, но случится это через миллиарды лет.

6. Нереальность времени





Теорию нереальности времени выдвинул в начале 1900-х философ Джон Мак-Таггарт. По его мнению, время можно рассматривать с точки зрения А-теории (прошлое, настоящее, будущее) и B-теории (раньше-позже), утверждающей, что само время – это полная иллюзия, поскольку невозможно объективно устанавливать события в определенном порядке. События – просто воспоминания, «карманы времени», а не его течение. Возьмите момент времени, скажем, ваше 20-летие. С одной стороны, это событие было в будущем, но в то же время это было в прошлом. Поскольку момент не может быть в прошлом, настоящем и будущем, то Мак-Таггарт утверждает, что сама теория существования времени противоречива, следовательно, нереальна .

7. Теория четырёхмерного пространства-времени и блок-вселенной





Теория четырёхмерного пространства-времени и блок-вселенной заключается в идее о том, что время – это тоже измерение. В данной теории все объекты существуют в четырех (а не трёх) измерениях. Теория блок-вселенной представляет всю Вселенную как блок всех измерений, состоящий из промежутков времени. Блок обладает шириной, глубиной и высотой, и каждое событие имеет измеримое время или слои времени. Любой человек – это четырехмерный объект, существующий в слоях времени : младенчество, детство, подростковый возраст и т.д.

8. Обескураживающий эффект





Говорят, что в момент смертельной опасности или шока люди чувствуют, что время как будто замедляется. Насколько это соответствует действительности? Мозг имеет тенденцию смешивать все стимулы в одно событие, если каждая информация получена за промежуток менее чем 80 миллисекунд. Скорее всего , это не время замедляется, а наше восприятие так реагирует на событие, хотя человеческий мозг воспринимает это именно как замедление времени, не желая «переваривать» неприятную или страшную информацию.

9. Кронос (Хронос) и отец Времени





В древнегреческой мифологии первыми богами считались Хронос и Ананке. Хронос был богом времени, а Ананке – богом неизбежности. Именно Хронос «нёс ответственность» за течение времени и смену сезонов. Верховного бога Кроноса (которого, кстати, убил собственный сын Зевс) также сопоставляли с Хроносом-отцом времени. Жизненный же цикл человека у древних греков находился в ведении богинь судьбы Мойр: Клото пряла нить жизни, Лахесис определяла судьбу, а Атропос обрезала нить и заканчивала жизнь.

10. Мы не очень хорошо ориентируемся во времени





Мы, кстати, достаточно плохо определяем время, хотя и пользуемся часами. Система времени на самом деле гораздо сложнее. В 20 веке ученые и астрономы обнаружили, что вращение Земли замедляется, потому была создана равномерная шкала – Эфемеридное время. Затем появилось топоцентрическое динамическое время (TDT), которое считалось более точным и базировалось на Международном атомном времени (IAT). В 1991 году оно было переименовано в Земное время ( ТТ ). Иными словами, мы просто не имеем ни малейшего представления, как правильно упорядочить измерение времени.

Текст: Flytothesky.ru