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10 попыток объяснить феномен времени
06.07.2017 14:20 — Калейдоскоп | Flytothesky
Время – вещь странная. Иногда оно проходит быстро, иногда тянется медленно. На сегодняшний день существует немало теорий, которые пытаются объяснить, что такое время и в чём заключается его тайна.
1. Теория времени святого Августина
Христианский философ Августин утверждал, что время не бесконечно, оно создано Богом, а создать
2. Топология времени
Как выглядит время? В виде прямой линии или в виде циферблата часов? По Аристотелю время не может существовать в виде линии с началом и концом. Должно было быть что-то, что стало этим началом. Конец времени тоже
3. Правдоподобное настоящее
Идея правдоподобного настоящего рассматривает вопрос о том, как долго длится настоящее. Что же такое «сейчас»? Например, мы разговариваем с кем-либо и находимся в середине произносимого предложения. Мы уже закончили начало предложения, и оно в прошлом, но сам разговор все ещё в настоящем. Именно такой вариант и стал трактоваться как «
4. Люди низкого роста ощущают «настоящее» быстрее
Теория временной связи была предложена неврологом Дэвидом Иглманом, и она построена на идее о том, что мы познаем мир информационными блоками, которые воспринимаются чувствами и обрабатываются в головном мозге. Различные части тела, получающие информацию, доносят её к мозгу за разный период времени. Например, вы одновременно ударились головой и прищемили палец. Информация о травме головы поступит в мозг быстрее, чем о пальце. Происходит это потому, что мозг является сенсорной организационной структурой, расставляющей приоритеты сигналам. Эта задержка в обработке информации приводит к тому, что мозг людей более низкого роста такие сигналы
5. Время замедляется – и мы можем это увидеть
Одна из давних проблем физики – это существование темной энергии. Исследователи полагают, что все усилия по обнаружению этой энергии напрасны просто потому, что её нет, а вместо неё существует
6. Нереальность времени
Теорию нереальности времени выдвинул в начале 1900-х философ Джон Мак-Таггарт. По его мнению, время можно рассматривать с точки зрения А-теории (прошлое, настоящее, будущее) и B-теории (раньше-позже), утверждающей, что само время – это полная иллюзия, поскольку невозможно объективно устанавливать события в определенном порядке. События – просто воспоминания, «карманы времени», а не его течение. Возьмите момент времени, скажем, ваше 20-летие. С одной стороны, это событие было в будущем, но в то же время это было в прошлом. Поскольку момент не может быть в прошлом, настоящем и будущем, то Мак-Таггарт утверждает, что сама теория существования времени противоречива, следовательно,
7. Теория четырёхмерного пространства-времени и блок-вселенной
Теория четырёхмерного пространства-времени и блок-вселенной заключается в идее о том, что время – это тоже измерение. В данной теории все объекты существуют в четырех (а не трёх) измерениях. Теория блок-вселенной представляет всю Вселенную как блок всех измерений, состоящий из промежутков времени. Блок обладает шириной, глубиной и высотой, и каждое событие имеет измеримое время или слои времени. Любой человек – это четырехмерный объект, существующий в
8. Обескураживающий эффект
Говорят, что в момент смертельной опасности или шока люди чувствуют, что время как будто замедляется. Насколько это соответствует действительности? Мозг имеет тенденцию смешивать все стимулы в одно событие, если каждая информация получена за промежуток менее чем 80 миллисекунд.
9. Кронос (Хронос) и отец Времени
В древнегреческой мифологии первыми богами считались Хронос и Ананке. Хронос был богом времени, а Ананке – богом неизбежности. Именно Хронос «нёс ответственность» за
10. Мы не очень хорошо ориентируемся во времени
Мы, кстати, достаточно плохо определяем время, хотя и пользуемся часами. Система времени на самом деле гораздо сложнее. В 20 веке ученые и астрономы обнаружили, что вращение Земли замедляется, потому была создана равномерная шкала – Эфемеридное время. Затем появилось топоцентрическое динамическое время (TDT), которое считалось более точным и базировалось на Международном атомном времени (IAT). В 1991 году оно было переименовано в Земное время (
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Время – вещь странная. Иногда оно проходит быстро, иногда тянется медленно. На сегодняшний день существует немало теорий, которые пытаются объяснить, что такое...
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