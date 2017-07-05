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Двое мужчин встречаются на небесах. Но и там иронию судьбы никто не отменял…
06.07.2017 13:11 — Калейдоскоп | Flytothesky
Двое мужчин умерли и попали на тот свет. Они довольно долго стоят у ворот, переминаясь с ноги на ногу и ожидая направления в ад или рай, и наконец завязывают разговор.
«А как вы собственно умерли?» – первый мужчина спрашивает у второго.
«Я замерз насмерть», – отвечает тот.
«О-о-о, это, наверное, ужасно. А каково оно по ощущениям – замерзнуть насмерть?» – продолжает любопытствовать первый.
«Сначала это очень неприятно, вас бьет дрожь, пальцы рук и ног болят и немеют, но потом вам становится тепло и спокойно, и вы как будто засыпаете, – охотно рассказывает второй. – А вы как сюда попали?»
«У меня случился сердечный приступ, – погрустнел первый мужчина. – Понимаете, я был уверен, что моя жена мне изменяет, поэтому однажды я пришел домой внезапно, без предупреждения. Я забежал в спальню, но жена мирно сидела на кровати и вязала. Я помчался в подвал, но там никого не было. Я буквально запрыгнул на второй этаж, но и там было пусто. Я сломя голову понесся на чердак, и как только я добрался туда, меня прихватило сердце, и я умер».
Второй мужчина расстроенно покачал головой: «Это даже не смешно, честно говоря».
«Что вы имеете в виду?» – удивился первый.
«Если бы вы только остановились, чтобы заглянуть в холодильник, мы оба были бы живы».
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Двое мужчин умерли и попали на тот свет. Они довольно долго стоят у ворот, переминаясь с ноги на ногу и ожидая направления в ад или рай, и наконец завязывают...
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