Куда вам отправиться летом в отпуск по знаку зодиака

Пакуйте свои сумки! Пора оторваться от рабочего стола и сбежать в экзотический отпуск. Кому-то по душе тропические каникулы, где можно выпить «Пина Коладу» на пляже, дремать и расслабляться. Кого-то тянет бродить по джунглям или исследовать улицы мегаполисов. А что вам в этом отношении может подсказать знак зодиака?

1. Овен

Пункт назначения: Мауи, Гавайи





Мауи – лучшее место для вас, чтобы подзарядить свою авантюрную натуру! Вам нравятся физические нагрузки и любой вид спорта, поэтому займитесь серфингом, дайвингом или покатайтесь на водном мотоцикле. В конце концов, просто исследуйте этот красивый гавайский остров. Здесь много пеших маршрутов, водопадов и природных водяных горок.

2. Телец

Пункт назначения: Барселона, Испания





Удовлетворите вашу страсть к романтике в одном из самых живописных городов! Барселона даст вам неимоверные впечатления, которые вы так любите. Шопинг, еда и изумительная архитектура города сделают этот отпуск лучшим отдыхом для вас.

3. Близнецы

Пункт назначения: Париж, Франция





Вы человек социальный, поэтому для вас нет ничего лучше, чем отдых в одном из самых популярных мегаполисов! Вы ненавидите одиночество и любите изучать новые города, что делает Париж идеальным местом вашего выбора. Романтика Парижа ждет вас!

4. Рак

Пункт назначения: Мальдивы





Больше всего на свете вы любите отдыхать у воды. Мальдивы – это как раз то, что вам нужно. Остановитесь с семьей и близкими людьми в бунгало прямо у берега, и пусть поездка в это тропическое место даст вам расслабляющий отдых, который вы полностью заслуживаете.

5. Лев

Пункт назначения: Лондон, Великобритания





Вы любитель движения и впечатлений, поэтому, вероятно, в вашем списке не так много мест, где вам еще не приходилось бывать. Но Лондон – это идеальное сочетание всего, что вам нравится, особенно когда вы открываете для себя новые места. Энергия мегаполиса, театры, качественная еда делает Лондон идеальным городом для проведения вашего свободного времени.

6. Дева

Пункт назначения: Бали, Индонезия





Вы любите природу и находиться в природе, поэтому Бали – это то, что надо. Это изумительна природная красота, уникальная в своем роде. Вы сможете сидеть у воды в умиротворенном состоянии и восхищаться островом, а еще вам могут понравиться походы в Лес Обезьян или храм Танах Лот. Бали – это отличный выбор для вашей активной и одновременно интровертной натуры.

7. Весы

Пункт назначения: остров Принца Эдуарда, Канада





Вы любите тихие, мягкие и уютные места, где вы можете безмятежно любоваться природой. Остров Принца Эдуарда – чудесный и спокойный уголок с лодочными пирсами, историческими маяками и вкуснейшими морепродуктами. Чем не райское местечко?

8. Скорпион

Пункт назначения: Кейптаун, Южная Африка





Вам понравится драйв, энергия и страсть Кейптауна! Этот огромный портовый город славится оживленной ночной жизнью и чарующей естественной красотой. А еще там есть горы для пеших прогулок и пляжи как для активного, так и ленивого отдыха. Ритм этого города вас загипнотизирует!

9. Стрелец

Пункт назначения: Рим, Италия





Ваша любовь к странствиям у вас в крови, и на месте вам не сидится! Удивить вас чем-либо сложно, но Рим – это то место, куда вам обязательно нужно попасть. Вы турист неприхотливый и понравиться вам очень легко, а уж Риму точно есть что предложить. Искусство, еда и солнечная погода равнодушным вас не оставят!

10. Козерог

Пункт назначения: Таиланд





Вас трудно вытолкать из офиса и отправить в отпуск, но уж сделайте над собой усилие. Чуть-чуть сбавьте темп, выдохните и получите культурный, образовательный и расслабляющий опыт на захватывающих островах Таиланда. Вам будет интересно узнать о тайской культуре, еде и обычаях. И про пляж тоже не забудьте.

11. Водолей

Пункт назначения: Бора-Бора





Вы любите время, проведенное с самим собой, и что может быть лучше для Водолея, чем роскошный и уединенный остров? На Бора-Бора есть бунгало, расположенные прямо на воде, поэтому вы можете удалиться от общества и почувствовать себя мини-Робинзоном. Займитесь дайвингом, исследуйте коралловые рифы и восхититесь красотой океана.

12. Рыбы

Пункт назначения: Флоренция, Италия





Ваша любовь к романтике не будет безответной во Флоренции. Этот итальянский город несомненно похитит ваше сердце и сам с удовольствием раскроет вам свои объятия. Искусство и архитектура, музеи и музыка, улочки и кафе могут удерживать вас там целую вечность, ведь весь этот город – это один сплошной шедевр. Итальянская культура заставит вас почувствовать себя как дома в этом ярком городе.

Текст: Flytothesky.ru