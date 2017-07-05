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Беларусь как сказка: конференция по туризму проходит в Минске

06.07.2017 15:19 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июл — Sputnik. Видение Беларуси жителями СНГ и ЕС значительно отличается, рассказал один из спикеров конференции Том Банкл.

Международная конференция по туризму проходит сегодня в Минске. Организаторами конференции выступают Министерство спорта и туризма, Всемирная туристская организация, проект "Поддержка устойчивого развития туризма в Беларуси", финансируемый Евросоюзом, Национальный олимпийский комитет Беларуси.

"Страну можно позиционировать как одно из последних мест в Европе, где можно найти такую природу и эмоции, которые позволят воспрянуть духом и телом, где, кажется, все еще живут детские сказки", — резюмировал спикер Том Банкл.

Главные ассоциации с Беларусью на европейских туристических рынках связаны с понятиями "природа", "культура", "древность", "холод" и "Россия". А вот эмоциональное восприятие отличается и включает в себя "интерес", "счастье" и "гостеприимство".

Он также рассказал, как отличается видение Беларуси в глазах представителя Евросоюза и СНГ. В формировании туристического имиджа страны он призвал делать упор на аутентичность, человеческие качества жителей, природу и умиротворенную атмосферу.

 
Теги: Минск
 
 
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Один из возможных вариантов позиционирования Беларуси – создание для нее образа страны из детских сказок.

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