Невероятные гиперреалистичные портреты грузинского художника Ираклия Надара

Благодаря цифровой живописи мы можем познакомиться с удивительными творениями одаренных художников, искусство которых поражает миллионы людей в Интернете. Единственный инструмент, который нужен цифровым творцам, – это хороший редактор изображений!

Ираклий Надар – 28-летний художник из Тбилиси. Он создает невероятные гиперреалистичные цифровые картины. Его цвета, оттенки и нюансы портретов идеальны, и иногда просто трудно поверить, что всё это было создано на компьютере.

Сам Ираклий говорит: «У портретной живописи масса техник, и все они разные. Вам, наверное, интересно знать, какая техника наилучшая? Я не могу сделать выбор, и точно скажу, что наилучшей техники нет. Люди часто говорят мне, что вряд ли они смогут создавать такие же красивые картины, как я. Моя же цель – создать визуально завораживающие образы и каждый раз стараться сделать их ещё лучше. Вам стоить думать точно так же».









































Текст: Flytothesky.ru