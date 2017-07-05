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Невероятные гиперреалистичные портреты грузинского художника Ираклия Надара

06.07.2017 16:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Благодаря цифровой живописи мы можем познакомиться с удивительными творениями одаренных художников, искусство которых поражает миллионы людей в Интернете. Единственный инструмент, который нужен цифровым творцам, – это хороший редактор изображений!

Ираклий Надар – 28-летний художник из Тбилиси. Он создает невероятные гиперреалистичные цифровые картины. Его цвета, оттенки и нюансы портретов идеальны, и иногда просто трудно поверить, что всё это было создано на компьютере.

Сам Ираклий говорит: «У портретной живописи масса техник, и все они разные. Вам, наверное, интересно знать, какая техника наилучшая? Я не могу сделать выбор, и точно скажу, что наилучшей техники нет. Люди часто говорят мне, что вряд ли они смогут создавать такие же красивые картины, как я. Моя же цель – создать визуально завораживающие образы и каждый раз стараться сделать их ещё лучше. Вам стоить думать точно так же».

Невероятные гиперреалистичные портреты грузинского художника Ираклия Надара

Невероятные гиперреалистичные портреты грузинского художника Ираклия Надара

Невероятные гиперреалистичные портреты грузинского художника Ираклия Надара

Невероятные гиперреалистичные портреты грузинского художника Ираклия Надара

Невероятные гиперреалистичные портреты грузинского художника Ираклия Надара

Невероятные гиперреалистичные портреты грузинского художника Ираклия Надара

Невероятные гиперреалистичные портреты грузинского художника Ираклия Надара

Невероятные гиперреалистичные портреты грузинского художника Ираклия Надара

Невероятные гиперреалистичные портреты грузинского художника Ираклия Надара

Невероятные гиперреалистичные портреты грузинского художника Ираклия Надара

Текст: Flytothesky.ruНевероятные гиперреалистичные портреты грузинского художника Ираклия Надара

 
Теги: знакомства
 
 
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Благодаря цифровой живописи мы можем познакомиться с удивительными творениями одаренных художников, искусство которых поражает миллионы людей в Интернете....

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