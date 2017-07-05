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Невероятные гиперреалистичные портреты грузинского художника Ираклия Надара
06.07.2017 16:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Благодаря цифровой живописи мы можем познакомиться с удивительными творениями одаренных художников, искусство которых поражает миллионы людей в Интернете. Единственный инструмент, который нужен цифровым творцам, – это хороший редактор изображений!
Сам Ираклий говорит: «У портретной живописи масса техник, и все они разные. Вам, наверное, интересно знать, какая техника наилучшая? Я не могу сделать выбор, и точно скажу, что наилучшей техники нет. Люди часто говорят мне, что вряд ли они смогут создавать такие же красивые картины, как я. Моя же цель – создать визуально завораживающие образы и каждый раз стараться сделать их ещё лучше. Вам стоить думать точно так же».
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Благодаря цифровой живописи мы можем познакомиться с удивительными творениями одаренных художников, искусство которых поражает миллионы людей в Интернете....
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