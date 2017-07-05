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Щенок, похищенный из рук мальчика, возвращен в семью
06.07.2017 15:02 — Калейдоскоп | Flytothesky
На прошлой неделе в Гранд-Рапидс (Мичиган) был похищен щенок прямо из рук ребенка на переднем дворе дома.
Мать мальчика Тиффани Таунсенд
Найла была эмоциональным компаньоном для сына Тиффани, а также домашней любимицей для остальных четырех детей.
Сказать, что дети Тиффани были расстроены, – это ничего не сказать, и мама поделилась этой ситуацией в Facebook: «Какая-то женщина украла щенка с нашего двора, когда мои дети играли с ним. Пожалуйста, помогите мне найти собаку! Ее зовут Найла. Мои пятеро детей абсолютно подавлены. Поделитесь, этой инфо, пожалуйста».
Основательница организации Lost Paws Линдси Стерджон и ее партнер по маркетингу Бьянка ЛаФонтейн увидели сообщение Тиффани Таунсенд и немедленно приняли участие в поисках.
Бьянка заметила пост какой-то женщины в группе гаражных распродаж в Facebook. Она пыталась продать щенка, и Бьянка договорилась с ней о покупке за 100 долларов на следующий день.
К счастью, воришка испугался и согласился отдать собаку – таким образом, Линдси и Бьянка смогли вернуть Найлу в её семью. «Это было просто потрясающе, – говорит Линдси. – Маленький мальчик был безгранично счастлив увидеть своего щенка. Его мама сказала нам, что он не спал, плакал и обвинял себя. Ему действительно было очень плохо».
Хотя Линдси в глубине души полагала, что у них очень мало шансов найти украденную Найлу, её это никогда не останавливало: «Минимальные шансы – это тоже шансы. Нужно не опускать руки, не останавливаться и просматривать все-все-все объявления, каждый сайт продаж».
Линдси Стерджон также рекомендует поставить своему питомцу микрочип, чтобы его легко можно было отследить в случае такой ситуации, а также подтвердить свои права на животное.
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На прошлой неделе в Гранд-Рапидс (Мичиган) был похищен щенок прямо из рук ребенка на переднем дворе дома. Мать мальчика Тиффани Таунсенд рассказывает, что ее дети...
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