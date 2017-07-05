Щенок, похищенный из рук мальчика, возвращен в семью

На прошлой неделе в Гранд-Рапидс (Мичиган) был похищен щенок прямо из рук ребенка на переднем дворе дома.





Мать мальчика Тиффани Таунсенд рассказывает , что ее дети играли на лужайке перед домом со своим щенком Найлой (помесь пекинеса и пуделя), когда какая-то женщина подбежала к ним, схватила щенка и быстро исчезла.

REWARD:She was stolen from my children while they played in the yard. We live near Martin Luther King park. If you find… Posted by Tiffany Townsend on Mittwoch, 21. Juni 2017

Найла была эмоциональным компаньоном для сына Тиффани, а также домашней любимицей для остальных четырех детей.

Сказать, что дети Тиффани были расстроены, – это ничего не сказать, и мама поделилась этой ситуацией в Facebook: «Какая-то женщина украла щенка с нашего двора, когда мои дети играли с ним. Пожалуйста, помогите мне найти собаку! Ее зовут Найла. Мои пятеро детей абсолютно подавлены. Поделитесь, этой инфо, пожалуйста».

Основательница организации Lost Paws Линдси Стерджон и ее партнер по маркетингу Бьянка ЛаФонтейн увидели сообщение Тиффани Таунсенд и немедленно приняли участие в поисках.

Бьянка заметила пост какой-то женщины в группе гаражных распродаж в Facebook. Она пыталась продать щенка, и Бьянка договорилась с ней о покупке за 100 долларов на следующий день.

К счастью, воришка испугался и согласился отдать собаку – таким образом, Линдси и Бьянка смогли вернуть Найлу в её семью. «Это было просто потрясающе, – говорит Линдси. – Маленький мальчик был безгранично счастлив увидеть своего щенка. Его мама сказала нам, что он не спал, плакал и обвинял себя. Ему действительно было очень плохо».

Хотя Линдси в глубине души полагала, что у них очень мало шансов найти украденную Найлу, её это никогда не останавливало: «Минимальные шансы – это тоже шансы. Нужно не опускать руки, не останавливаться и просматривать все-все-все объявления, каждый сайт продаж».

Линдси Стерджон также рекомендует поставить своему питомцу микрочип, чтобы его легко можно было отследить в случае такой ситуации, а также подтвердить свои права на животное.

Текст: Flytothesky.ru