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Люди делятся фото реальных мест, которые выглядят так, будто они из фильма Уэса Андерсона
06.07.2017 17:45 — Калейдоскоп | Flytothesky
Фанаты Уэса Андерсона будут рады узнать, что в нашем мире есть реальные места, которые выглядят так, как будто прямо там снимал свои фильмы этот режиссер. Они есть в Шотландии и Португалии, в Украине и Северной Корее, и они абсолютно естественно вписываются в пейзаж, хоть и похожи на сцены из картин эксцентричного мастера. Люди
1. Дом Муми-тролля в Наантали, Финляндия
2. Бассейн Штадт-Бад-Гота, Гота, Германия
3. Отель Бельведер возле ледника Рона, Швейцария
4. Бассейн в Гамбурге, Германия
5. Фото Дэна Салли, Сингапур
6. Трубочист из Таллинна, Эстония
7. Гранд-отель Мизурина, Италия
8. Послушайте старые записи в Далласе, США.
9. Дом-музей Джорджа Истмена в Рочестере, США.
10. Дверь в Киеве, Украина
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Фанаты Уэса Андерсона будут рады узнать, что в нашем мире есть реальные места, которые выглядят так, как будто прямо там снимал свои фильмы этот режиссер. Они есть в...
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