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Люди делятся фото реальных мест, которые выглядят так, будто они из фильма Уэса Андерсона

06.07.2017 17:45 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Фанаты Уэса Андерсона будут рады узнать, что в нашем мире есть реальные места, которые выглядят так, как будто прямо там снимал свои фильмы этот режиссер. Они есть в Шотландии и Португалии, в Украине и Северной Корее, и они абсолютно естественно вписываются в пейзаж, хоть и похожи на сцены из картин эксцентричного мастера. Люди делятся своими фото, и вы можете увидеть самые удачные из них.

1. Дом Муми-тролля в Наантали, Финляндия

Люди делятся фото реальных мест, которые выглядят так, будто они из фильма Уэса Андерсона

2. Бассейн Штадт-Бад-Гота, Гота, Германия

Люди делятся фото реальных мест, которые выглядят так, будто они из фильма Уэса Андерсона

3. Отель Бельведер возле ледника Рона, Швейцария

Люди делятся фото реальных мест, которые выглядят так, будто они из фильма Уэса Андерсона

4. Бассейн в Гамбурге, Германия

Люди делятся фото реальных мест, которые выглядят так, будто они из фильма Уэса Андерсона

5. Фото Дэна Салли, Сингапур

Люди делятся фото реальных мест, которые выглядят так, будто они из фильма Уэса Андерсона

6. Трубочист из Таллинна, Эстония

Люди делятся фото реальных мест, которые выглядят так, будто они из фильма Уэса Андерсона

7. Гранд-отель Мизурина, Италия

Люди делятся фото реальных мест, которые выглядят так, будто они из фильма Уэса Андерсона

8. Послушайте старые записи в Далласе, США.

Люди делятся фото реальных мест, которые выглядят так, будто они из фильма Уэса Андерсона

9. Дом-музей Джорджа Истмена в Рочестере, США.

Люди делятся фото реальных мест, которые выглядят так, будто они из фильма Уэса Андерсона

10. Дверь в Киеве, Украина

Люди делятся фото реальных мест, которые выглядят так, будто они из фильма Уэса Андерсона

Текст: Flytothesky.ruЛюди делятся фото реальных мест, которые выглядят так, будто они из фильма Уэса Андерсона

 
 
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