Люди делятся фото реальных мест, которые выглядят так, будто они из фильма Уэса Андерсона

Фанаты Уэса Андерсона будут рады узнать, что в нашем мире есть реальные места, которые выглядят так, как будто прямо там снимал свои фильмы этот режиссер. Они есть в Шотландии и Португалии, в Украине и Северной Корее, и они абсолютно естественно вписываются в пейзаж, хоть и похожи на сцены из картин эксцентричного мастера. Люди делятся своими фото, и вы можете увидеть самые удачные из них.

1. Дом Муми-тролля в Наантали, Финляндия





2. Бассейн Штадт-Бад-Гота, Гота, Германия





3. Отель Бельведер возле ледника Рона, Швейцария





4. Бассейн в Гамбурге, Германия





5. Фото Дэна Салли, Сингапур





6. Трубочист из Таллинна, Эстония





7. Гранд-отель Мизурина, Италия





8. Послушайте старые записи в Далласе, США.





9. Дом-музей Джорджа Истмена в Рочестере, США.





10. Дверь в Киеве, Украина





Текст: Flytothesky.ru