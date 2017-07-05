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Когда-то этой женщине посоветовали не заводить собаку, если в доме новорожденный
06.07.2017 17:29 — Калейдоскоп | Flytothesky
Еще в 2007 году одна женщина посоветовала своей сестре не заводить собаку, когда у нее будет ребенок. Тогда она не знала, что собака и ее племянница станут лучшими друзьями…
С самого момента рождения девочки её черная подружка всегда была
Когда девочка стала немного постарше, парочка завела воскресную традицию смотреть утренние мультфильмы вместе. Что бы они не делали – сидели в машине, играли или просто валялись на диване – они были неразлучны. Они даже в школу ходили вместе! «Они действительно самые-пресамые лучшие друзья и я беру свои слова обратно!» – признала тетя девочки.
Прошли годы, девочка выросла, а собака начала стареть и седеть. Тем не менее, её по-прежнему любили безоговорочно. Как можно не любить собаку, которая соглашается одеться как принцесса, чтобы угодить своей подружке?
В этом году 10-летней стареющей собаке удалили ряд доброкачественных опухолей. И пока она лежит и выздоравливает, девочка не отходит от неё ни на минуту. Если это не самая настоящая дружба, тогда что же это еще?
Еще в 2007 году одна женщина посоветовала своей сестре не заводить собаку, когда у нее будет ребенок
Тогда она не знала, что собака и ее племянница станут лучшими друзьями…
Когда девочка стала немного постарше, парочка завела воскресную традицию смотреть утренние мультфильмы вместе
Что бы они не делали – сидели в машине, играли или просто валялись на диване – они были неразлучны
Очаровательная парочка даже в школу ходила вместе
«Они действительно самые-пресамые лучшие друзья!»
Прошли годы, девочка выросла, а собака начала стареть и седеть
Но она все равно позволяла наряжать себя принцессой, чтобы угодить своей подружке
В этом году 10-летней стареющей собаке удалили ряд доброкачественных опухолей
И пока она лежит и выздоравливает, девочка не отходит от неё ни на минуту
Если это не самая настоящая дружба, тогда что же это еще?
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Еще в 2007 году одна женщина посоветовала своей сестре не заводить собаку, когда у нее будет ребенок. Тогда она не знала, что собака и ее племянница станут лучшими...
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