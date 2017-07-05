Когда-то этой женщине посоветовали не заводить собаку, если в доме новорожденный

Еще в 2007 году одна женщина посоветовала своей сестре не заводить собаку, когда у нее будет ребенок. Тогда она не знала, что собака и ее племянница станут лучшими друзьями…

С самого момента рождения девочки её черная подружка всегда была рядом с ней. Иногда собачка съедала печенье ребенка, но их дружба от этого не страдала.

Когда девочка стала немного постарше, парочка завела воскресную традицию смотреть утренние мультфильмы вместе. Что бы они не делали – сидели в машине, играли или просто валялись на диване – они были неразлучны. Они даже в школу ходили вместе! «Они действительно самые-пресамые лучшие друзья и я беру свои слова обратно!» – признала тетя девочки.

Прошли годы, девочка выросла, а собака начала стареть и седеть. Тем не менее, её по-прежнему любили безоговорочно. Как можно не любить собаку, которая соглашается одеться как принцесса, чтобы угодить своей подружке?

В этом году 10-летней стареющей собаке удалили ряд доброкачественных опухолей. И пока она лежит и выздоравливает, девочка не отходит от неё ни на минуту. Если это не самая настоящая дружба, тогда что же это еще?

Еще в 2007 году одна женщина посоветовала своей сестре не заводить собаку, когда у нее будет ребенок





Тогда она не знала, что собака и ее племянница станут лучшими друзьями…





Когда девочка стала немного постарше, парочка завела воскресную традицию смотреть утренние мультфильмы вместе





Что бы они не делали – сидели в машине, играли или просто валялись на диване – они были неразлучны





Очаровательная парочка даже в школу ходила вместе





«Они действительно самые-пресамые лучшие друзья!»





Прошли годы, девочка выросла, а собака начала стареть и седеть





Но она все равно позволяла наряжать себя принцессой, чтобы угодить своей подружке





В этом году 10-летней стареющей собаке удалили ряд доброкачественных опухолей





И пока она лежит и выздоравливает, девочка не отходит от неё ни на минуту





Если это не самая настоящая дружба, тогда что же это еще?





Текст: Flytothesky.ru