﻿ Когда-то этой женщине посоветовали не заводить собаку, если в доме новорожденный. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Когда-то этой женщине посоветовали не заводить собаку, если в доме новорожденный

06.07.2017 17:29 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Еще в 2007 году одна женщина посоветовала своей сестре не заводить собаку, когда у нее будет ребенок. Тогда она не знала, что собака и ее племянница станут лучшими друзьями…

С самого момента рождения девочки её черная подружка всегда была рядом с ней. Иногда собачка съедала печенье ребенка, но их дружба от этого не страдала.

Когда девочка стала немного постарше, парочка завела воскресную традицию смотреть утренние мультфильмы вместе. Что бы они не делали – сидели в машине, играли или просто валялись на диване – они были неразлучны. Они даже в школу ходили вместе! «Они действительно самые-пресамые лучшие друзья и я беру свои слова обратно!» – признала тетя девочки.

Прошли годы, девочка выросла, а собака начала стареть и седеть. Тем не менее, её по-прежнему любили безоговорочно. Как можно не любить собаку, которая соглашается одеться как принцесса, чтобы угодить своей подружке?

В этом году 10-летней стареющей собаке удалили ряд доброкачественных опухолей. И пока она лежит и выздоравливает, девочка не отходит от неё ни на минуту. Если это не самая настоящая дружба, тогда что же это еще?

Еще в 2007 году одна женщина посоветовала своей сестре не заводить собаку, когда у нее будет ребенок

Когда-то этой женщине посоветовали не заводить собаку, если в доме новорожденный

Тогда она не знала, что собака и ее племянница станут лучшими друзьями…

Когда-то этой женщине посоветовали не заводить собаку, если в доме новорожденный

Когда девочка стала немного постарше, парочка завела воскресную традицию смотреть утренние мультфильмы вместе

Когда-то этой женщине посоветовали не заводить собаку, если в доме новорожденный

Что бы они не делали – сидели в машине, играли или просто валялись на диване – они были неразлучны

Когда-то этой женщине посоветовали не заводить собаку, если в доме новорожденный

Очаровательная парочка даже в школу ходила вместе

Когда-то этой женщине посоветовали не заводить собаку, если в доме новорожденный

«Они действительно самые-пресамые лучшие друзья!»

Когда-то этой женщине посоветовали не заводить собаку, если в доме новорожденный

Прошли годы, девочка выросла, а собака начала стареть и седеть

Когда-то этой женщине посоветовали не заводить собаку, если в доме новорожденный

Но она все равно позволяла наряжать себя принцессой, чтобы угодить своей подружке

Когда-то этой женщине посоветовали не заводить собаку, если в доме новорожденный

В этом году 10-летней стареющей собаке удалили ряд доброкачественных опухолей

Когда-то этой женщине посоветовали не заводить собаку, если в доме новорожденный

И пока она лежит и выздоравливает, девочка не отходит от неё ни на минуту

Когда-то этой женщине посоветовали не заводить собаку, если в доме новорожденный

Если это не самая настоящая дружба, тогда что же это еще?

Когда-то этой женщине посоветовали не заводить собаку, если в доме новорожденный

Текст: Flytothesky.ruКогда-то этой женщине посоветовали не заводить собаку, если в доме новорожденный

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще в 2007 году одна женщина посоветовала своей сестре не заводить собаку, когда у нее будет ребенок. Тогда она не знала, что собака и ее племянница станут лучшими...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Появилось неизвестное доныне фото, возможно, свидетельствующее о том, что Амелия Эрхарт выжила в аварии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика