﻿ Появилось неизвестное доныне фото, возможно, свидетельствующее о том, что Амелия Эрхарт выжила в аварии. 21.by
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Появилось неизвестное доныне фото, возможно, свидетельствующее о том, что Амелия Эрхарт выжила в аварии

06.07.2017 16:27 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Судьба знаменитой летчицы Амелии Эрхарт и ее штурмана Фреда Нунана остается одной из самых известных, но неразгаданных тайн нашего времени. Недавно найденная фотография может стать ключом к раскрытию загадки о том, что же на самом деле произошло на последнем этапе её отчаянной попытки стать первой женщиной-пилотом в мире, совершившей кругосветный перелет.

80 лет назад, 2 июля 1937 года, пролетев над южной частью Тихого океана и направляясь на восток от Папуа-Новой Гвинеи, Эрхарт и Нунан пропали. Во время последнего сеанса радиосвязи Амелия отметила, что у них мало топлива, и это породило версии, что они, скорее всего, упали в море. Однако бывший работник ФБР Шон Генри считает, что неизвестное ранее фото, найденное Лесом Кинни в 2012 году, доказывает тот факт, что Эрхарт и Нунан благополучно приземлились, но затем были захвачены в плен японцами. Эта теория не нова и выдвигается не в первый раз, но сейчас она подкреплена конкретной фотографией.

«Это абсолютно меняет историю, – говорит Шон Генри. – Я думаю, что Эрхарт выжила, но оказалась в плену у японцев на острове Сайпан, где она впоследствии и умерла».

По расследованию Шона Генри был снят документальный фильм, который вскоре будет показан на ТВ, он называется «Амелия Эрхарт: Утраченные доказательства». Будет ли наконец-то решена эта загадка века?

Судьба знаменитой летчицы Амелии Эрхарт и ее штурмана Фреда Нунана остается одной из самых известных, но неразгаданных тайн нашего времени

Появилось неизвестное доныне фото, возможно, свидетельствующее о том, что Амелия Эрхарт выжила в аварии

80 лет назад, пролетев над южной частью Тихого океана и направляясь на восток от Папуа-Новой Гвинеи, Эрхарт и Нунан пропали

Появилось неизвестное доныне фото, возможно, свидетельствующее о том, что Амелия Эрхарт выжила в аварии

Во время последнего сеанса радиосвязи Амелия отметила, что у них мало топлива, и это породило версии, что они, скорее всего, упали в море

Появилось неизвестное доныне фото, возможно, свидетельствующее о том, что Амелия Эрхарт выжила в аварии

Однако найденная недавно фотография может стать ключом к раскрытию загадки о том, что же на самом деле произошло

Появилось неизвестное доныне фото, возможно, свидетельствующее о том, что Амелия Эрхарт выжила в аварии

На фото видны люди, похожие на Эрхарт и Нунана на Маршалловых островах, которые тогда были оккупированы японцами

Появилось неизвестное доныне фото, возможно, свидетельствующее о том, что Амелия Эрхарт выжила в аварии

Эксперты считают, что нос и линия волос мужчины совпадают с фото Нунана

Появилось неизвестное доныне фото, возможно, свидетельствующее о том, что Амелия Эрхарт выжила в аварии

У женщины короткая узнаваемая стрижка, точь-в-точь как у Эрхарт

Появилось неизвестное доныне фото, возможно, свидетельствующее о том, что Амелия Эрхарт выжила в аварии

Кроме того, на фото виден японский военный корабль, буксирующий нечто, похожее на самолет Эрхарт

Появилось неизвестное доныне фото, возможно, свидетельствующее о том, что Амелия Эрхарт выжила в аварии

Многие люди по-прежнему считают, что Эрхарт и Нунан были захвачены в плен японцами

Появилось неизвестное доныне фото, возможно, свидетельствующее о том, что Амелия Эрхарт выжила в аварии

И эта версия сейчас подкреплена конкретной фотографией

Появилось неизвестное доныне фото, возможно, свидетельствующее о том, что Амелия Эрхарт выжила в аварии

Будет ли наконец-то решена эта загадка века?

Появилось неизвестное доныне фото, возможно, свидетельствующее о том, что Амелия Эрхарт выжила в аварии

Текст: Flytothesky.ruПоявилось неизвестное доныне фото, возможно, свидетельствующее о том, что Амелия Эрхарт выжила в аварии

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Судьба знаменитой летчицы Амелии Эрхарт и ее штурмана Фреда Нунана остается одной из самых известных, но неразгаданных тайн нашего времени. Недавно найденная...

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