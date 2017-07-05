15 жестких цитат о любви и отношениях

Уверены, что знаете все о здоровых отношениях? Предлагаем несколько жестких, но метких тезисов о том, что значит любить. Мы поможем разобраться в отношениях между полами и избавиться от страданий. Подскажем, кого не нужно терпеть, как стать притягательной для мужчин и в чем залог счастливой семейной жизни. Отношения не клеятся? Пора получше узнать правила.





15 жестких цитат о любви

1. Никто не любит людей, которые не имеют стержня, а потому все время прогибаются. Хотите быть значимым? Устали от чувства ненужности? Четко обозначьте партнеру свои желания, принципы и границы, он должен знать, кто находится перед ним. Стервозные дамочки тем и привлекательны, что четко понимают, чего хотят, чего не потерпят и что заказывать на завтрак.

2. Вся разница между здоровыми отношениями и невротической привязанностью кроется в приоритетах партнеров. Любящие смело ставят себя на первое место, невротики часто поступают в ущерб себе, задвигая свое «я» в дальний ящик.

3. Единственный критерий, по которому следует искать партнера для жизни, – цепляет человек или нет? Если рядом с ним вы волнуетесь, после встречи – думаете о нем, а когда живете вместе – переживаете и заботитесь, это оно! Любовь цепляет, остальные требования – в топку.

4. Скромность не украшает. Хотите умереть старой девой, прожив жизнь с десятью кошками вместо секса, – продолжайте комплексовать и рассказывать, какая вы страшная. Хотите обзавестись семьей и лучшим мужчиной – не скупитесь говорить о своих достоинствах. Ваше отношение к себе, как в зеркале, транслируется окружающим.

5. Глупо мерить любовь количеством пережитых страданий, настоящее чувство – это то, насколько вы счастливы друг с другом. Одно дело бороться с реальными проблемами, другое – высасывать трагедии из пальца, догоняясь алкоголем, травкой или мрачными романами Кафки.

6. Женщина, у которой все в порядке с головой, не думает, как поскорее выскочить замуж. Идея срочного замужества и деторождения – явный показатель неудовлетворенности, а внутренняя недостаточность никогда не приводила к счастью. Уберите значимость цели, прекратите себя обесценивать.

7. Излишнее погружение в мир другого, зацикленность на партнере и его мечтах означает то, что сам человек внутри пуст, не имеет ни интересов, ни стремлений. Увы.

8. Не стоит ложиться в постель с тем, кто имеет проблем больше вашего, рискуете утонуть и не выбраться.

9. Ошибка женщин в проблемных отношениях – не мужчина, который козел, а старательный поиск именно такого партнера, с которым можно вдоволь пострадать, удовлетворив глубокую потребность в реализации неврозов. То есть, виноват не сам партнер со своими комплексами, но привычка дамы подбирать не тех мужчин.

10. Не нравится поведение партнера? Прекратите искать ему оправдания и ставьте точку. Страдания ситуации не изменят, если человек не готов идти навстречу, обращается с вами по-свински – ловить с ним нечего. Для здорового человека такой сигнал – повод сматывать удочки, для невротика – стимул окончательно потерять себя в любви.

11. Постоянные уступки в отношениях, привычка жертвовать своим комфортом в угоду семье – прямая дорога в больничку. Залог счастливых отношений кроется в стабильной психике, в умении открыто обсуждать проблемы и искать решения, но не в бесконечных компромиссах.

12. У вас должен быть характер. Нельзя терпеть то, что не нравится, нужно учиться говорить о своих предпочтениях, чувствах и настроениях. Иначе будут обиды, недомолвки, неоправданные ожидания и неизбежное расставание.

13. Хотите помочь партнеру, улучшить его качества, изменить отношение? Тогда начните работать со своей головой. Трудно положительно влиять на другого, требовать от человека понимания и уважения, оставаясь при этом настоящим психом.

14. Одиночество – это стиль жизни, который выражается в отсутствии интереса к самому себе и внешней пассивности. Зависимость от отношений – тоже личный выбор каждого. Единственное время, когда мы зависим поневоле – детство.

15. Как найти своего человека и построить счастливые отношения? Не нужно особых ухищрений, достаточно быть самим собой. Нас любят за то, кто мы есть, за наше внутреннее содержание, остальное – приятные бонусы.

Текст: Flytothesky.ru