Археологи утверждают, что ацтекская башня из человеческих черепов – это реальность, а не фантазии перепуганных испанцев

Ацтекская башня из десятков тысяч человеческих черепов, впервые описанная испанцами, до сих пор считалась не чем иным, как просто мифом.





Однако совсем недавно под недавно раскопанным ацтекским храмом в центре Мехико было обнаружено более 650 черепов.

Считается, что башня из человеческих голов была частью так называемой Стены черепов (Huey Tzompantli), массивного строения, столь напугавшего испанских солдат, прибывших с Эрнаном Кортесом, чтобы завоевать эти земли в начале 16 века.

До сих пор башня считалась просто легендой.

И пусть археологи продолжают неустанно копать и дальше, исследователи и ученые уже подтвердили, что башня, впервые описанная испанским солдатом Андреса де Тапиа в 1521 году, все же существовала.

И хотя строение это весьма загадочное, его исследование также развенчало некоторые мифы о том, что башня была создана из отрубленных голов вражеских воинов. На самом деле, многие из черепов, покрытые известью, уложенные кольцом и поднимающиеся вверх, как ступени амфитеатра, принадлежали женщинам и детям.

«Мы ожидали, что это будут черепа мужчин, очевидно, молодых воинов, а не женщин и детей, которые не принимали участия ни в каких военных действиях, – рассказывает антрополог Родриго Боланос. – Что-то происходило здесь, о чем мы не знаем, и это новое, первое такое открытие для нас в Huey Tzompantli».

А всего несколько недель назад археологи обнаружили в этом же районе черепа еще 32 детей. Они также откопали по соседству деревянную прямоугольную платформу, которая, возможно, была фундаментом забора, простиравшегося на 35 м.

Они не сомневаются, что эти страшные находки (башня из черепов вместе с длинной стеной) – это то, что осталось от строения, упомянутого солдатом Андресом де Тапиа. И если это верно, то откапывать черепа им придётся еще долго, ведь де Тапиа упомянул цифру в 10 тысяч и более. Хотя некоторые археологи склонны думать, что перепуганный солдат преувеличил их количество.

«Археология – очень странная вещь, – комментирует эту находку в Facebook Джон Мател. – Через пару столетий даже самые ужасные преступления становятся всего лишь артефактами».

Текст: Flytothesky.ru