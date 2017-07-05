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Ни в коем случае не смотрите вниз: поднебесная стеклянная смотровая площадка в Китае
06.07.2017 18:11 — Калейдоскоп | Flytothesky
Подвешенная на высоте в 120 м над зияющей пропастью,
V-образная площадка выступает почти на 70 м от скалы, находящейся на юго-западе от города Чунцин, предлагая бесстрашным туристам головокружительный взгляд на землю – всего-то 120 м под ногами!
За один раз на смотровую площадку пускают не более 30 человек.
Некоторые посетители охотно позируют и делают фото, а кто-то не может справиться с естественным страхом и хватается за перила обеими руками.
Эта конструкция в Ордовикском парке (район Ваньчэнь) удерживается толстыми тросами. В начале этого года она была отмечена в Книге рекордов Гиннеса как наидлиннейшая смотровая площадка на планете.
Подобные сооружения из стекла стали популярнейшими достопримечательностями и в других природных парках Китая.
В 2016 году в провинции Хунань был также открыт стеклянный мост на высоте в 300 м (длина моста 430 м). Однако сейчас он временно закрыт по причине небывалого наплыва туристов.
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Подвешенная на высоте в 120 м над зияющей пропастью, самая длинная в мире стеклянная смотровая площадка восхищает и ужасает посетителей. V-образная площадка...
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