Ни в коем случае не смотрите вниз: поднебесная стеклянная смотровая площадка в Китае

Подвешенная на высоте в 120 м над зияющей пропастью, самая длинная в мире стеклянная смотровая площадка восхищает и ужасает посетителей.





V-образная площадка выступает почти на 70 м от скалы, находящейся на юго-западе от города Чунцин, предлагая бесстрашным туристам головокружительный взгляд на землю – всего-то 120 м под ногами!





За один раз на смотровую площадку пускают не более 30 человек.





Некоторые посетители охотно позируют и делают фото, а кто-то не может справиться с естественным страхом и хватается за перила обеими руками.





Эта конструкция в Ордовикском парке (район Ваньчэнь) удерживается толстыми тросами. В начале этого года она была отмечена в Книге рекордов Гиннеса как наидлиннейшая смотровая площадка на планете.





Подобные сооружения из стекла стали популярнейшими достопримечательностями и в других природных парках Китая.

В 2016 году в провинции Хунань был также открыт стеклянный мост на высоте в 300 м (длина моста 430 м). Однако сейчас он временно закрыт по причине небывалого наплыва туристов.

Текст: Flytothesky.ru