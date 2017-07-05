Знаменитая татуированная мумия «вернулась к жизни» в потрясающе реалистичном облике

Причина смерти сеньоры Као из Перу 1600 лет назад так и не установлена, но по крайней мере, мы теперь знаем , как она выглядела при жизни.





Какова бы не была причина, умерла сеньора явно преждевременно, и это, должно быть, расстроило людей её племени Моче, которое жило на северном побережье Перу примерно в 100-700 гг. н.э., по крайней мере за семь столетий до более известного племени инков.

Когда сеньора Као скончалась, соплеменники подняли тело молодой женщины на вершину храма, тщательно завернули её татуированное тело в 20 слоев ткани и похоронили её вместе с четырьмя V-образными коронами и другими сокровищами в богато украшенной могиле, где она и лежала все это время, пока в 2005 году её не обнаружили археологи.

Она была первой найденной женщиной благородных кровей из этой цивилизации. И теперь, после нескольких лет содержания её мумии в специальном помещении с контролируемым климатом, она наконец будет показана общественности.

Мумия слишком хрупка для публичной демонстрации. И даже в условиях очень бережного её хранения исследователи знают, что с течением времени она будет еще больше распадаться. Тогда эксперты создали её точную копию, используя новейшие трехмерные экспертно-криминалистические технологии, которые задействуются для раскрытия преступлений.

Имея копию, уже можно меньше беспокоиться о возможной утрате останков сеньоры Као.

«Созданная реплика мумии позволяет сохранить это необыкновенное открытие «живым» для многих поколений», – сказала археолог Арабель Фернандес Лопес в интервью National Geographic.





Хотя на мумию действительно интересно посмотреть, она все же не выглядит так, как выглядела сеньора Као при жизни. Тогда в дополнение к копии исследователи создали невероятно реалистичную реконструкцию её прижизненного облика.

Мумию отсканировали со всех сторон с помощью ручных сканеров, а полученные данные загрузили в компьютер. Затем исследователи работали с черепом, добавляя мышцы лица и характерные черты, основанные на информации, полученной в результате изучения трупов, картин Моче и фото перуанцев.

«Это традиционный метод воссоздания лица по черепу с помощью глины, – говорит криминалист Джо Муллинс. – Только теперь он переместился в цифровую среду».

После того как на компьютере было восстановлено лицо, исследователи использовали 3D принтер для создания модели, облаченной затем в соответствующие одежды и украшения, которые, по мнению ученых, соответствовали бы ее высокому статусу в племени Моче.

Наконец, сеньора Као переехала в музей Эль-Брухо.

Conoce el rostro de la Señora de Cao y acompáñanos a leer esta nota que realizó el diario El Comercio. Posted by Complejo Arqueológico El Brujo on Dienstag, 4. Juli 2017

«Было очень волнительно наблюдать заключительный этап реконструкции, – признался представитель музея Фернандес Лопес. – Было ощущение, что эту женщину воскресили, и я сказал себе «Ну что ж, сеньора, вот ты и вернулась».

Текст: Flytothesky.ru

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