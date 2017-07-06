Почему туриста могут не пустить в Израиль – новые инструкции МВД

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Управление регистрации населения и миграции Израиля опубликовало инструкцию, в которой указаны причины, по которым путешественника могут не пустить на территорию государства.

Управление обнародовало новые инструкции по работе с лицами, которые прибыли на международные погранпереходы страны. В инструкциях указываются 28 причин, по которым туристу может быть отказано во въезде на территорию Израиля.

Наличие информации в сфере безопасности или охраны порядка

Отсутствие приглашения, согласно инструкциям о странах с визовым режимом или другим соответствующим инструкциям

Приезд с целью навестить лицо, не являющееся гражданином или постоянным жителем Израиля

Ложь на пограничном переходе

Подозрение, что цель приезда — постоянное проживание в Израиле

Непонятная цель приезда

Отказ от сотрудничества с работниками пограничной охраны

Неправильная виза

Наличие в Израиле родственников первой степени, являющихся иностранными рабочими

Отсутствие визы

Отсутствие приглашения

Отсутствие разрешения на въезд (для прибывающих на КПП "Алленби")

Цель приезда — нелегальное трудоустройство

Нарушение общественного порядка

Подозрение на переезд с целью постоянного проживания

Подозрение, что приехавший станет обузой для государства

Подозрение на миссионерскую деятельность

Несоответствие минимальным требованиям

Приехавшему ранее было отказано во въезде

Непонятная цель приезда

Приехавший провел в Израиле максимально разрешенный срок в качестве иностранного рабочего

Приехавший ранее работал в Израиле, а теперь приехал как турист

Превышение максимально разрешенного срока пребывания в Израиле

Незаконное пребывание в Израиле в прошлом

Деятельность в рамках движения BDS (призывы к бойкоту Израиля, выводу инвестиций и введению санкций)

Данный список не является окончательным, подчеркивается в инструкции. Въезжающему может быть отказано во въезде и по другим причинам.

В таком случае приехавшему будет сообщена причина отказа, после чего его возвратят в место, из которого прибыл, или в любое другое место, в которое он может получить разрешение на въезд.