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Почему туриста могут не пустить в Израиль – новые инструкции МВД

06.07.2017 21:56 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июл — Sputnik. Управление регистрации населения и миграции Израиля опубликовало инструкцию, в которой указаны причины, по которым путешественника могут не пустить на территорию государства.

Управление обнародовало новые инструкции по работе с лицами, которые прибыли на международные погранпереходы страны. В инструкциях указываются 28 причин, по которым туристу может быть отказано во въезде на территорию Израиля.

  • Наличие информации в сфере безопасности или охраны порядка
  • Отсутствие приглашения, согласно инструкциям о странах с визовым режимом или другим соответствующим инструкциям
  • Приезд с целью навестить лицо, не являющееся гражданином или постоянным жителем Израиля
  • Ложь на пограничном переходе
  • Подозрение, что цель приезда — постоянное проживание в Израиле
  • Непонятная цель приезда
  • Отказ от сотрудничества с работниками пограничной охраны
  • Неправильная виза
  • Наличие в Израиле родственников первой степени, являющихся иностранными рабочими
  • Отсутствие визы
  • Отсутствие приглашения
  • Отсутствие разрешения на въезд (для прибывающих на КПП "Алленби")
  • Цель приезда — нелегальное трудоустройство
  • Нарушение общественного порядка
  • Подозрение на переезд с целью постоянного проживания
  • Подозрение, что приехавший станет обузой для государства
  • Подозрение на миссионерскую деятельность
  • Несоответствие минимальным требованиям
  • Приехавшему ранее было отказано во въезде
  • Непонятная цель приезда
  • Приехавший провел в Израиле максимально разрешенный срок в качестве иностранного рабочего
  • Приехавший ранее работал в Израиле, а теперь приехал как турист
  • Превышение максимально разрешенного срока пребывания в Израиле
  • Незаконное пребывание в Израиле в прошлом
  • Деятельность в рамках движения BDS (призывы к бойкоту Израиля, выводу инвестиций и введению санкций)

Данный список не является окончательным, подчеркивается в инструкции. Въезжающему может быть отказано во въезде и по другим причинам.

В таком случае приехавшему будет сообщена причина отказа, после чего его возвратят в место, из которого прибыл, или в любое другое место, в которое он может получить разрешение на въезд.

 
Теги: Минск
 
 
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Одна из причин в списке – подозрение пограничников, что турист нацелен на постоянное проживание в Израиле.

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