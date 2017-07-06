Почему туриста могут не пустить в Израиль – новые инструкции МВД

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Управление регистрации населения и миграции Израиля опубликовало инструкцию, в которой указаны причины, по которым путешественника могут не пустить на территорию государства.
Управление обнародовало новые инструкции по работе с лицами, которые прибыли на международные погранпереходы страны. В инструкциях указываются 28 причин, по которым туристу может быть отказано во въезде на территорию Израиля.
Наличие информации в сфере безопасности или охраны порядка
Отсутствие приглашения, согласно инструкциям о странах с визовым режимом или другим соответствующим инструкциям
Приезд с целью навестить лицо, не являющееся гражданином или постоянным жителем Израиля
Ложь на пограничном переходе
Подозрение, что цель приезда — постоянное проживание в Израиле
Непонятная цель приезда
Отказ от сотрудничества с работниками пограничной охраны
Неправильная виза
Наличие в Израиле родственников первой степени, являющихся иностранными рабочими
Отсутствие визы
Отсутствие приглашения
Отсутствие разрешения на въезд (для прибывающих на КПП "Алленби")
Цель приезда — нелегальное трудоустройство
Нарушение общественного порядка
Подозрение на переезд с целью постоянного проживания
Подозрение, что приехавший станет обузой для государства
Подозрение на миссионерскую деятельность
Несоответствие минимальным требованиям
Приехавшему ранее было отказано во въезде
Непонятная цель приезда
Приехавший провел в Израиле максимально разрешенный срок в качестве иностранного рабочего
Приехавший ранее работал в Израиле, а теперь приехал как турист
Превышение максимально разрешенного срока пребывания в Израиле
Незаконное пребывание в Израиле в прошлом
Деятельность в рамках движения BDS (призывы к бойкоту Израиля, выводу инвестиций и введению санкций)
Данный список не является окончательным, подчеркивается в инструкции. Въезжающему может быть отказано во въезде и по другим причинам.
В таком случае приехавшему будет сообщена причина отказа, после чего его возвратят в место, из которого прибыл, или в любое другое место, в которое он может получить разрешение на въезд.
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