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Минспорта предлагает увеличить безвизовый срок пребывания в Беларуси
06.07.2017 20:11 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июл — Sputnik. Изменение будет способствовать привлечению большего количества туристов, в том числе заинтересованных в спортивном и оздоровительном отдыхе, сообщили в эфире телеканала СТВ.
© Sputnik / Виктор Толочко
Кроме того, Беларусь рассматривает вопрос о введение 30-дневного безвизового режима для граждан Китая.
"Если взять "безвиз" — сразу делали маленькие шажки: "безвиз" с Турцией, с Израилем, Августовский канал. Потом сделали один большой шаг — "безвиз" для 80 стран. Аналитика здесь скрупулезная еще не проведена, но у нас загрузка аэропорта увеличилась на 30%", — рассказал заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной в интервью СТВ.
Во время Международной конференции по туризму в Минске сегодня обсуждали, как сделать республику привлекательной для иностранных туристов.
"Страну можно позиционировать как одно из последних мест в Европе, где можно найти такую природу и эмоции, которые позволят воспрянуть духом и телом, где, кажется, все еще живут детские сказки", — отметил один из спикеров конференции Том Банкл.
Основные ассоциации с Беларусью на европейских туристических рынках связаны с понятиями "природа", "культура", "древность", "холод" и "Россия". А вот эмоциональное восприятие отличается и включает в себя "интерес", "счастье" и "гостеприимство".
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Срок пребывания в стране без визы может быть увеличен до 10 дней, с таким предложением выступило Министерство спорта и туризма Беларуси
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