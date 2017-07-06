Минспорта предлагает увеличить безвизовый срок пребывания в Беларуси

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Изменение будет способствовать привлечению большего количества туристов, в том числе заинтересованных в спортивном и оздоровительном отдыхе, сообщили в эфире телеканала СТВ.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь как сказка: конференция по туризму проходит в Минске

Кроме того, Беларусь рассматривает вопрос о введение 30-дневного безвизового режима для граждан Китая.

"Если взять "безвиз" — сразу делали маленькие шажки: "безвиз" с Турцией, с Израилем, Августовский канал. Потом сделали один большой шаг — "безвиз" для 80 стран. Аналитика здесь скрупулезная еще не проведена, но у нас загрузка аэропорта увеличилась на 30%", — рассказал заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной в интервью СТВ.

Во время Международной конференции по туризму в Минске сегодня обсуждали, как сделать республику привлекательной для иностранных туристов.

"Страну можно позиционировать как одно из последних мест в Европе, где можно найти такую природу и эмоции, которые позволят воспрянуть духом и телом, где, кажется, все еще живут детские сказки", — отметил один из спикеров конференции Том Банкл.

Основные ассоциации с Беларусью на европейских туристических рынках связаны с понятиями "природа", "культура", "древность", "холод" и "Россия". А вот эмоциональное восприятие отличается и включает в себя "интерес", "счастье" и "гостеприимство".