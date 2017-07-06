5 поведенческих моделей, свидетельствующих о медленном крахе отношений

Не все отношения длятся вечно – и поверьте, это нормально! Если вы не закончите то, что себя исчерпало, вы, возможно, никогда не найдете человека, с которым вы действительно будете счастливы. Однако иногда отношения начинают медленно угасать прежде, чем мы действительно осознаем это и пока не готовы отпустить их. Существуют определенные поведенческие модели, которые явно свидетельствуют об этом. Вы можете заметить их у себя или у своего партнера. Это не злостное преднамеренное поведение, просто человек подсознательно готовится к концу отношений.





1. Поиски оправданий

Если вы считаете, что оправдываете то, как обстоят дела в ваших отношениях, или оправдываете свои действия, а не активно занимаетесь «починкой» отношений, это может быть признаком того, что чувства начинают исчезать. Полноценные взаимоотношения не нуждаются в оправданиях. Иногда это признак того, что что-то нужно изменить – даже если это что-то приведет к логическому концу вас как пары.

2. Эскапизм

Это красивое слово обозначает банальное бегство. Если у вас начинают появляться мысли о прекращении отношений и о том, как же это сделать (пусть мимолетные и не совсем отчетливые), пора задуматься. Если мысль о продолжении отношений вызывает легкий стресс, и вы чувствуете облегчение, когда представляете себя одиноким, снова пора задуматься. Идея о том, чтобы расстаться, перестает быть разрушительной мыслью и начинает становиться все более привлекательной.

3. Воинственность и агрессивность

Люди, которые готовы закончить отношения, но не готовы признать это сами, могут начать притеснять своих партнеров. Они становятся агрессивными, занимают активную оборонительную позицию и пытаются обвинять и нападать. Попытки оттолкнуть партнера, искусственно создавая проблемы и конфликтные ситуации, являются верным признаком того, что ваше подсознание знает, что отношения изжили себя, даже если вы не готовы уйти. Таким поведением вы можете убедить себя, что если партнер не выдержит и уйдет первым, то это не будет вашей виной и вашим решением.

4. Отключение и разъединение

Медленно, шаг за шагом, вы начинаете «отключать» отношения. Это не официальный разрыв, но верная к нему дорога. Вы больше не проводите время со своим партнером, и вы часто думаете о себе как об одиноком и самостоятельном человеке, даже если вы еще официально пара. Это тот момент, когда нужно сказать «хватит», потому что участие в «отключении» отношений в одностороннем порядке нечестно по отношению к вашей пока еще второй половине. Если вы уважаете чувства другого человека, проясните обстановку и разрешите ситуацию.

5. Нерешительность

Когда вы впервые осознаете, что отношения выдохлись, и все, что осталось, – это официально их закончить, вы можете почувствовать неуверенность и нерешительность. Вы будете прятать голову в песок и даже лихорадочно пытаться все как-то склеить. Вы начнете поднимать из глубин памяти все хорошие воспоминания, которые у вас есть, и бояться потерять их. Поверьте, ваши воспоминания никуда от вас не денутся, зато лучше остаться честным с самим собой и своим партнером, чтобы как раз эти самые воспоминания не омрачать.

Конец отношений не всегда должен быть плохим. Иногда два человека просто расстаются. Когда отношения логически заканчиваются, самое время переоценить то, что вы хотите от жизни, и честно посмотреть на себя со стороны. Несмотря на то, что это может быть трудно и болезненно, вам необходимо открытое общение, чтобы сберечь себе нервы и не носить в дальнейшем камень за пазухой. В конце концов, речь идет о том, как научиться смиряться с неизбежным фактом и принимать для себя правильные решения.

Текст: Flytothesky.ru