Самые живописные и «фотогеничные» города-призраки

Ничто не может интриговать и пугать одновременно, нежели когда-то обитаемый город, который теперь полностью заброшен. Такие места становятся все более популярными со временем, но только для туристов. Итак, 10 самых «фотогеничных» городов-призраков по всему миру.

1. Крако, Италия





Этот город на скале высотой в 400 м основан в 8 веке, а причиной его опустения стали постоянные природные катаклизмы. В 1963 году многие были эвакуированы после масштабного оползня, через девять лет в 1972 году усугубило ситуацию наводнение, а землетрясение 1980 года окончательно выгнало людей из Крако. Сейчас тут периодически проходят религиозные мероприятия и фестивали, а также когда-то снимался фильм «Страсти Христовы».

2. Кеннекотт, Аляска





Этот городок зарабатывал миллионы долларов на добыче меди в 1911-1938 годах, но когда залежи были исчерпаны, жители начали массово его покидать. К 1950 году в городе не осталось души, и с тех пор это город-призрак. Когда в 1986 году он стал национальным историческим памятником, здесь начали проводиться экскурсионные туры.

3. Колманскоп, Намибия





В начале 20 века Колманскоп был оживленным городом немецких шахтеров, прибывших сюда добывать алмазы. Здесь абсолютно немецкая архитектура, что выглядит несколько странно посреди пустыни. Спад начался вскоре после Первой мировой войны, а открытие в 1928 году богатого алмазами района вдоль побережья окончательно решило судьбу Колманскопа – жители поспешили к новой алмазной точке, бросив и свои вещи, и город.

4. Остров Хашима, Япония





Остров Хашима известен своими подводными угольными шахтами с 1881 года. В 1959 году остров достиг максимального числа населения – более 5000 жителей (шахтеры и их семьи), но после того, как в 1974 году шахты стали оскудевать, некогда процветающий остров опустел. Зато каждый день сюда организовываются экскурсионные туры для туристов, жаждущих увидеть заброшенные дома, магазины и улицы.

5. Остров Росс, Индия





Растительность практически поглотила остатки острова, который когда-то назывался «Париж Востока». В свое время на Россе жили правительственные чиновники из Британии, а также после восстания в Индии 1857 года здесь было поселение ссыльных. Год 1941 год принес острову землетрясение и последующую японскую оккупацию. Островом поочередно владели японцы и англичане, а в 1979 он был передан Индии под базу для флота.

6. Терлингуа, Техас





В конце 19 века компания Chisos Mining Company, добывающая серебро, начала процветать, потому рабочие и их семьи быстро перебрались в Терлингуа. В 1903 году население города составляло 3 тысячи человек, но по состоянию на 2010 году там всего 58 человек. Они, кстати, делают недурственный бизнес на любопытных туристах, приезжающих поглядеть на заброшенные здания и церкви.

7. Калико, Калифорния





Как и Терлингуа, заброшенный ныне город Калико начался в 1881 году с добычи серебра. Здесь моментально появилось 500 шахт и 3 тысячи жителей. Но как только недра истощились, а цена на серебро упала, город опустел. В середине 20 века город купил филантроп и промышленник Уолтер Нотт и восстановил поселение, как историческую достопримечательность, доступную для посетителей. Здесь даже есть музей Старого Запада.

8. Гарнет, Монтана





Это еще один шахтерский город, знавшие лучшие дни. Покосившиеся бревенчатые домики – это все, что осталось с 19 века, когда здесь жило около тысячи человек. Гарнет теперь известен как лучше всего сохранившийся город-призрак Монтаны. Здесь даже можно заказать ночную экскурсию по городу, чтобы пощекотать себе нервы.

9. Вирджиния-Сити, Монтана





Этот город золотодобытчиков, начавший свой стремительный рост и развитие в 1863 году, на пике расцвета население здесь достигало целых 10 тысяч человек. Город сейчас полностью сохранен как исторический национальный памятник. Все строения поддерживаются в хорошем состоянии для привлечения туристов.

10. Риолит, Невада





Этот старый шахтерский город в начале 1900-х годов был на своем пике популярности, и сюда стекались рабочие с семьями со всей страны, но к 1920-м годам численность населения уже равнялось практически нулю. Тем не менее, в свое время промышленный магнат Чарльз Шваб вложил в город щедрое количество денег в надежде найти там много золота, а это значит, что в опустевшем Риолите есть школа, больница, магазины, отели и даже фондовая биржа и симфонический театр.

Текст: Flytothesky.ru