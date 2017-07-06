10 невозможных вещей, которые физики сделали возможными

В странном мире физики невозможное всегда возможно. Но в последнее время многим ученым удалось превзойти самих себя и добиться суперневозможного.

1. Сверххолод





В прошлом ученые не могли охладить объект за пределами барьера, называемого «квантовым пределом». Чтобы что-то заморозить, лазер должен замедлять свои атомы и их тепловыделяющие вибрации, но преодолеть квантовый предел он не в силах. Удивительно, но физики разработали барабан из вибрирующего алюминия и смогли снизить его температуру до 360 мкКельвина, или в 10 тысяч раз холоднее, чем глубины космоса.

2. Самый яркий свет





Свет Солнца ослепляет. Теперь представьте себе свет миллиарда Солнц. Именно его физики недавно «оживили» в лаборатории, и это стало самым ярким воссозданным светом в искусственных условиях, причем повел он себя неожиданным образом, изменяя внешний вид объектов. Однако человеческому зрению это недоступно, потому остается поверить физикам на слово.

3. Молекулярная черная дыра





Группа физиков недавно сотворила нечто, что ведёт себя как черная дыра. Они развернули самый мощный рентгеновский лазер Linac Coherent Light Source (LCLS), чтобы обработать молекулы иодметана и иодбензола. Исследователи ожидали, что луч выбьет большую часть электронов из атома молекулы иода, оставляя вакуум, но произошло удивительное. Атом йода начал «поедать» электроны из соседних атомов водорода и углерода. Это было похоже на крошечную черную дыру внутри молекулы.

4. Металлический водород





Его называют «святым Граалем физики высоких давлений», но до сих пор пока никто не преуспел в его создании. Возможность превращения водорода в металл была впервые предложена в 1935 году. Физики предположили, что для этого необходимо сверхмощное давление, но создать его было невозможно. В 2017 году американская команда изменила подход: предварительные эксперименты проводились внутри устройства, называемого алмазным прессом, где было получено ошеломляющее давление: более 71,7 млн. фунтов на 1 кв. дюйм.

5. Компьютерный чип с клетками мозга





Если вдохнуть жизнь в электронику, свет может когда-нибудь заменить электричество. Физики поняли потенциал света несколько десятилетий назад, когда стало ясно, что его волны могут перемещаться рядом друг с другом и, таким образом, выполнять сразу несколько задач. Замечательным изобретением в этой сфере стал компьютерный чип, имитирующий мозг человека. Он быстро «думает», используя лучи света, которые взаимодействуют друг с другом аналогично нейронам, и управляет ними.

6. Невозможная форма материи





Причудливый материал под названием «сверхтекучее твердое тело» имеет жесткую кристаллическую структуру твердых тел, в то же время представляя собой жидкость. Этот парадокс долгое время оставался нереализованным. Однако в 2016 году две независимые научные группы (американцы и швейцарцы) этого добились. Они создали странное гибридное вещество, используя лазеры для сдвига плотности атомов до появления кристаллической структуры в жидком виде.

7. Жидкость с негативной массой





В 2017 году физики разработали умопомрачительную вещь: форму материи, которая движется к силе, её отталкивающей. Хотя это не совсем бумеранг, но у него есть то, что можно назвать отрицательной массой. Если этому веществу придавать ускорение, то он начнет движение в обратном направлении. Итак, впервые создана жидкость, которая ведет себя совершенно иначе, чем что-либо в физическом мире.

8. Кристаллы времени





Когда Фрэнк Вильчек предложил идею кристаллов времени, она казалась сумасшедшей. Вильчек считал, что вечное движение может быть достигнуто путем изменения основного состояния атома кристалла из стационарного в периодичное. Это противоречило физическим законам, но в 2017 году физики выяснили, как это реализовать. В Гарварде родился кристалл времени, где азотные примеси «вращались» в алмазах.

9. Брэгговские зеркала





Брэгговское зеркало много не отражает и состоит из 1000-2000 атомов. Но оно может отражать свет. В 2011 году немецкая группа создала мощное зеркало (на сегодняшний день) путем скопления 10 млн. атомов в одной решетчатой структуре. Помимо перспективных достижений в области технологий, такие зеркала могут быть полезными в сторонних квантовых устройствах, поскольку атомы дополнительно используют световое поле для взаимодействия друг с другом.

10. 2-D магнит





Физики пытались создать двумерный магнит с 1970-х годов, но тщетно. Настоящий 2-D магнит должен сохранять свои магнитные свойства даже после того, как он будет разделен до состояния, которое делает его двумерным. В июне 2017 года для создания 2-D магнита использовали трииодид хрома. И он появился при на удивление теплой температуре -228° С. При комнатной температуре магнит не работает, так как его разрушает кислород, но эксперименты продолжаются.

Текст: Flytothesky.ru