10 причин, по которым высадки на Луне могут быть мистификацией

Теория о том, что лунные высадки были сфальсифицированы правительством США, чтобы утвердить своё первенство в космической гонке, в последнее время стала весьма популярной. Итак, вот некоторые факты и свидетельства в пользу лунного заговора.





Любопытный факт: в вышедшей в 2014 году фантастической картине «Интерстеллар» также выдвигается теория о том, что миссия «Аполлон» была фальсификацией, чтобы побудить Советский Союз тратить огромные средства в попытках опередить США в этой области.

1. Развевающийся флаг





Сторонники теории заговора указывают на то, что, когда первая высадка на Луну была показана в прямом эфире, зрители увидели развевающийся американский флаг, установленный Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином. Проблема в том, что в атмосфере Луны нет воздуха, а это значит, что нет и ветра. Представители NASA озвучили опровержение, утверждая, что флаг хранился в тонкой трубке, что и вызвало визуальный эффект ряби на нём.

2. Отсутствие вмятины





Если бы НАСА действительно высадило людей на Луне, то при посадке лунного модуля под ним образовалась бы вмятина. На видеозаписях и фотографиях такой вмятины не видно, как будто модуль там просто поставили. Поверхность Луны покрыта тонким слоем лунной пыли, которая тоже выглядит нетронутой. Отсутствие ударной вмятины имеет множество объяснений. НАСА утверждает, что в условиях низкой гравитации модуль не воздействует на поверхность так, как на Земле. Поверхность самой Луны – это твёрдая порода, потому вмятина вряд ли бы образовалась. В конце концов даже на Земле севший самолет не оставляет после себя ям на бетонной взлетно-посадочной полосе.

3. Несколько источников света





На Луне есть только один сильный источник света – это Солнце. Поэтому справедливо предположить, что все тени должны идти параллельно друг другу. Но видео и фотографии высадки на Луну ясно показывают, что тени падают в разные стороны. Сторонники теории заговора полагают, что это означает присутствие нескольких источников света, и считают, что фотографии были сделаны в студии. НАСА объясняет странные тени неровной поверхностью Луны (холмы и возвышенности). Однако как холмы могли создать такие существенные различия в углах падения тени? На фото тень лунного модуля явно не соответствует тени от скал на переднем плане – почти под углом 45 градусов.

4. Радиационный пояс Ван Аллена





Чтобы добраться до Луны, астронавты должны были пройти через так называемый радиационный пояс Ван Аллена. Пояс удерживается на одном и том же месте с помощью магнитного поля Земли. Миссия «Аполлон» на Луну стала первой транспортировкой живых людей через пояс. Сторонники теории заговора утверждают, что уровень радиации сжёг бы астронавтов на пути к Луне, несмотря на алюминиевое покрытие внутренней и наружной поверхности корабля. НАСА же утверждает, что за тот короткий промежуток времени, который нужен для прохождения через пояс, человек получает лишь очень малую дозу радиации.

5. Необъяснимый объект





После опубликования фотографий высадки на Луну теоретики сразу же заметили загадочный объект в отражении на шлеме астронавта из миссии «Аполлон 12». Объект выглядел так, как будто он висит на веревке или проволоке. В результате появились предположения о съемках в киностудии. Однако сходство сомнительно, учитывая низкое качество фотографии. Но тайна остаётся тайной, поскольку какой-то объект всё же висит в воздухе (или без воздуха) на Луне. На лунном модуле на других фото нет никаких объектов, которые могли бы отражаться в шлеме, потому это отражение до сих пор остается необъяснимым явлением.

6. Замедленное передвижение и скрытые тросы

Чтобы доказать, что высадка на Луне была снята в студии, теоретики заговора указывают на очевидные условия низкой гравитации, которые были сымитированы НАСА. Было высказано предположение, что если взять кадры с высадки и увеличить скорость пленки в 2,5 раза, то астронавты будут передвигаться как при обычной земной гравитации. Что касается впечатляющей высоты прыжка астронавта, который невозможно было бы совершить при земной гравитации, то он якобы был выполнен с помощью скрытых тросов. На некоторых скриншотах можно даже увидеть очертания предполагаемых скрытых тросов, хотя весьма расплывчато.

7. Отсутствие звёзд





Ещё один веский аргумент в пользу того, что высадка является мистификацией – это полное отсутствие звезд на фото и видеоматериалах. На Луне нет облаков, потому звёзды постоянно видны и они значительно ярче, чем то, как мы их видим через фильтр земной атмосферы. НАСА не особо комментировало этот факт, сославшись на качество фотографий. Хотя некоторые фотографии всё же весьма высококачественные, тем не менее, и на них не видно звёзд. Это достаточно странно, учитывая то, что вы можете делать снимки звезд с Земли в гораздо более плохом качестве и всё же видеть их.

8. Скала с буквой «С»





Одна из самых известных фотографий высадки на Луну изображает скалу на переднем плане, а на скале видна выбитая на ней буква «С». Буква абсолютно симметричная и ровная, потому её происхождение сложно списать на естественное явление. Появилось предположение, что скала – это просто реквизит, а «С» использовалась в качестве какого-то маркера. NASA дало противоречивые оправдания по поводу буквы, с одной стороны, говоря, что это шутки специалиста, который проявлял плёнку, а с другой стороны, утверждая, что это просто посторонний предмет типа волоса, который попал на плёнку на этапе её проявления.

9. Местоположение перекрестий для оптического прибора





У фотоаппаратов, используемых астронавтами во время высадки на Луну, было множество перекрестий для масштабирования и направления. Они отпечатаны поверх всех фотографий. Некоторые из изображений, однако, явно демонстрируют то, что перекрестие находится позади объектов в кадре, что даёт основания для мыслей о том, что фотографии были отредактированы или подделаны после съемки. Многие объекты выглядят как находящиеся перед перекрестьем, в том числе американский флаг на одном фото и луноход на другом. Сторонники теории заговора полагают, что НАСА сфотографировало рукотворные объекты поверх реальной фотографии поверхности Луны. Хотя, если они действительно планировали создать подделку, то почему не подумали о местоположении перекрестий?

10. Одинаковый фон





Два фото миссии «Аполлон 15» имеют абсолютно идентичный фон, несмотря на то, что по официальной информации НАСА они сделаны на приличном расстоянии друг от друга. Одно фото даже показывает лунный модуль. Когда делались эти фото, модуль уже приземлился, потому, как это может быть возможно, что на одном фото он есть, а на другом его нет? Ну, если вы сторонник теории заговора, то вы сочтёте, что НАСА просто использовало один и тот же фон при съемке различных сцен высадки на Луну. НАСА же утверждает, что поскольку Луна намного меньше Земли, то объекты могут казаться значительно ближе. Однако утверждать, что два холма на фотографиях находятся далеко друг от друга, было бы неверно.

Текст: Flytothesky.ru



