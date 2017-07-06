Слабая женщина vs. сильная женщина. Кого предпочитают мужчины?

Слабая женщина – худшее из зол для мужчины. Вопрос не в том, что придется тащить ее на себе, обеспечивать материально или опекать морально. Такая лишает силы, выпивает все твои соки, как грибок, который паразитирует за счет жизни хозяина. Думаете, только слабые мужчины хотят видеть рядом сильную и независимую спутницу жизни? Иначе зачем все эти книги о том, как стать слабее и привлекательнее? В том и подвох, что это мышление ошибочно. Женственность – да, чувственность – да, но слабость – увольте. И чтобы лучше понять мужскую психологию, предлагаем дать определение слабой женщине.





Какая она – слабая и зависимая красотка?

«У меня сломался кран, а вызвать сантехника страшно». «Ой, не надо учить меня работать, я не умею и не хочу!» «Скучно, не знаю, чем занять вечер, придумай что-нибудь…» Слабый человек не способен брать на себя ответственность, боится или не хочет проявлять самостоятельность, не считает нужным стремиться к чему-то большему и расти. Если что-то случится – он тут же бежит от ответственности, пытаясь переложить проблемы на других. Не получается сделать с первого раза, проще все забросить и расплакаться. Это человек без внутреннего стержня, который не способен жить один и бороться, в этом и таится опасность.

Получается, слабая женщина – несамостоятельный ребенок, который садится на шею мужчине и заставляет его удовлетворять свои нужды. «Хочу», «дай», «мне плохо, исправь это», «ты должен», «не беси»! Слабая женщина живет за счет хитрых манипуляций мужчиной, выбивания у него подарочков или других подачек. Но что она будет делать, когда халява закончится, и мужчина уйдет? Как будет обеспечивать себя, куда пойдет? Взрослый человек априори должен уметь за себя постоять, обеспечить базовые потребности и просто не быть обузой в обществе. А она без опоры – никто, паразит.

Почему мужчинам опасно связываться со слабыми женщинами?

Если говорить начистоту, мужчина презирает слабую женщину. Он может встречаться с ней, заниматься любовью и даже быть отцом ее детей, но при этом всегда будет чувствовать себя усталым, раздраженным и недовольным. Потому что будет жить не только свою, но и ее жизнь тоже – решать ее проблемы, выполнять ее обязательства, тащить беспомощное тело вслед за собой.

До определенного уровня это устраивает, в конце концов, любые отношения предполагают частичный отказ от былых удовольствий и свобод. В какой-то мере помощь женщине – дело чести для мужчины. Однако не все 24 часа в сутки, не безвозмездно. А что такая может предложить взамен? Свое тело, лежа под тобой бревном. Или, может, будет вдохновлять? Тоже вряд ли. Зато стабильный вынос мозгов, если не решил ее проблем, гарантирован. И это не может не напрягать. В какой-то момент наступает пресыщение, мужчина устает от двойной нагрузки, доходит до точки кипения и стряхивает с себя ненужный балласт.

Почему сильная женщина лучше?

Представим гипотетическую ситуацию: он получил серьезную травму бедра и не может двигаться около полугода, кто возьмет на себя заботы о семье и пропитании? Вот-вот, слабая женщина не только не позаботится о супруге, она сбежит, потому что не привыкла напрягаться и быть в семье опорой. А сильная – не бросит, но завяжет поясок потуже и будет поддерживать тебя, что бы ни сучилось. И это бесценно! Когда ты можешь ей доверять, когда рядом с ней можешь расслабиться и не бояться отпустить вожжи. Сильная женщина приумножает твои ресурсы, с ней ты можешь идти вперед, развиваться в ускоренном темпе и прыгать выше головы. Она не тормозит, но идет рядом, вдохновляет и помогает быть лучшим.

Состоятельные мужчины не спешат обзаводиться молоденькими девушками именно поэтому. Она еще не состоялась как личность, с ней не о чем говорить, у нее нет жизненного опыта за плечами. В паре «слабый — сильный» партнерство изначально невозможно, кто-то всегда будет донором, а кто-то – реципиентом, причем выгода будет только для одной из стороны, да и то весьма сомнительная. Зато сильная и самостоятельная женщина – верный союзник, с которым можно пойти в разведку. Такая дополняет тебя, а не отнимает силы.

Мужчины боятся сильных женщин? Неправда. Никто не любит властных, мужиковатых, беспринципных, стервозных, но эти понятия не тождественны.

Нужно учиться отделять внутреннюю силу от агрессивности или авторитаризма, слабость от чувственности. Умение правильно определять понятия – вот в чем корень проблемы!

Текст: Flytothesky.ru