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Сможете ли вы определить, что объединяет все эти предметы?

07.07.2017 16:07 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Мы живем в мире, где все каким-то образом переплетается между собой. Даже самые несочетаемые вещи зачастую имеют что-то общее. В этой интересной головоломке вам представлено несколько самых обычных вещей: открытка, окно, географическая карта, ключи, яблоко, ванна. Ваша задача определить, что общего у всех этих предметов. Справитесь?

Сможете ли вы определить, что объединяет все эти предметы?

 
 
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Мы живем в мире, где все каким-то образом переплетается между собой. Даже самые несочетаемые вещи зачастую имеют что-то общее. В этой интересной головоломке вам...

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