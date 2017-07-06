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Сможете ли вы определить, что объединяет все эти предметы?
07.07.2017 16:07 — Калейдоскоп | Flytothesky
Мы живем в мире, где все каким-то образом переплетается между собой. Даже самые несочетаемые вещи зачастую имеют что-то общее. В этой интересной головоломке вам представлено несколько самых обычных вещей: открытка, окно, географическая карта, ключи, яблоко, ванна. Ваша задача определить, что общего у всех этих предметов. Справитесь?
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Мы живем в мире, где все каким-то образом переплетается между собой. Даже самые несочетаемые вещи зачастую имеют что-то общее. В этой интересной головоломке вам...
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