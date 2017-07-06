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Женщина, подвергшаяся насилию, оставила своего щенка и трогательную записку в аэропорту

07.07.2017 15:35 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Она написала, что у нее «нет другого выбора», кроме как оставить щенка.

У щенка, брошенного в аэропорту, уже есть масса предложений по усыновлению после того, как прежняя владелица оставила его и душераздирающую записку о том, что она убегает от токсичных отношений и насилия, а потому не может взять собаку с собой.

Женщина, подвергшаяся насилию, оставила своего щенка и трогательную записку в аэропорту

Чуи, трехмесячный чихуахуа, был найден в прошлые выходные в туалете Международного аэропорта Маккарран в Лас-Вегасе вместе с запиской от своей бывшей владелицы. Сначала женщина написала от имени Чуи: «У моей хозяйки были токсичные отношения, и она подвергалась насилию, поэтому она убежала, а меня с собой взять не могла».

Женщина, подвергшаяся насилию, оставила своего щенка и трогательную записку в аэропорту

Женщина также написала, что её щенку, вероятно, потребуется ветеринарная помощь, потому что её бывший бойфренд сильно ударил собаку ногой во время их последней ссоры. «Я очень-очень люблю Чуи. Пожалуйста, вы тоже любите его и позаботьтесь о нем», – говорилось в записке уже от имени женщины.

К сожалению, сведений о том, кто эта женщина и где она сейчас, нет. Но она должна знать, что Чуи в порядке, его окружили любовью и заботой, и у него уже есть временное пристанище.

«Потребуется время, чтобы выбрать из всех потенциальных хозяев, готовых меня забрать», – такой пост в Facebook от имени спасенного Чуи написали работники приюта Connor and Millies Dog Rescue.

Hey Vegas!! Chewy here

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Она написала, что у нее «нет другого выбора», кроме как оставить щенка. У щенка, брошенного в аэропорту, уже есть масса предложений по усыновлению после того, как...

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