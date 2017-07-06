Синдром отложенной жизни: как перестать отказывать себе в радостях и начать жить?

Вот получу золотую медаль, устроюсь на работу мечты – и тогда заживу на полную катушку! Как только похудею, накоплю на спортивную тачку – все у меня в жизни изменится. А еще можно недосыпать ночами и экономить на продуктах, чтобы оплатить айфон в кредит. Или годами терпеть неуважение начальства, не видеть нормального отдыха, чтобы получить должность главного менеджера и вкалывать еще больше. Самое интересное, в головах людей такой расклад как-то сочетается с радостью. Но, может, пора учиться жить сейчас, не отказываясь от реальных удовольствий, которые придают существованию смысл? Давайте разбираться.





Синдром отложенной жизни – что это за птица?

Привычка страдать в настоящем ради сомнительных бонусов в будущем, которые окупят все усилия, – вот что такое отложенная жизнь. При этом, как правило, радости отодвигаются в дальний ящик постоянно, а сам человек не чувствует себя счастливым никогда. Поймите правильно, планировать и целенаправленно двигаться к большим мечтам – вещь хорошая. Пока другие прожигают молодые годы в алкогольном тумане, вы прокачиваете навыки, развиваетесь, преодолеваете временный дискомфорт и выходите на тот уровень жизни, о котором другие только мечтают. Но синдром отложенной жизни не относится к развитию, скорее, это вредная привычка, что заставляет человека жить в постоянном дискомфорте, постепенно разрушая свое «я».

Когда вы решаете заняться спортом, чтобы выглядеть привлекательно и поддержать здоровье – это развитие. Но когда погоня за идеальной фигурой превращается в навязчивую идею, которая не дает спокойно спать, ходить в кино и заниматься любовью, – вот это сигнал остановиться. «Если не похудею, я никогда не смогу покупать красивые вещи или загорать в купальнике. Я не имею права радоваться жизни с лишним весом!» Чувствуете подвох? Человек уже не живет, но страдает во имя воспаленной цели, становится от нее зависимым. И таких навязчивых идей может быть масса: желание заработать миллион, выйти замуж, родить ребенка или переехать в другую страну, после чего мир обязательно должен измениться. Ну а если это произойдет через 10-15 лет, вы просто вычеркните годы из жизни?

Виды и варианты проявления синдрома отложенной жизни

1. Болезненная зацикленность на цели, когда человек готов жертвовать своим временем, отношениями и здоровьем ради достижения идеи фикс.

2. Повернутость на альтруизме, когда человек не может расслабиться и насладиться жизнью, если кто-то где-то страдает. Такие люди часто записываются в волонтеры и жертвуют собой ради блага других.

3. Ожидание особенного момента – счастливого стечения обстоятельств, удачи или выигрыша, который перевернет мир и изменит жизнь к лучшему, пока человек будет просто сидеть и ждать, не забывая упиваться страданиями. Но кто сказал, что что-то произойдет?

Причины возникновения синдрома

В какой-то мере на возникновение привычки откладывать жизнь на потом повлияла идеология прошлого, которая воспевала светлое будущее, призывая человека быть послушным винтиком. Ведь как воспитывали наших родителей? Трудитесь, отдавайте все силы работе, не потакайте сиюминутным желаниям – и в будущем сможете заслуженно отдыхать. Эти идеи передались и современному поколению, только в еще более утрированном варианте – расслабляться теперь нельзя вообще, иначе машина конкуренции раздавит и выплюнет. Нужно постоянно стремиться к большему и лучшему, культивировать в себе убийственный перфекционизм.

Зацикленность на работе и желании стать лучшим позволяет чувствовать себя особенным – человеком большой силы воли, который трудится ради великой миссии. Никчемное существование без каких бы то ни было радостей вдруг обретает смысл, оправдывает бедную на эмоции жизнь, отсутствие друзей и впечатлений. Кажется, все будет, но потом, как только достигнете успеха. Проблема в том, что ради одной единственной цели вычеркиваются все остальные сферы жизни, и если достичь ничего не получается, наступает тотальный крах. Вы во всем себе отказывали, но в итоге остались без средств к существованию, без работы, личной жизни и здоровья… Сможете это пережить?

Как научиться жить, не откладывая удовольствия на завтра?

• Учитесь разграничивать зоны своего влияния, уделяя равномерное внимание всем сферам жизни – личной, профессиональной, саморазвитию, общению, отдыху и т. д. Не стоит перегибать планку, зацикливаясь на чем-то одном, жизнь должна быть полноценной.

• Помните, не только большие достижения придают вкус жизни, смысл имеют и маленькие свершения. Построить дом, написать книгу – хорошо. Но устроить барбекю на пляже, пойти купаться голышом или отвести детей на мороженое – все это делает жизнь наполненной уже сейчас.

• Старайтесь не впадать в крайности. Диеты, фитнес, карьера, друзья – хорошо, пока не превращаются в смысл жизни, который вытесняет все. Подумайте, что еще вы писали в списке желаний? Танцы, рисование, вылазка в горы, джампинг… неужели должно пройти 20 лет, чтобы разрешить себе этим заниматься?

• Слушайте сигналы своего тела, которые подскажут, чего ему не хватает – сна, ванны для релаксации, прогулки на свежем воздухе, витаминов или секса? Тело разговаривает с нами, оно может подсказать, в том ли направлении мы движемся, недаром человек болеет без причины.

Наконец, просто подумайте, что может сделать вас счастливым прямо сейчас? Порой для этого нужно совсем немного…

Текст: Flytothesky.ru