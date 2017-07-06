Этот папа не мог позволить свозить свою дочку в Диснейленд, поэтому он воссоздал аттракцион дома

Какой ребенок не мечтает попасть в сказочный мир Диснейленда?

Это волшебное место с замком, где живут персонажи любимых мультфильмов, с аттракционами и множеством других детей, которые приезжают туда получить массу впечатлений.

Беда в том, что все эти развлечения имеют свою цену, а билеты в Диснейленд по карману далеко не всем семьям. Тогда этот папа решил сделать аналог Диснейленда у себя дома, потому что его маленькой дочке очень хотелось попасть в самое волшебное место на Земле.





Узнав о мечте своей малышки и поняв, что пока он её реализовать не в силах, папа сделал следующую вещь: он включил видео с поездки на американских горках, посадил дочку в пластмассовый тазик и воссоздал почти такую же захватывающую атмосферу.

Этот ролик стал очень популярным в YouTube. Один из комментаторов даже хотел начать кампанию на GoFundMe для этой семьи, чтобы они могли вместе провести отпуск в Диснейленде.

Как только видео стало популярным и в Twitter, люди начали массово поддерживать идею со сбором средств. Вполне возможно, что мечта маленькой девочки вскоре осуществится.

Текст: Flytothesky.ru