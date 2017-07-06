|
Этот папа не мог позволить свозить свою дочку в Диснейленд, поэтому он воссоздал аттракцион дома
07.07.2017 14:38 — Калейдоскоп | Flytothesky
Какой ребенок не мечтает попасть в сказочный мир Диснейленда?
Это волшебное место с замком, где живут персонажи любимых мультфильмов, с аттракционами и множеством других детей, которые приезжают туда получить массу впечатлений.
Беда в том, что все эти развлечения имеют свою цену, а билеты в Диснейленд по карману далеко не всем семьям. Тогда этот папа решил сделать аналог Диснейленда у себя дома, потому что его маленькой дочке очень хотелось попасть в самое волшебное место на Земле.
Узнав о мечте своей малышки и поняв, что пока он её реализовать не в силах, папа сделал следующую вещь: он включил видео с поездки на американских горках, посадил дочку в пластмассовый тазик и воссоздал почти такую же захватывающую атмосферу.
Этот ролик стал очень популярным в YouTube. Один из комментаторов даже хотел начать кампанию на GoFundMe для этой семьи, чтобы они могли вместе провести отпуск в Диснейленде.
Как только видео стало популярным и в Twitter, люди начали массово поддерживать идею со сбором средств. Вполне возможно, что мечта маленькой девочки вскоре осуществится.
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какой ребенок не мечтает попасть в сказочный мир Диснейленда? Это волшебное место с замком, где живут персонажи любимых мультфильмов, с аттракционами и множеством...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии