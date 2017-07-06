Девушка модифицировала свой протез и отправилась в поездку по Европе

В июне выпускница колледжа решила отправиться в путешествие по Европе, но сделать его уникальным и незабываемым. Её фотоигра во время поездки стала неимоверно популярной в интернете.

Путешественница под ником «devgal», родилась с врожденным заболеванием костей, потому в 4 года ей пришлось ампутировать правую ногу. Однако это её не сломило, и она совершенно не утратила ни чувства юмора, ни любви к жизни. Когда девушка отправилась из Филадельфии, где она живет, в Европу, чтобы прогуляться по земному шару, ей пришла в голову изумительная идея – наносить на свой протез цветными мелками названия посещенных ею городов, чтобы оставить себе на память вдохновляющие и веселые фотографии.

«Приделала себе географическую ногу и отправилась в поездку», – так назвала она свое путешествие.

Один из туристов, с которым она как-то в поездке пересеклась в венском хостеле, увидел её альбом на Reddit и поприветствовал девушку, напомнив об их встрече. «Я надеюсь, что остальная часть вашей поездки была потрясающей», – обрадованно ответила devgal. Несмотря на свою инвалидность, она живет в свое удовольствие и позитивно относится к жизни. «У всех есть жизненные проблемы, моя проблема оказалась в ноге. И это не так уж катастрофично», – написала она в одном из комментариев. Посмотрите на ее удивительное путешествие и обратите внимание на заразительную улыбку этой девушки!

Филадельфия, США (дома)





1. Дублин, Ирландия





2. Афины, Греция





3. Вена, Австрия





4. Копенгаген, Дания





5. Будапешт, Венгрия





6. Амстердам, Нидерланды





7. Барселона, Испания





8. Утёсы Мохер, Ирландия





9. Париж, Франция





10. Мюнхен, Германия





Текст: Flytothesky.ru