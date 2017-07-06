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Девушка модифицировала свой протез и отправилась в поездку по Европе

07.07.2017 16:45 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В июне выпускница колледжа решила отправиться в путешествие по Европе, но сделать его уникальным и незабываемым. Её фотоигра во время поездки стала неимоверно популярной в интернете.

Путешественница под ником «devgal», родилась с врожденным заболеванием костей, потому в 4 года ей пришлось ампутировать правую ногу. Однако это её не сломило, и она совершенно не утратила ни чувства юмора, ни любви к жизни. Когда девушка отправилась из Филадельфии, где она живет, в Европу, чтобы прогуляться по земному шару, ей пришла в голову изумительная идея – наносить на свой протез цветными мелками названия посещенных ею городов, чтобы оставить себе на память вдохновляющие и веселые фотографии.

«Приделала себе географическую ногу и отправилась в поездку», – так назвала она свое путешествие.

Один из туристов, с которым она как-то в поездке пересеклась в венском хостеле, увидел её альбом на Reddit и поприветствовал девушку, напомнив об их встрече. «Я надеюсь, что остальная часть вашей поездки была потрясающей», – обрадованно ответила devgal. Несмотря на свою инвалидность, она живет в свое удовольствие и позитивно относится к жизни. «У всех есть жизненные проблемы, моя проблема оказалась в ноге. И это не так уж катастрофично», – написала она в одном из комментариев. Посмотрите на ее удивительное путешествие и обратите внимание на заразительную улыбку этой девушки!

Филадельфия, США (дома)

Девушка модифицировала свой протез и отправилась в поездку по Европе

1. Дублин, Ирландия

Девушка модифицировала свой протез и отправилась в поездку по Европе

2. Афины, Греция

Девушка модифицировала свой протез и отправилась в поездку по Европе

3. Вена, Австрия

Девушка модифицировала свой протез и отправилась в поездку по Европе

4. Копенгаген, Дания

Девушка модифицировала свой протез и отправилась в поездку по Европе

5. Будапешт, Венгрия

Девушка модифицировала свой протез и отправилась в поездку по Европе

6. Амстердам, Нидерланды

Девушка модифицировала свой протез и отправилась в поездку по Европе

7. Барселона, Испания

Девушка модифицировала свой протез и отправилась в поездку по Европе

8. Утёсы Мохер, Ирландия

Девушка модифицировала свой протез и отправилась в поездку по Европе

9. Париж, Франция

Девушка модифицировала свой протез и отправилась в поездку по Европе

10. Мюнхен, Германия

Девушка модифицировала свой протез и отправилась в поездку по Европе

Текст: Flytothesky.ruДевушка модифицировала свой протез и отправилась в поездку по Европе

 
 
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В июне выпускница колледжа решила отправиться в путешествие по Европе, но сделать его уникальным и незабываемым. Её фотоигра во время поездки стала неимоверно...

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