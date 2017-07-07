Как я превратила нехватку мотивации в результативную деятельность

Лень – это одна из тех вещей, которая у меня развита на уровне почти гениальности. Я настолько преуспеваю в моментальном погружении в ленивое состояние, что оно полностью подавляет мотивацию. Нет, я всегда руководствуюсь благими намерениями и честно стремлюсь к достижению целей, но отсутствие мотивации всё это перечеркивает, и я снова возвращаюсь к своей лени. Пришлось с этим что-то делать, причем быстро и радикально.





1. Сначала мне пришлось определиться для себя, что же я действительно хочу, чтобы потом принять решение для чего конкретно мне нужна мотивация

Когда вы что-то не хотите делать – это понять, принять и оправдать легче всего. Причины для откладывания дел всегда находятся сами собой без усилий. Мне же нужно было поднапрячься. Я долго размышляла над тем, что я действительно хочу, а не фиксировала в мозгу причины, по которым эти желания (по моему мнению) были трудны или нереальны. В результате я пришла к выводу, что я постоянно морально «съедала» себя, когда чего-то не добивалась. И это нужно было изменить, а мысли перенаправить.

2. Я создала «доску желаний»

Над этой техникой можно смеяться сколько угодно, но она таки действует. Итак, я создала доску для визуализации своих целей. Я даже не стала компоновать картинки в программе, чтобы потом их распечатать в виде небольшого плаката, а вспомнила детство, вооружилась ножницами и от души нарезала картинок из журналов и самозабвенно клеила яркий коллаж на плотный лист бумаги. Во-первых, это креативно, во-вторых это веселит, успокаивает и ободряет. Когда творение было закончено, меня посетила плохая мысль: «доска» меня не мотивировала. На самом деле я видела перед собой напоминание о том, чего у меня нет. И снова есть над чем поработать – теперь мне пришлось «вырезать» пессимистические мысли из мозгов и вытаскивать свои искренние желания откуда-то из глубин души и сердца. А вот так уже было гораздо лучше, и дело пошло на лад!

3. Я через силу начала делать небольшие шаги для выполнения больших задач

Конечно, пришлось задуматься о своих прошлых провалах, воспоминания о которых я всегда задвигала на задворки памяти, поскольку они меня удручали. Я поняла, что всегда стараюсь делать слишком много и сразу (нахрапом, так сказать), а вместо ожидаемых грандиозных результатов стандартно получаю жалкий пшик. Ну это если немного утрировать. Что ж, я разбила все задачи на очень маленькие шаги. Каждый день я делала не стрессовую тучу дел, а вполне рациональные действия. Кстати, по ходу в перерывах я еще и разгребла все завалы мусора в квартире. Черт побери, я хранила столько всего ненужного!

4. Вознаграждением мне было чувство удовлетворения

Чувство, которое я испытывала от выполнения небольших ежедневных задач, побудило меня продолжить на следующий день, и на следующий день, и на следующий. Было здорово наблюдать, как все начинает работать и выстраиваться более логично и упорядоченно. Было ощущение, что я протерла тряпкой не только свою квартиру, но и собственные мозги, вытряхнув оттуда массу пыли. Когда всё со скрежетом стало медленно поворачиваться в сторону света в конце туннеля, я испытала реальное чувство удовлетворения и в голову заскочила шальная мысль: «Ой, а вот и белая полоса в жизни». Мысль эту я поймала и оставила жить в голове навсегда.

5. О, боже! Я смогла испытать чувство гордости за свои достижения и решительность

Найдя ключик к запертой комнате, где под замком сидела мотивация, я её наконец-то выпустила. Мотивация радостно потерла ручки и стала мне помогать. Мне стало приятно гордиться тем фактом, что я могу, оказывается, делать то, что всегда могла и даже подспудно хотела делать, но боялась, не решалась или откровенно ленилась. Чувство гордости радовало мою мотивацию, и она нежно, но решительно пинала меня и дальше, вдохновляя на поступки и действия. Собственно, так это сработало в моем случае. Рискните попробовать и вы – вам это наверняка понравится.

Текст: Марина Павлова | Flytothesky.ru