71-летняя индонезийка вышла замуж за 16-летнего подростка

Какая возрастная разница между супругами кажется вам особенно огромной? 55 лет между женихом и невестой – это много или нормально? Задайте этот вопрос 16-летнему Селамату Рияди и его невесте, 71-летней женщине по имени Рохайя. Эта пара недавно отгуляла свадьбу в их родной деревне Каранг-Эндах в Южной Суматре (Индонезия), несмотря на протесты как своих семей, так и правительства.





Рохайя – дважды вдова, а это значит, что жених и невеста по традиции должны были попросить разрешения на свадьбу у владельца дома, в котором они хотели бы пожениться, и у лидера общины по имени Кусвойо. Кусвойо нехотя дал согласие на брак после того, как пара якобы угрожала убить себя, если им этого не позволят. Он так и сказал местным СМИ: «Они сказали, что покончат с собой, потому что они безумно влюблены, и если один из них умрет, то умрет и второй».

Хотя мотивы «безумно влюбленных» неоднократно подвергались сомнению. Первоначально в этом усматривали финансовый расчет, но и жених, и невеста не являются состоятельными людьми. Семья Селамата выплатила выкуп в размере 200 индонезийских рупий семье его невесты, что эквивалентно примерно 15 долларам США.

Свадебная церемония «безумно влюбленных» тоже не выглядела особенно счастливой и веселой. Достаточно посмотреть на видео в момент, когда их объявляют мужем и женой. Селамат закрывает лицо руками, а Рохайя безучастно и неподвижно сидит рядом с ним. Трудно сказать, бушуют ли в молодом муже радостные эмоции или он горько плачет. Между тем, гости, кажется, в более праздничном настроении, чем сами молодожены.

Согласно Закону о браке 1974 года, официальный минимальный возраст, когда индонезийский юноша может жениться – это 19 лет (16 лет для девушек). Существует, однако, лазейка, которая допускает брак в зависимости от вероисповедания. Оба молодожена – мусульмане, а в Исламе нет минимального возраста для вступления в брак, и разрешение на создание семьи основывается только на предполагаемой «зрелости» человека.

Это означает, что брак технически не считается незаконным, хотя правительством он так до сих пор не признан. Министр по социальным вопросам Хофифа Индар Параванса даже его публично осудил.





Он так и сказал в своем заявлении: «Работники министерства социальных дел проверили и установили, что была проведена неофициальная свадьба, и у них нет брачного документа. Они не могут официально зарегистрировать брак в KUA (Ведомство по религиозным вопросам), потому что жених все еще несовершеннолетний».

Таким образом, брак этот пока остается так называемым «никях сири», то есть признанным обществом, но не государством. Наверное, стоит подождать три года, чтобы узнать получат ли потом молодожены брачный документ от государства.

Текст: Flytothesky.ru