Как сохранять спокойствие в конфликтных ситуациях: 6 действенных приемов

Эмоциональный интеллект – это «способность идентифицировать и управлять своими эмоциями и эмоциями других». Низкий эмоциональный интеллект, как правило, приводит к неспособности сохранять спокойствие и провоцирует конфликты, а высокий эмоциональный интеллект эти конфликты гасит и дает человеку умение сохранять спокойствие под давлением и в самых неблагоприятных обстоятельствах.





Конфликтные ситуации – неотъемлемая часть жизни. Даже самый спокойный и собранный человек в какой-то момент жизни через них проходит. В большинстве случаев люди не имеют над ними никакого контроля, и единственный аспект конфликта, который мы можем контролировать, – это то, как мы реагируем. Мы можем научиться распознавать, признавать и управлять нашими негативными эмоциями. Что для этого делать?

1. Делайте глубокие вдохи

Зачем: умение оставаться спокойным и сосредоточенным во время конфликта зависит от вашей способности расслаблять тело. Поверхностное и неглубокое дыхание – это естественная реакция организма на стресс, потому чтобы от этого избавиться, практикуйте глубокое дыхание, которое сразу же включает здравый смысл.

Как: глубоко вдохните через нос и медленно выдохните через рот. Такое дыхание остановит выработку двух стрессовых гормонов – адреналина и кортизола.

2. Сосредоточьтесь на своем теле

Зачем: концентрация на любых физических ощущениях, возникающих во время конфликта, позволит вам сознательно изменить их. Когда ваше внимание переключается на тело, вы можете явственно прочувствовать напряжение, неглубокое дыхание и прочие признаки, которые сопровождают стресс.

Как: когда вы заметите, что ваше тело начинает напрягаться, попробуйте вернуться в нейтральное состояние, расслабив плечи и руки. Эта открытая позиция демонстрирует позитивность – и зачастую гасит конфликт.

3. Внимательно слушайте

Зачем: человек будет инициировать спор или какой-то другой конфликт, если он считает, что его не слышат. Кроме того, невозможно погасить конфликт без внимательного и активного слушания.

Как: сосредоточьте все ваше внимание на том, что говорит человек. Игнорируйте любые мысли о том, чтобы перебить его своими ремарками. Как только человек закончит свою речь, у вас уже будет необходимая информация для разумного ответа.

4. Задавайте вопросы открытого типа

Зачем: открытые вопросы крайне необходимы при урегулировании конфликтов. Во-первых, они показывают то, что вы внимательно слушаете. Во-вторых, эти типы вопросов проявляют уважение к человеку, позволяя ему сформулировать свои мысли.

Как: научиться задавать открытые вопросы может быть несколько сложновато. Главное, не задавать простые вопросы, подразумевающие краткие ответы «да» или «нет». Вместо этого используйте конструкции, начинающиеся с вопросительных слов «что», «почему», «зачем», «когда», «где» и «как».

5. Говорите потише

Зачем: самый простой способ эскалации конфликта – это повышение голоса, и напротив, говоря тише и мягче, вы конфликт гасите. Громкость и тон голоса также связаны с кровяным давлением. Когда давление достигает определенной точки, становится труднее понимать смысл сказанного.

6. Мы согласны, что мы не согласны

Зачем: не каждый конфликт заканчивается взаимоприемлемыми результатами. Однако вы можете избежать усугубления ситуации, вежливо самоустранившись из разговора.

Как: закон межличностного конфликта состоит в том, что в нем два участника. Самоустраниться из конфликта необходимо при одном из двух обстоятельств: (1) человек становится все более враждебно настроенным или (2) разговор, несмотря на все ваши усилия, зашел в тупик.

Если только вы не являетесь гуру самосознания, в какой-то момент во время конфликта вы можете действительно обозлиться. Люди – существа эмоциональные, и эта способность чувствовать может быть использована как нам на пользу, так и во вред. Следуя хотя бы одному-двум советам из шести вышеприведенных, вы, несомненно, почувствуете себя более уверенно в любой конфликтной ситуации. Поступая таким образом, вы обретете доверие и уважение людей за свой спокойный и уравновешенный характер.

Текст: Flytothesky.ru