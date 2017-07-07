Насколько вы конфликтный и эмоциональный человек по знаку зодиака

Вокруг нас всегда существуют конфликтные ситуации, и только вам решать, как на них реагировать. Если вы тип личности с высоким уровнем конфликтности, вы будете действовать и мыслить очень агрессивными способами, такими как мышление «все или ничего», неконтролируемые эмоции, экстремальные реакции и обвинение других. Вы никогда не держите свое недовольство при себе, а эмоционально его выплескиваете. Как на ваш уровень конфликтности может влиять зодиакальный знак?





1. Овен

Вы, как известно, пассивно-агрессивны с людьми, которых вы не знаете, если они делают что-то, что вас раздражает. Если они слишком долго расплачиваются на кассе в магазине, вы обязательно легонько подтолкнете их в спину своей корзинкой. Если вы чувствуете, что к вам относятся «не так», вы никогда этого не оставите. Вы воспринимаете такие вещи как атаки на вас лично и реагируете отрицательно.

2. Телец

Компромисс и гибкость – нереальные для вас вещи, и иногда вы чувствуете, что просто умрете, если все не получится именно так, как вы хотите. Вы найдете конфликт в условиях одного простого решения (и оно должно быть только ваше), и вы редко тратите время, чтобы внимательно изучить ситуацию, взглянуть на вещи с чужой точки зрения или даже рассмотреть другие варианты, а не тот единственный, за который вы ухватились.

3. Близнецы

У вас дар выдающегося коммуникатора, но вы склонны контролировать всех своих друзей. Люди не должны чувствовать, что вы ими руководите и даже манипулируете, поскольку это их лишает чувства комфорта, находясь рядом с вами. Порой им бывает страшно даже высказать свое мнение, чтобы не быть оспоренными вами или не разгневать вас. Вы и ваши друзья должны чувствовать, что можете быть самими собой друг с другом, не вызывая противоречий.

4. Рак

Ваши эмоции иногда не соответствуют серьезности или несерьезности ситуации. Это неплохо, что вы откликаетесь на определенные проблемы, но когда вы слишком эмоционально относитесь к тому, как вы видите вещи, люди начинают бояться вас расстроить и вызвать у вас сильный страх, гнев, грусть или уныние. Нет смысла реагировать на банальный комментарий в социальной сети своими чрезмерными эмоциями.

5. Лев

Вы ожидаете, что вас будут воспринимать как короля, а если этого не случается, вы приходите в ярость. Если к вам не относятся как к VIP персоне или не пропустят вперед в очереди, вы способны устроить маленький Армагеддон. Все в порядке, вам не нужно начинать войну только потому, что вы не получили свою любимую комнату в полностью забитом отеле. Держите себя в руках.

6. Дева

Возможно, вы не теряете контроль над своими эмоциями, но под этим спокойным поведением кроется эмоциональный манипулятор. Вы даже можете не подозревать об этой силе, которую вы имеете над другими, и о том, насколько она может быть разрушительной, когда вы задействуете эмоции для своей выгоды. Вам не нравится, когда другие люди используют вас, поэтому не используйте и вы других людей, особенно из чувства злобы и мести.

7. Весы

Вы, как правило, ненавидите конфликты, но если вы не соглашаетесь в чем-то с другом или близким человеком, вы даже можете прекратить с ним всяческое общение. Вы предпочитаете не иметь отношений с тем, кто (как вы думаете) не на вашей стороне. Ваш стиль разрешения конфликтов – это просто проигнорировать и уйти, но это несправедливо по отношению к другому человеку, которому вы не даете шансов объясниться.

8. Скорпион

Вы один из знаков зодиака с самой высокой конфликтностью из-за вашего неуемного стремления контролировать или доминировать над теми, кто вам ближе всего. Вы никогда и никого не отпускаете. Вы можете быть ревнивым собственником до крайности, и способны морально и эмоционально «задушить» другого человека.

9. Стрелец

Вы никогда не берете на себя ответственность за проблему – это всегда чья-то ошибка, но только не ваша. Вы можете даже «переписать историю», чтобы вы стали жертвой, а не преступником. Вы никогда не видите, что делаете что-то не так, преспокойно возлагая вину на другого. А если к вам выдвигаются претензии, то вы эмоционально обижаетесь и бурно реагируете.

10. Козерог

Даже при вашей сдержанности вы способны устроить скандал или безобразную сцену, если вас довести до ручки. А еще у вас обостренное чувство справедливости, и на этой почве вы тоже можете быть избыточно эмоциональным и нетерпимым. В таких случаях диалог с вами строить весьма трудно и абсолютно непродуктивно.

11. Водолей

Большую часть времени вы сдержанны и спокойны, но бывают случаи, когда вы выходите из себя и не можете управлять гневом. Иногда и Водолей может быть с коротким предохранителем и горячей головой, когда вы не контролируете ни свои эмоции, ни свои действия. Вам нужно просто глубоко подышать, сделать шаг назад и снова вернуться в состояние своего привычного спокойствия.

12. Рыбы

Хотя вас нельзя назвать конфликтным или эмоциональным человеком, свои червоточинки у вас тоже есть. Вы любите пассивно наблюдать за конфликтной ситуацией со стороны и получать удовольствие от эмоций другого человека, иногда даже легонько подливая масла в огонь. Лучше всего для вас – это избавиться от такой модели поведения, иначе человек с высоким уровнем конфликтности своей следующей жертвой вберет вас.

Текст: Flytothesky.ru