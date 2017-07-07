5 лайфхаков для мозга, чтобы повысить собственную мотивацию

Прокрастинация – это суть обычного человека. Победа над прокрастинацией – это суть успешного человека.





Итак, вы усаживаетесь за компьютер с решительным намерением поработать, но отвлекаетесь и постоянно затягиваете это дело. Два часа спустя вы понимаете, что даже не начали работу всерьез. Почему так легко откровенно отлынивать, даже когда вы знаете, что работа должна быть сделана? Исследования показывают, что наш мозг связан с двумя типами мотивации. Мы движимы внутренней мотивацией для достижения цели, за которую мы получим персональное вознаграждение. Или мы руководствуемся внешней мотивацией, которая заключается в том, чтобы получить зарплату (бонусы) или избежать наказания.

Каждый тип мотивации может быть эффективным. Считается, что внутренняя мотивация лучше всего работает в долгосрочной перспективе, а внешняя мотивация может быть полезным инструментом в некоторых случаях, например, она побуждает вас выполнить задачу, которая вам не особо интересна. Секрет в понимании того, как использовать оба типа мотивации для преодоления прокрастинации (или затягивания) и стать более активным. Воспользуйтесь следующими пятью лайфхаками для мозга, чтобы повысить собственную мотивацию и оставаться продуктивным, даже когда вокруг множество отвлекающих факторов.

1. Используйте по максимуму свою самую крупную цель

Когда вы обнаруживаете, что ваша мотивация на нуле, постарайтесь сосредоточиться на цели, стоящей за тем, что вы делаете, или на том, как она перерастет в более крупную цель. Сосредоточение внимания на крупной цели дает вам ощущение работы над чем-то большим и части чего-то большего. А это, в свою очередь, связано с таким философским понятием как смысл цели и смысл того, к чему вы движетесь. Например, попробуйте подумать о том, как ваши действия добавляют ценность вашим клиентам и их жизни, или о том, как ваше дело влияет на мир (даже минимально). Когда вы рассматриваете свою полезность, вы будете более мотивированы.

2. Не предавайтесь долгим размышлениям

Усердные мыслители обычно усложняют даже самую легкую задачу, задумываясь над маловероятными проблемами. Когда вы чрезмерно рефлексируете над рабочим проектом, это создает больше стресса и давления и, в конечном счете, мешает мотивации. А зачем вам хронический стресс и вечная тревожность? Расслабленный разум способен лучше сосредоточиться и разрешить проблемы. Чтобы противостоять соблазну слишком много думать о проблеме, задумайтесь над тем, чтобы ваши цели были простыми и маленькими – так они станут «более управляемыми». Сосредоточьтесь на выполнении каждого этапа. Поверьте, это мотивирует, потому что вы видите, как двигаетесь вперед и добиваетесь результатов.

3. Преодолейте ментальные блоки

Ничто не является более демотивирующим, нежели ментальный блок, который мы еще можем называть ступором или заторможенностью. В таком состоянии вряд ли можно работать и действовать продуктивно и эффективно. Это зачастую является симптомом того, что вы угодили в негативный мыслительный цикл. Вы постоянно твердите себе: «Где ответ на эту проблему? Что мне делать? Я же должен это знать!» И чем больше давления вы на себя оказываете, тем глубже ступор. Попробуйте кардинально перефразировать свои вопросы. Сделайте глубокий вдох, расслабьтесь и дайте своему подсознанию найти ответ.

4. Противодействуйте негативному восприятию

Пронаблюдайте за своими ощущениями, когда вы только приступаете к поставленной задаче. Вы боитесь её? Вы ожидаете, что она будет сложной и выматывающей? Такое мышление убьет любую мотивацию и вдохновение на самом старте. Немедленно измените столь негативное и пессимистическое восприятие. Подумайте о задаче в буквальном смысле слова легко и весело, представляя, как вы с ней блестяще разделаетесь.

5. Усиливайте свои хорошие и позитивные воспоминания

Еще один способ пробуждения и ускорения мотивации – это усиление воспоминаний о своих успехах и победах или же просто приятных моментах. Вы удивитесь, заметив, как моментально мотивация и вдохновение воспрянут и оживут. Прокрутите в голове «кадры» из позитивных воспоминаний, зафиксируйте и «увеличьте» их, мысленно спроектируйте на стену, как на огромный экран, и наслаждайтесь. Они теперь запросто могут стать движущей силой вашей мотивации. Чем больше вы вспоминаете действительно хорошее, бодрящее и вдохновляющее, тем сильнее вы опять захотите пережить такие моменты и будете делать все, чтобы снова сделать их реальностью.

Текст: Flytothesky.ru