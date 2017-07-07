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В полицию поступил звонок с жалобой на веселящихся соседей, но все пошло не так, как планировалось
07.07.2017 21:26 — Калейдоскоп | Flytothesky
Эта история из Эшвилла (штат Северная Каролина) с участием полицейских не может не развеселить.
Празднования 4 июля в городе были в самом разгаре, и одна группа соседей
«Когда женщина-офицер попросила мешок для мусора, мы не поверили своим ушам. Но она сняла свою рацию и решила прокатиться», – рассказывает одна из участниц веселья Катлен Джойс Смит о старшем офицере Кэрри Ли и офицере Джо Джонсе. Один из местных ребят притащил надувную лодочку для Джонса, который не умещался в мешок для мусора, и крупный офицер тоже с удовольствием прокатился по самодельной водной горке. «Копы были такими дружелюбными. И детям всё тоже очень понравилось», – подтверждает другой житель квартала Тревис Иглдав.
Так веселящиеся полицейские стали популярными в сети!
4 июля в полицейский участок в Эшвилле поступил звонок с жалобой на веселье соседей, из-за чего якобы может быть заблокирована дорога
Однако, когда полицейские прибыли, они поступили неожиданно… Вместо того чтобы прикрыть всё это веселое катание, они присоединились к нему сами!
«Мы посмотрели и решили, что в этом нет никакой проблемы», – призналась старший офицер Кэрри Ли
«Итак, первое, что я сказала, что мы не собираемся запрещать им кататься»
Местная жительница Катлен Джойс Смит записала видео и опубликовала его в Facebook
«Я все еще под впечатлением от этого веселого события», – написала она позднее
«Я надеюсь, сосед, который вызвал копов, увидел, что произошло дальше!»
«Моя задница намокла», – слышны слова офицера Джо Джонса в конце видео
«Женщина-офицер попросила мешок для мусора… Она сняла рацию и решила прокатиться!»
«Копы были такими дружелюбными. И детям всё тоже очень понравилось», – подтверждает житель квартала Тревис Иглдав
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Эта история из Эшвилла (штат Северная Каролина) с участием полицейских не может не развеселить. Празднования 4 июля в городе были в самом разгаре, и одна группа...
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