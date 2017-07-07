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В полицию поступил звонок с жалобой на веселящихся соседей, но все пошло не так, как планировалось

07.07.2017 21:26 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Эта история из Эшвилла (штат Северная Каролина) с участием полицейских не может не развеселить.

Празднования 4 июля в городе были в самом разгаре, и одна группа соседей устроила катание прямо на улице. Один житель, который явно был не в духе, вызвал полицейских, чтобы прекратить всё это соседское веселье, мотивируя свою жалобу тем, что катание блокирует движение на дороге. Когда полицейские прибыли, им сразу стало ясно, что все на самом деле в порядке, поэтому они сделали то, что сделал бы любой здравомыслящий человек – они тоже начали кататься.

«Когда женщина-офицер попросила мешок для мусора, мы не поверили своим ушам. Но она сняла свою рацию и решила прокатиться», – рассказывает одна из участниц веселья Катлен Джойс Смит о старшем офицере Кэрри Ли и офицере Джо Джонсе. Один из местных ребят притащил надувную лодочку для Джонса, который не умещался в мешок для мусора, и крупный офицер тоже с удовольствием прокатился по самодельной водной горке. «Копы были такими дружелюбными. И детям всё тоже очень понравилось», – подтверждает другой житель квартала Тревис Иглдав.

Так веселящиеся полицейские стали популярными в сети!

4 июля в полицейский участок в Эшвилле поступил звонок с жалобой на веселье соседей, из-за чего якобы может быть заблокирована дорога

В полицию поступил звонок с жалобой на веселящихся соседей, но все пошло не так, как планировалось

Однако, когда полицейские прибыли, они поступили неожиданно… Вместо того чтобы прикрыть всё это веселое катание, они присоединились к нему сами!

В полицию поступил звонок с жалобой на веселящихся соседей, но все пошло не так, как планировалось

«Мы посмотрели и решили, что в этом нет никакой проблемы», – призналась старший офицер Кэрри Ли

When the cops get called because of the slip and slide we built in the road ……One of the best moments ever.Video Cred——> Travis Barker Vaughn EagledoveTo use this video in a commercial player or broadcast, contact licensing@storyful.com

Posted by Katlen Joyce Smith on Sonntag, 2. Juli 2017

«Итак, первое, что я сказала, что мы не собираемся запрещать им кататься»

В полицию поступил звонок с жалобой на веселящихся соседей, но все пошло не так, как планировалось

Местная жительница Катлен Джойс Смит записала видео и опубликовала его в Facebook

В полицию поступил звонок с жалобой на веселящихся соседей, но все пошло не так, как планировалось

«Я все еще под впечатлением от этого веселого события», – написала она позднее

В полицию поступил звонок с жалобой на веселящихся соседей, но все пошло не так, как планировалось

«Я надеюсь, сосед, который вызвал копов, увидел, что произошло дальше!»

В полицию поступил звонок с жалобой на веселящихся соседей, но все пошло не так, как планировалось

«Моя задница намокла», – слышны слова офицера Джо Джонса в конце видео

В полицию поступил звонок с жалобой на веселящихся соседей, но все пошло не так, как планировалось

«Женщина-офицер попросила мешок для мусора… Она сняла рацию и решила прокатиться!»

 

В полицию поступил звонок с жалобой на веселящихся соседей, но все пошло не так, как планировалось

«Копы были такими дружелюбными. И детям всё тоже очень понравилось», – подтверждает житель квартала Тревис Иглдав В полицию поступил звонок с жалобой на веселящихся соседей, но все пошло не так, как планировалось

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Эта история из Эшвилла (штат Северная Каролина) с участием полицейских не может не развеселить. Празднования 4 июля в городе были в самом разгаре, и одна группа...

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