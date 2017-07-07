10 вещей, которые прирожденные бизнесмены воспринимают и рассматривают совершенно под другим углом

Предприниматели – это уникальнейшая порода людей. В то время как одни люди пассивно фантазируют о прелестях создания собственного бизнеса, чтобы наконец-то самому стать боссом, другие отлично осознают свои плюсы и минусы, достоинства и недостатки, а также то, что предпринимательство является сложным и тернистым путём, который не каждому под силу. Наиболее успешные бизнесмены с мировым именем не бросали работу, поддавшись мгновенному импульсу по-быстрому разбогатеть на своих гениальных идеях. Наиболее успешные бизнесмены – это люди с предпринимательским образом мышления, у них есть свои собственные ценности, и они обладают определенным взглядом на вещи, который и позволяет им достичь максимального успеха.





Если вы действительно жаждете стать успешным владельцем бизнеса, то обратите внимание на 10 вещей, которые прирожденные бизнесмены рассматривают и воспринимают совершенно иначе. Есть ли у вас такие качества? Или сможете ли вы их выработать в себе?

1. Проблемы – это новые возможности

Неудачи, препятствия и проблемы являются болезненными, но неотъемлемыми составляющими любой предпринимательской деятельности. Реакцией большинства людей на подобные препятствия является стресс и пессимизм, они полагают, что проблемы и неудачи приносят негативные переживания, которые только мешают прогрессу. Прирожденный предприниматель сталкивается с таким огромным количеством проблем, что он просто не может позволить себе реагировать подобным образом. Вместо этого, успешные предприниматели рассматривают любые проблемы в качестве новых шансов и возможностей. Каждое препятствие или неудача в их глазах – это возможность двигаться дальше, корректировать слабые стороны и предпринимать меры для того, чтобы избежать подобных неудач в будущем.

2. Конкуренты – это объекты для изучения

Вместо того, чтобы видеть в своих конкурентах угрозу, предприниматели рассматривают их как расширение собственных возможностей, поскольку именно от конкурентов можно почерпнуть дополнительную информацию о своей отрасли и целевом рынке. Изучив бизнес-модели конкурентов, вы сможете сделать собственные бизнес-модели более уникальными. Иными словами, вы сможете подчеркнуть свою уникальность с помощью правильных маркетинговых действий. А анализ действий ваших конкурентов в сфере обслуживания клиентов поможет вам сформировать свой собственный, более эффективный метод работы с потребителями. Можно сказать, что ваши конкуренты делают вам услугу – ведь у них уже есть необходимая вам информация. Истинные предприниматели знают, как такой информацией воспользоваться.

3. Всё требует приложения усилий – и никак иначе

Предпринимательство является многогранной и очень требовательной профессией. Поверьте, существует немало опасностей и ловушек, которые могут уничтожить бизнес. Успешные предприниматели знают об этом, и ещё они знают, что всё (разработка продукта, продажи и маркетинг) требует значительных усилий для достижения успеха. Вместо того, чтобы искать легкие пути, они вкладывают максимум сил в свой бизнес, и, когда одна цель уже достигнута, они сразу же переходят к планированию достижения следующей цели.

4. Стремление к совершенству – это враг прогресса

Молодые или неопытные предприниматели могут увлечься погоней за своим оригинальным видением, потому что оригинальные видения почти всегда «идеальны» для них. Однако стремление к совершенству не является необходимым условием для запуска успешного и прибыльного бизнеса. На самом деле, совершенствование – это то, что препятствует прогрессу. Время, затраченное на шлифовку совсем мелких и ненужных деталей, скорее всего, будет временем, потерянным впустую. Вместо этого, потратьте свои силы и энергию на то, что действительно имеет значение.

5. Большие вещи состоят из маленьких составляющих

Этот тезис применим как для проблем, так и для их решений. Например, вместо того, чтобы рассматривать контент-маркетинговую кампанию как самый быстрый способ получить трафик и новых клиентов, предприниматели подходят к контент-маркетингу с точки зрения его отдельных компонентов (блогов, маркетинга в социальных сетях, ссылок и т.д.), каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Качественные и эффективные предприниматели умеют разобрать масштабные проекты и кампании на меньшие, более управляемые части.

6. Ошибки полезны для здоровья

Популярные мировые бизнес-лидеры выглядят как безупречные боссы своих корпораций. Скорее всего, это так. Хотя даже самые успешные их представители нередко делают ошибки. Кроме того, они не боятся их делать. Самое главное — уметь извлечь из них уроки. Ошибки – это нормально и полезно. Чем скорее предприниматели поймут это, тем лучше. Не тратьте время, делая все возможное, чтобы избежать ошибок или корить себя после их совершения. Просто признайте их, переварите их и двигайтесь дальше.

7. Чудес не бывает

Те сверхбогатые предприниматели, о которых вы читаете в газетах и журналах, стопроцентно не разбогатели только от того, что у них в голове родилась отличная идея. Они стали успешными потому, что они посвятили годы своей жизни на её реализацию, и, в конце концов, их усилия были вознаграждены. Вы вряд ли сможете превратиться в чудо-бизнесмена по мановению волшебной палочки только потому, что ваша идея была революционной. Даже самые лучшие идеи в мире требуют терпения, умения и бесконечных усилий, чтобы достичь вершины. Истинные и прирожденные предприниматели знают об этом. Нельзя ожидать, что ваша гениальная идея магическим образом сама начнет работать на вас.

8. Критика бесценна, иные точки зрения должны приветствоваться

Предприниматели должны быть хорошими коммуникаторами. Умеете ли вы слушать других людей с различными идеями и мнениями? Кстати, попасть в ловушку собственной гениальности так легко! Многие владельцы бизнеса считают свои бизнес-модели идеальными, а собственные директивы единственно правильными. В конечном счете, это препятствует развитию и ведет к провалу. Истинные предприниматели постоянно находятся в поиске специалистов и альтернативного рабочего опыта, который станет вызовом устоявшемуся образу мышления и поможет увидеть вещи с другой точки зрения.

9. Дисциплина является необходимым условием

Для большинства людей, дисциплина является дополнительной опцией. Дисциплина в их понимании – это вовремя проснуться, сделать зарядку и пойти на работу, чтобы прожить очередной рабочий день. Для успешных предпринимателей, дисциплина – это норма и условие жизни, которое нельзя нарушать. Вы не должны быть человеком военного образца, чтобы понимать, что такое дисциплина, но вы должны знать, что вы хотите, и быть готовы сделать все возможное, чтобы этого добиться.

10. Предпринимательство – это стиль жизни

Предприниматели всегда остаются предпринимателями, даже дома. У них нет баланса рабочей и личной жизни. У них нет работы с девяти утра до шести вечера. Преимущество этого заключается в том, что у вас есть полный контроль над вашим бизнесом и вашим профессиональным выбором, в том числе и над тем, что вы для этого делаете. Недостатком предпринимательства является то, что вы несете свой бизнес с собой везде, куда вы идете. Предпринимательство становится вашей жизнью, и вы должны быть готовы к этому. Другого пути просто нет! С предпринимательством не рождаются, к нему просто готовятся и учатся с этим жить. При условии, что в вас всё-таки есть эта самая предпринимательская жилка!

Текст: Flytothesky.ru

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