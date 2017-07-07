Почему вредно искать «вторую половинку»? 5 важных открытий

Два фрагмента мозаики, которые идеально подошли друг другу – существуют ли такие отношения в реальной жизни? Когда оба не просто полюбили друг друга, но дополнили по всем фронтам, совпали каждой микротрещинкой. Многие из нас ждут именно такого партнера, предназначенного судьбой, который сделает жизнь абсолютно полной и счастливой. Но возможно ли это на практике? И не мешает ли подобное мировоззрение строить нормальные зрелые отношения здесь и сейчас?





Перед вами 5 важных открытий, которые докажут ошибочность веры во «вторую половинку». Почему пора прекратить жить иллюзиями?

1. Поиск половинки укрепляет чувство неполноценности

Пить чай в одиночестве, когда где-то во вселенной ходит твой человек – уже грустно. Возникает непонятное чувство тревоги и неудовлетворенности, мол, ходишь на работу, отдыхаешь, покупаешь обновки, но ее-то рядом нет! И вся жизнь начинает казаться какой-то не такой: недостаточно яркой, праздничной, другими словами – несчастливой. Вместо того чтобы наслаждаться долгожданным отпуском, вкусным ужином или приятной компанией, человек погружается в жалость к себе, потому что один, а могло быть лучше.

Мысли о половинке заставляют забыть о своей душе и бытовых радостях, вытесняют вкус жизни, вынуждают гнаться за каким-то идеалом, который постоянно где-то прячется. Остановитесь. Вы полноценный, никто не сделает вас счастливым, кроме вас самого. Половинка есть у ореха, у пятой точки, ну а вы-то изначально целый! Так не придумывайте себе проблем.

2. Вера в судьбоносную встречу мешает бороться за счастье

Когда человек рассуждает с позиции влияния «судьбы», он снимает с себя ответственность за отношения, пускает жизнь на самотек, мол, пусть будет так, как написано на линиях ладони. Но глупо строить отношения с человеком, с которым вы несколько раз столкнулись в очереди за пельменями. Такое совпадение – не самое прочное основание для любви. Еще глупее, когда партнеры сталкиваются с трудностями и тут же от них бегут, мотивируя страх тем, что все должно идти гладко, а раз не складывается – значит не твое. Первая недопонимание — и, вместо того чтобы обсудить проблему, найти компромиссы, партнеры расходятся, потому что «свое» не предполагает трудностей. Но это ловушка!

3. Жизнь в постоянном ожидании съедает драгоценное время

Иногда кажется, как только встретишь своего человека – все изменится к лучшему: ты похудеешь, сменишь работу, начнешь путешествовать и просто будешь жить совсем по-новому. А пока его нет, нужно переждать скуку и безысходность. В этом и кроется подвох! А если судьба пройдет стороной, а человек не встретится? Или ждать придется лет 20, тогда что? Провести драгоценные годы амебой, не дышать, не развиваться, не расти профессионально? Зачем откладывать желания на потом, если можно исполнять их сейчас? Ходить в кино, путешествовать, учить японский… для этого не нужна священная корова или томный поцелуй под луной. Просто развивайтесь, познавайте свои способности – и вы удивитесь, как радостно жить даже без половинки.

4. Завышенные идеалы приводят к скорым разочарованиям

Она нарисовала себе голубоглазого подкаченного супермена, который возглавляет приют по защите животных, ходит в опасные экспедиции, а по ночам музицирует на рояле, но он предпочитает скрипку! Шок, боль и скорое расставание. Конечно, мы утрируем, но формирование целого списка ожиданий в отношении будущего партнера – вот что быстро убивает чувства. Люди притягиваются друг к другу, чтобы любить не только совершенство, но и милые сердцу изъяны, принимать человека реального, с его проблемами и накопленным опытом. Целиком. Если зацикливаться только на одном «хорошо», не оставляя места для трудностей, борьбы с недостатками или бытового выяснения отношений, «долго и счастливо» рискует не случится. Вы разочаруетесь в человеке раньше, чем успеете его узнать.

5. «Свое» вызывает соблазн расслабиться и распуститься

Наконец, последняя опасность, которая стоит за верой в половинку – как только вы ее находите, вы расслабляетесь и запускаете себя. Вам вместе так хорошо, вы понимаете друг друга с полужеста, клянетесь в вечной любви – цель в кармане, больше незачем так истязать себя. Спортзал, хобби, друзья – все забрасывается куда подальше, теперь можно есть, что хочется, вылезать партнеру на голову и качать права. Это судьба, никуда он не денется. А потом в отношениях нарастает недовольство, пропадает уважение, страсть и пара распадается. Потому что расслабляться нельзя, нужно совершенствоваться, расти, поддерживать форму и интерес. Вы полюбили ухоженного, яркого и заботливого человека, будьте добры соответствовать.

Судьба – понятие размытое, нет идеально подходящих друг другу людей. А вот любовь, общие ценности, стремление меняться и расти вместе, делать жизнь партнера лучше и легче – это уже что-то. Настоящее желание быть вместе не сможет сломать никакая судьба!

Текст: Flytothesky.ru