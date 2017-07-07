Откуда мужчина берет силу? 9 сакральных тайн

Есть мужчины-истерички, мужчины-пиявки, мужчины-цацы, и даже бабами некоторых называют. Смотришь на него – густая бородка, мужественные скулы, гора мышц, упакованная в красивый костюмчик, только внутри пусто, от истинной мужской силы не осталось ни грамма. И можно сколько угодно прикрывать отсутствие «настоящести» большими тачками, подростковыми понтами или коллекцией голых Барби, от себя не уйдешь. Если ты не мужчина, даже наличие половых признаков не спасет, ты ушел от своей сути, изменил себе. И нет греха страшнее этого предательства.





Как вернуть внутреннюю силу? Предлагаем вспомнить 9 принципов, которые раньше знал каждый мужчина. И не просто знал, но следовал им, служа стране, любимой женщине, стараясь сделать мир лучше.

В чем сила мужчины? 9 сакральных тайн

1. Целомудрие

Чистота мужчины, умение держать сексуальные инстинкты в узде – вот то, что делает мужчину независимым от животных желаний и женских манипуляций. Он должен быть глубоко нравственным, уметь хранить верность одной единственной, только такая позиция сделает его свободным от похоти и грязи. Погоня за юбками, жажда завоевания самок любым доступным способом – позиция мужчины слабого. Сильный не нуждается в показательных играх и новых сексуальных впечатлениях, порой он даже слишком скуп в своих эмоциях, но если любит – это навсегда.

2. Честность

Сильный мужчина – это благородный мужчина, который относится к миру вокруг себя с уважением, потому не станет действовать ему во вред. Такой всегда честен перед собой, обстоятельствами и другими людьми. Он не говорит того, чего хотят от него услышать, его цель – нести истину, какой бы горькой она не была. Впрочем, настоящий мужчина не кидает правду в лицо, как мокрую перчатку, но подает ее красиво, с уважением и честью. Никакие деньги, сексуальные связи или подарки не заставят его прогибаться и лгать.

3. Ответственность

Истинная сила приходит к мужчине тогда, когда он принимает на себя большую ответственность и готов трудиться. Мужчина – это ответственность. За свой выбор, семью, детей, людей вокруг, мир на земле и сохранность окружающей природы. Что бы ни делал мужчина, он должен помнить о последствиях своих действий, стараться просчитывать каждое решение, насколько оно правильно? От выборов мужчины зависит будущее целых поколений.

4. Принципиальность

Следование внутренним принципам – вот главный компас в жизни мужчины. Он должен жить в соответствии с собственной природой и убеждениями, придерживаясь правды и чести любой ценой. Только истинный мужчина держит слово, которое дал. Только настоящий мужчина способен на помощь, на принятие жизненно важных решений в любой ситуации. Для такого принципы значат даже больше отношений. Если друг или любимая женщина попросят пойти против себя, пожертвовать своими ценностями, мужчина выберет принципы, как бы сильно ни любил. Это базовая опора в принятии любого решения.

5. Мудрость

Сильный мужчина не действует сгоряча или импульсивно, защищая свою гордыню, но подходит обдуманно к каждому решению. Он видит проблему не поверхностно, а глубоко, поступает в соответствии с открывшимися ему знаниями. А еще он ни за что не станет на сторону неправого, даже если это близкий человек. Ясное видение помогает отстаивать истинные ценности, защищать правду, видеть мотивы.

6. Деятельность

Мужчина – это деятель, цель его пребывания на земле – активные преобразования во внешнем мире, созидание, творчество. Он должен не только понимать духовные законы, но и активно их внедрять, помогая другим жить по божественным законам, направляя их духовно и нравственно. Если женщина отвечает за дом и настроения близких, то мужчина отвечает за мир внешний, достижения, преобразования, реформы, которые приведут к развитию общества в целом. Его задача – исследовать новые горизонты, прокладывать новые тропы и строить города.

7. Скромность

Сила мужчины – в его простоте и умении жить скромно. Крутые тачки, шикарные виллы, золотые украшения и шелковые простыни – отличительная черта обабившихся мужиков, которые далеко ушли от истинной сути. Украшательство и понты нужны слабым, чтобы завуалировать отсутствие истинной силы. Настоящие сыны, имея даже миллионное состояние, не стремятся выставить богатства на обозрение толпы, они слишком заняты служением миру, предпочитают вкладывать деньги в действительно достойные вещи.

8. Служение

Что отличает настоящего мужчину от остальных представителей с половыми признаками? Истинный мужчина рожден служить своей родине, семье, миру, делать его лучше и добрее. Такой готов жить во имя высокой цели, а не только низменных удовольствий и собственных радостей, нацелен менять окружающий мир. Служение часто связано с творчеством и умением создавать нечто кардинально новое, что сделает жизнь легче и лучше.

9. Любовь

Это главный источник жизненных сил мужчины, мотивация для всех его действий. Любовь – причина жить и менять этот мир, соответствовать параметрам благородства, целомудрия и чести. Настоящая любовь подразумевает не только чувства к женщине, но и вообще ко всему миру – людям, природе, живым существам. Он должен бороться со своим эгоизмом, не только искать любовь, но и сам ее отдавать, жить во имя любви, пропускать мысли, действия и поступки через этот фильтр. «Есть ли в моем решении любовь? Как мне ее увеличить?»

Только сочетая в себе все эти качества, можно говорить, что вы стали настоящим мужчиной. И выбрать этот путь никогда не поздно…

Текст: Flytothesky.ru