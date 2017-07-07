С какими соседями вы сможете ужиться по знаку зодиака

Любите ли вы своих соседей по дому и любят ли они вас? А может быть, вы их попросту игнорируете, находя не особо достойными вашего внимания, или же предпочитаете жить почти отшельником, ни с кем не общаясь? Как на ваше взаимодействие с близ живущими людьми влияет ваш зодиакальный знак?





1. Овен

Честно говоря, вам вообще плевать на соседей и их наличие или отсутствие. Тем не менее, они вполне могут полагаться на вас, чтобы помочь открыть заклинившую дверь или обратиться за советом. Вы совсем не навязчивы, потому что слишком заняты своей жизнью. Что касается самих соседей, то вы для них заметны: вы человек энергичный, потому вас достаточно хорошо видно и слышно.

2. Телец

С соседями вы любите пообщаться на темы благоустройства и комфорта. Вы с радостью раздаете советы и протягиваете руку помощи. Кроме того, поскольку вы человек рачительный и запасливый, самые находчивые соседи запросто стучат в вашу дверь, когда в последнюю минуту у них что-то закончилось. Сами вы – сосед хороший и неконфликтный, но в случае разногласий вы ничего не забываете.

3. Близнецы

Вы всегда готовы предложить соседям совместную вечеринку, на которой вы охотно позаботитесь о выборе музыки и игр. Взрослые, дети, разный социальный статус – вам нравится такой микс. Вы постоянно пытаетесь установить контакт со своими соседями просто потому, что коммуникации – это ваш конек. Вы первый человек, который всё и про всех знает, хотя это не всегда доводит вас до добра.

4. Рак

Вы считаете, что нет ничего важнее дома, где каждый член семьи чувствует себя комфортно и безопасно. Вам свойственно устанавливать теплые отношения со своими соседями, хотя, прежде всего, вы должны преодолеть свою природную застенчивость. Более того, вы неохотно раскрываете свою частную жизнь посторонним людям, зато радостно идете на контакт с соседскими детьми и животными.

5. Лев

Вы знаете, что в вашем районе люди много говорят о вас? Всё потому, что вы не жалеете сил, чтобы о вас говорили и желательно в позитивном ключе. Вы любите впечатлять и быть центром внимания, поэтому вы тщательно наводите справки о соседях и их связях, думая, чем вы можете быть друг другу полезны. Сами же вы очень аккуратный сосед, заботящийся о порядке и чистоте.

6. Дева

Чаще всего вы добровольно становитесь управдомом, поскольку это ваша стихия. Никто не может управлять совместным хозяйством более тщательно и эффективно, чем вы. Вы отлично ведете бухгалтерию и организовываете любые работы. В этом отношении для соседей вы самый настоящий клад. Держитесь вы вежливо, скромно, внимательно, но несколько на расстоянии, оберегая свое личное пространство и не желая производить ни на кого впечатления.

7. Весы

Вы стараетесь быть самым лучшим соседом и хотите, чтобы о вас отзывались максимально хорошо. Вы действительно очень осторожны со своим имиджем и желаете, чтобы люди думали, что вы совершенны, что ваши дети безупречны, а ваша семья идеальна. Вы неизменно добры, приветливы и вежливы со всеми, кто живет по соседству.

8. Скорпион

Ваши соседские отношения (как и во многих сферах вашей жизни) – это все или ничего. Либо вы в буквальном смысле любите человека, и в этом случае он может связаться с вами в любое время, днем и ночью, потому что вы всегда для него доступны. Или вы вычеркиваете человека, потому что вам, скажем, не нравится его лицо, и это окончательно. Кроме того, вам нравится создавать тайну и защищать свою конфиденциальность. Соседи редко сталкиваются с вами, но они помнят вашу внешность из-за вашего естественного магнетизма.

9. Стрелец

Вы знаете, как можно распознать Стрельца в доме? Ваш почтовый ящик заполнен почтой, отправленной из всех уголков мира, а ваш чемодан всегда лежит прямо у входной двери. Единственный к Стрельцам вопрос от соседей: «Вы уезжаете или уже приехали?» Шансы застать вас дома невелики, потому вы не причиняете проблем соседям, а они – вам.

10. Козерог

Вы получаете титул самого сдержанного и самого серьезного соседа. Во-первых, вы отдаете все свое время и энергию своей карьере. Вы покидаете жилище на рассвете и возвращаетесь очень поздно. Ваш дом иногда даже бывает вашим вторым офисом. Вы предпочитаете тишину и спокойствие и даже можете возмутиться, если вас беспокоят соседи. Но если они тоже тихи и спокойны, то у вас складываются идеальные взаимоотношения.

11. Водолей

Несмотря на ваш нестандартный образ жизни, сосед вы неплохой, но несколько отстраненный. Нет, вы не отшельник и к людям вокруг вас относитесь вполне лояльно. А еще ваша дверь широко открыта для посещения друзей и для соседей, конечно же. Да и против вечеринок вы ничего не имеете. Кроме того, вы специалист в организации оригинальных и спонтанных проектов.

12. Рыбы

Поскольку вы живете в своем собственном маленьком мирке, вы не всегда в курсе происходящих в доме событий. Кто-то уехал, а кто-то вселился? Появился новый консьерж? Вы не тот, кто может ответить на эти вопросы. Зато с соседями вы всегда устанавливаете максимально открытые и искренние отношения. Мало того, к вам нередко приходят за советом или просто поговорить. Человек вы вообще неконфликтный, а благодаря вашей улыбке и эмпатии проблем с вами не бывает.

Текст: Flytothesky.ru