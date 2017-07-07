Головоломка: Найдите нарисованный предмет

А сейчас настояло время проверить свою наблюдательность. Мы будем показывать вам предметы, а ваша задача определить, с какой стороны находится плод труда талантливого художника Говарда Ли . Этот парень не оставит вам шансов отличить оригинал от фейка. Приступим?

Перед вами два куриных яйца. Одно из них настоящее, а второе — нарисованное.