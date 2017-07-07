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Головоломка: Найдите нарисованный предмет

08.07.2017 16:05 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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А сейчас настояло время проверить свою наблюдательность. Мы будем показывать вам предметы, а ваша задача определить, с какой стороны находится плод труда талантливого художника Говарда Ли. Этот парень не оставит вам шансов отличить оригинал от фейка. Приступим?

Перед вами два куриных яйца. Одно из них настоящее, а второе — нарисованное.

 
 
 
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А сейчас настояло время проверить свою наблюдательность. Мы будем показывать вам предметы, а ваша задача определить, с какой стороны находится плод труда...

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